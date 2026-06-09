Stołeczni policjanci zabezpieczyli 4 kilogramy marihuany, amfetaminy, kokainy, mefedronu i heroiny na warszawskiej Pradze-Północ. Służby zatrzymały 32-latka, który handlował substancjami, posiadając prokuratorski zakaz przebywania w tej okolicy.



Funkcjonariusze z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego komendy na Pradze-Północ przeprowadzili skuteczną operację wymierzoną w lokalny handel środkami odurzającymi. Działania skupiły się w rejonie ulicy Brzeskiej, gdzie pod numerami 7 i 11 ujawniono znaczne zapasy substancji zabronionych. W wyniku interwencji zatrzymano 32-letniego mężczyznę, powiązanego z wcześniejszymi przestępstwami narkotykowymi.

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Zatrzymanie na gorącym uczynku i próba ucieczki

Podejrzany wzbudził zainteresowanie operacyjnych, gdy poruszał się w okolicach wspomnianych adresów z plastikowym pojemnikiem wyposażonym w podziałkę. Służby podjęły natychmiastową decyzję o weryfikacji sytuacji, podejrzewając nielegalny proceder. Mężczyzna podjął próbę ucieczki, a podczas zatrzymania stawiał zarówno czynny, jak i bierny opór, co zmusiło policjantów do użycia środków obezwładniających.

Po opanowaniu sytuacji funkcjonariusze skontrolowali zawartość przenoszonego pojemnika. Wewnątrz znajdowało się blisko 300 gotowych porcji owiniętych w folię aluminiową. Pakiety zawierały susz roślinny oraz proszki o barwie białej i beżowej. Przy zatrzymanym zabezpieczono również środki finansowe oraz telefon komórkowy.

32-latek miał zarzuty w podobnej sprawie Foto: Policja

Przeszukanie magazynu narkotykowego z psem tropiącym

Kolejnym etapem akcji było przeszukanie wytypowanego lokalu mieszkalnego przy ulicy Brzeskiej 7. Ponieważ wejście do mieszkania było utrudnione, policjanci musieli skorzystać z asysty straży pożarnej, która pomogła sforsować drzwi. W czynnościach procesowych wewnątrz pomieszczeń brał udział przewodnik z psem wyszkolonym do lokalizowania zapachu substancji odurzających.

Działania wewnątrz lokalu potwierdziły przypuszczenia śledczych. W przestrzeni kuchennej ukryte były worki, reklamówki i pojemniki z zawartością różnorodnych substancji chemicznych i roślinnych. Oprócz samych narkotyków, operacyjni znaleźli tam zaplecze techniczne służące do porcjowania towaru: 9 elektronicznych wag, młynek oraz rolki folii aluminiowej przygotowanej do pakowania detalicznych dawek.

Wewnątrz znajdowało się prawie 300 zawiniątek z folii aluminiowej, z suszem roślinnym, białym i beżowym proszkiem. Foto: Policja

Zarzuty, recydywa i grożąca kara

Zabezpieczone materiały przetransportowano do komendy przy ulicy Jagiellońskiej, gdzie technik policyjny dokonał wstępnych oględzin. Szczegółowe analizy laboratoryjne wykazały, że zabezpieczone 4 kilogramy substancji to marihuana, amfetamina, mefedron, kokaina oraz heroina.

Podczas weryfikacji kartoteki podejrzanego okazało się, że 32-latek był już zatrzymany w połowie kwietnia bieżącego roku pod tym samym adresem za tożsame przestępstwo. Objęto go wówczas dozorem policyjnym oraz formalnym zakazem zbliżania się do ulicy Brzeskiej, który zignorował. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ przedstawiła zatrzymanemu zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.