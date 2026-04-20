Okolice ulicy Radzymińskiej na Targówku czekają ogromne zmiany. Inwestorzy chcą zdążyć przed czerwcem 2026 roku, kiedy to wygasną przepisy specustawy „lex deweloper”.



Najnowszy projekt przy ul. Radzymińskiej 112/114 zakłada budowę osiedla na ponad 300 mieszkań w miejscu dzisiejszego salonu Peugeota. Inwestycja spółki LF7 ma wpisywać się w ideę miasta 15-minutowego. Co ciekawe, deweloper świadomie rezygnuje z kawalerek. – Zależy nam na osiedlu do mieszkania, a nie do wynajmowania – deklaruje Justyna Cymerman z Greenfields Real Estate. Projekt przewiduje m.in. publiczną poradnię pedagogiczną oraz ogólnodostępny plac zabaw.

Dla obecnych mieszkańców ważne są jednak inwestycje towarzyszące. Deweloper zobowiązał się do likwidacji uciążliwej kładki nad ul. Radzymińską i zastąpienia jej nowoczesnym przejściem naziemnym. Dodatkowo zmodernizowane zostanie blisko 4 tys. m² parku przy ul. Pratulińskiej. Budowa ma ruszyć we wrześniu 2027 roku.