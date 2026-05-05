Stołeczni policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która pod pozorem pracy w rolnictwie zmuszała kobiety do prostytucji.



W wyniku akcji przeprowadzonej m.in. w Mińsku Mazowieckim zatrzymano dziewięć osób – siedmioro obywateli Bułgarii oraz dwoje Polaków. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, ofiarom (obywatelkom Bułgarii) odbierano paszporty i zmuszano je do świadczenia usług seksualnych.

Reklama Reklama

W działaniach wspieranych przez kontrterrorystów z jednostki „BOA” zabezpieczono materiał dowodowy, który pozwolił na postawienie zarzutów m.in. handlu ludźmi, sutenerstwa oraz rozbojów. Grupa działała od 2019 roku, a zyski lokowała w nieruchomościach za granicą. Decyzją sądu siedmioro podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu. Pozostałe dwie osoby po czynnościach zwolniono.

Pełną treść artykułu znajdziesz tutaj.