Ponad 2 tys. uczennic i uczniów z warszawskich szkół wzięło udział w projekcie „Dzieci dla zwierząt”, który uczy najmłodszych odpowiedzialności, szacunku i troski o zwierzęta.



„Dzieci dla zwierząt” to zainicjowany w roku szkolnym 2023/2024 projekt, który jest częścią szerokiego programu działań ekologicznych i społecznych realizowanych przez miasto.

Wspólne działania na rzecz edukacji prozwierzęcej

„Dzieci dla zwierząt” to wspólna inicjatywa miejskich jednostek: Biura Edukacji, Biura Ochrony Środowiska, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno‑Społecznych i Szkoleń oraz Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego.

– Od trzech lat edukujemy najmłodszych w zakresie opieki nad zwierzętami, praw zwierząt i budowania odpowiedzialnych postaw. W projekcie wzięło dotychczas udział już 51 szkół, ponad 2100 uczennic i uczniów i 99 nauczycielek i nauczycieli – podkreśla Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy.

– Od początku celem projektu jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw wobec zwierząt wśród najmłodszych mieszkanek i mieszkańców stolicy – dodaje Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy.

Zajęcia, które uczą empatii

W ramach projektu organizowane są szkolenia dla kadry nauczycielskiej przygotowujące do prowadzenia zajęć prozwierzęcych, zaś dzieci biorą udział w różnorodnych aktywnościach, które pozwalają im lepiej zrozumieć potrzeby zwierząt:

wizytach w Schronisku na Paluchu — spotkania z pracownikami, wolontariuszami i psami,

warsztatach z Ekopatrolem Straży Miejskiej,

spotkaniach z organizacjami prozwierzęcymi.

Zwieńczeniem projektu jest coroczna Gala „Dzieci dla zwierząt”, podczas której są wręczane nagrody, prezentowane wystawy prac dzieci oraz promowane inicjatywy prozwierzęce wśród mieszkańców Warszawy. Jak podkreśla urząd miasta, to wydarzenie integruje społeczność szkolną, miejskie instytucje oraz organizacje działające na rzecz zwierząt.