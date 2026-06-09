Pingwiny przylądkowe wyszły na nowy wybieg z basenem. Otwarcie nowego pawilonu dla 37 pingwinów to pierwsza z dużych inwestycji zaplanowanych w najbliższych latach w warszawskim zoo.



Zwiedzający warszawskie zoo mogą już oglądać pingwiny na wybiegu z basenem. Oddany właśnie do użytku pawilon znajduje się niedaleko wejścia przy ul. Ratuszowej. 37 pingwinów przylądkowych dopiero oswaja się z nowym miejscem.

Reklama Reklama

Nowy dom pingwinów przylądkowych to nowoczesny pawilon, który łączy najwyższe standardy dobrostanu zwierząt z atrakcyjną przestrzenią edukacyjną dla gości. Obiekt powstał w miejscu dotychczasowej ekspozycji, jednak zastosowane w nim rozwiązania znacząco przewyższają wcześniejsze standardy.

– Zastosowaliśmy zaawansowane technologie. Wieloetapowy sposób filtracji wody w basenie zewnętrznym obejmuje oczyszczanie biologiczne, ozonowanie oraz końcową dezynfekcję UV. Wszystko po to, by pingwiny były bezpieczne i czuły się jak w domu – powiedziała dyrektorka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Ewelina Degowska.

Obserwacja pingwinów pod wodą

Od strony alei głównej przewidziano strefę dla zwiedzających z możliwością obserwacji pływających pingwinów przez przeszkloną ścianę basenu. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaprojektowano basen zewnętrzny z wyspą, wybiegi przylegające do basenu z plażami o zróżnicowanej nawierzchni oraz strefami lęgowymi oraz wybieg kwarantanny.

– W tej chwili pingwinów przylądkowych na świecie jest mniej niż dziesięć tysięcy osobników. W latach 80. było ich około miliona. Są więc krytycznie zagrożone wymarciem – tłumaczył Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo. – Nie jest to łatwy w hodowli gatunek z uwagi na jego skłonności do niektórych chorób występujących w naszej szerokości geograficznej, ale radzimy sobie z tym – dodał.

Inwestycje w warszawskim zoo

Wybiegi zostały zaaranżowane naturalnymi i sztucznymi skałami, a ich forma nawiązuje do naturalnego środowiska występowania pingwinów przylądkowych – wybrzeża Afryki Południowej. Głównym założeniem projektu było stworzenie środowiska jak najwierniej odwzorowującego naturalne warunki, z naciskiem na bezpieczeństwo, zdrowie i komfort zwierząt. Cała inwestycja wyniosła 14,7 mln zł, a Fundacja Panda ufundowała projekt wynoszący niemal 400 tys. zł.

Planowane inwestycje w warszawskim zoo to m.in. wybieg niedźwiedzi polarnych, Małpiarnia, Wybieg afrykański, modernizacja układu zasilania średniego napięcia i budowa farmy fotowoltaicznej.