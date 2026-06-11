W najbliższą sobotę, 13 czerwca, przez centrum Warszawy przejdzie Parada Równości. Wydarzenie spowoduje poważne zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej oraz zamknięcia ulic. Sprawdź szczegóły i planowane objazdy.



W sobotę, 13 czerwca, ulicami Śródmieścia przejdzie Parada Równości. Zgromadzenie to wiąże się z koniecznością wprowadzenia przez odpowiednie służby czasowych ograniczeń dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

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Miasteczko Równości w sercu miasta

Inauguracja sobotnich wydarzeń nastąpi w Parku Świętokrzyskim, gdzie od godziny 11:00 rozpocznie działalność tzw. Miasteczko Równości. Na miejscu pojawią się stoiska licznych organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń. Działalność wystawców skupi się wokół tematów związanych z równością płci, prawami mniejszości (w tym społeczności LGBTQ), wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz rozwojem idei samorządności. Oficjalny start samego marszu zaplanowano na godzinę 14:00. Szacuje się, że przejście uczestników potrwa do godziny 16:30.

Zamknięte ulice i harmonogram blokad

Organizacja wydarzenia wymaga wcześniejszego przygotowania zaplecza technicznego, co wymusi pierwsze restrykcje w ruchu drogowym już od wczesnych godzin porannych.

• Od godziny 6:00 policja może zablokować jezdnię ulicy Emilii Plater prowadzącą w kierunku ulicy Świętokrzyskiej (na odcinku od Alei Jerozolimskich). Przestrzeń ta zostanie przeznaczona na formowanie kolumny pojazdów i platform paradnych.

• Od godziny 9:30 planowane jest wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki, pomiędzy ulicą Emilii Plater a Marszałkowską.

• Od godziny 14:00 nastąpi całkowite zamknięcie trasy przemarszu. Uczestnicy skierują się ze Świętokrzyskiej na Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Miodową, Senatorską, Plac Teatralny, a następnie wrócą Marszałkowską do punktu wyjścia. Służby mundurowe będą decydować o blokadach na bieżąco, co może dotknąć również arterie poprzeczne, takie jak ulica Bielańska, Królewska czy Plac Bankowy.

Zmiany w Warszawskim Transporcie Publicznym

Ruch autobusowy w rejonie Śródmieścia zostanie poddany gruntownej reorganizacji. Przez całą sobotę linia 178 pojedzie trasą skróconą do Ronda Daszyńskiego. Z powodu porannych blokad na Emilii Plater, autobusy linii 100, 117, 160, 507 i 521 zostaną skierowane na objazd biegnący Aleją Jana Pawła II oraz Alejami Jerozolimskimi.

W fazie kulminacyjnej, czyli podczas samego przemarszu (od 14:00), korektom ulegną trasy kolejnych linii. Autobusy o numerach 106, 107, 111, 171 oraz 520 dojadą jedynie do Dworca Centralnego, kursując przez Aleje Jerozolimskie. Linie 116, 180 oraz 503 ominą centrum szerokim łukiem, jadąc m.in. Wisłostradą, Dobrą i ulicą Kruczkowskiego. Połączenia 128, 151 i 175 zakończą bieg na pętli Centrum, a linia 518 dotrze tylko do pętli Esperanto.

Metro pojedzie częściej

Aby zrekompensować utrudnienia naziemne i ułatwić przemieszczanie się po mieście, podjęto decyzję o zintensyfikowaniu ruchu podziemnego. W godzinach od 12:00 do 19:00 pociągi na obu liniach metra będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością. Koordynatorzy ruchu przypominają również pasażerom, aby przy planowaniu podróży uwzględnili trwające prace remontowe torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich. Bieżące komunikaty dotyczące rozkładów jazdy publikowane są w serwisie infoulice.um.warszawa.pl oraz na stronach WTP.