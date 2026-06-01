Stołeczni policjanci zatrzymali 37-latka podejrzanego o pozbawienie życia kobiety w warszawskim Ursusie. Sąd zdecydował już o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny. Za popełniony czyn grozi mu najwyższy wymiar kary.



W Warszawie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia, które doprowadziło do śmierci młodej kobiety. Służby ratunkowe i mundurowe interweniowały w zeszłym tygodniu w Ursusie, gdzie w jednym z opuszczonych budynków znaleziono ciężko ranną poszkodowaną. Pomimo udzielonej natychmiast pomocy medycznej i hospitalizacji, lekarzom nie udało się uratować jej życia.

Interwencja w opuszczonym budynku

Sprawa miała swój początek po zgłoszeniu, jakie wpłynęło do tamtejszego komisariatu. Wynikało z niego, że przy ulicy Szyszkowej dochodzi do aktu brutalnej przemocy. Oficjalne doniesienia warszawskiej policji precyzują, że napastnik „uderzał i kopał po całym ciele” bezbronną kobietę.

Po przybyciu pod wskazany adres funkcjonariusze zastali w pomieszczeniu agresora oraz nieprzytomną kobietę z widocznymi, rozległymi obrażeniami. Pokrzywdzona w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że bezpośrednią przyczyną zgonu 34-latki, który nastąpił 28 maja, były liczne urazy zadane przez zatrzymanego mężczyznę.

Zarzuty prokuratorskie i śledztwo

Podejrzany o dokonanie tego czynu 37-latek został ujęty bezpośrednio na miejscu przestępstwa. Mundurowi przewieźli go do jednostki policji, gdzie zrealizowano z nim pierwsze czynności procesowe, a następnie osadzono w celi dla osób zatrzymanych. Następnego dnia sprawą zajęli się doświadczeni funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego.

Dalsze działania w tej sprawie zaczęła nadzorować Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota. To właśnie w tej jednostce, po przeanalizowaniu zebranych dowodów, prokurator przedstawił 37-letniemu mężczyźnie oficjalny zarzut zabójstwa.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Uznano, że dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania konieczne jest izolowanie podejrzanego. Skierowano wniosek do sądu o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego.

Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratury z Ochoty i podjął decyzję o umieszczeniu mężczyzny w tymczasowym areszcie na okres trzech miesięcy. Zgodnie z polskim kodeksem karnym, za przestępstwo zabójstwa zatrzymanemu grozi teraz kara, której górna granica wynosi dożywotnie pozbawienie wolności.