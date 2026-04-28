Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji rozbili zbrojną grupę przestępczą operującą na terenie Mazowsza i województwa łódzkiego. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące wywozu z Unii Europejskiej blisko 7 ton środków odurzających, w tym kokainy i ketaminy.



Podczas działań w powiatach pruszkowskim i tomaszowskim policjanci zabezpieczyli trzy jednostki broni palnej, ponad 250 sztuk amunicji oraz blisko 100 tys. zł w gotówce. Jak podaje KSP, w ręce służb wpadło trzech Polaków (32-45 lat) oraz 30-letnia obywatelka Wenezueli. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące, natomiast wobec cudzoziemki skierowano wniosek o deportację.

W toku przeszukań ujawniono również dokumentację firmy transportowej oraz ukryte telefony i routery, co świadczy o profesjonalnym przygotowaniu logistycznym grupy. Zabezpieczone mienie ma posłużyć na poczet przyszłych kar i grzywien.