Do 8 czerwca ratusz czeka na oferty w przetargu na opracowanie projektu rozbudowy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej.



Chodzi o odcinek od skrzyżowania z ul. Trakt Brzeski do granicy Warszawy. Na przygotowanie dokumentacji wybrana firma będzie miała dwa lata od podpisania umowy.

Jak będzie wyglądała Aleja Piłsudskiego w Wesołej?

To ważna inwestycja dla wschodniej części miasta – obejmie około 1,25 km drogi, która dziś jest jednym z głównych ciągów komunikacyjnych dzielnicy. Plan zakłada budowę jezdni z dwoma pasami ruchu oraz przebudowę newralgicznego skrzyżowania ulic Trakt Brzeski, Jana Pawła II i Piłsudskiego, co ma poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu.

Miasto zapowiada też zmiany istotne dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż trasy mają powstać nowe chodniki oraz infrastruktura rowerowa – w zależności od warunków będą to drogi dla rowerów lub pasy rowerowe. Przejścia dla pieszych zostaną doświetlone, pojawią się także nowe przystanki autobusowe i nasadzenia zieleni.

Aleja Piłsudskiego poprowadzi do Sulejówka

Ratusz podkreśla, że projekt będzie koordynowany z inwestycją prowadzoną po sąsiedzku – w Sulejówku. Za tę część odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Celem jest zachowanie ciągłości układu drogowego oraz spójnej infrastruktury pieszo-rowerowej na granicy obu miast.

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz dokumentacji potrzebnej do uzyskania wszystkich decyzji administracyjnych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze konkretne rozwiązania dla tej części Wesołej poznamy w ciągu najbliższych