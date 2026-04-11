Przedłużenie czwartej linii poza Tarchomin nie zostało ujęte w oficjalnych planach inwestycyjnych miasta
Mieszkańcy Białołęki, liczący na szybką rozbudowę linii M4, mogą czuć się rozczarowani. Choć niedawne spotkania z ekspertami kreśliły wizję metra dojeżdżającego aż do Winnicy, rzeczywistość dokumentów urzędowych jest znacznie mniej łaskawa.
Najnowsze analizy Strategii Rozwoju Warszawy 2040+ ujawniły kluczowy brak: przedłużenie czwartej linii poza Tarchomin nie zostało ujęte w oficjalnych planach inwestycyjnych miasta. To formalne przeoczenie stawia pod znakiem zapytania realizację postulatów radnych i może odsunąć budowę północnego odcinka o kolejne dekady.
W styczniu 2026 roku opinia publiczna poznała szczegóły, które miały zrewolucjonizować podróżowanie po lewobrzeżnej części miasta. Plan zakładał, że linia M4 połączy Białołękę z kluczowymi punktami przesiadkowymi. Największe emocje wzbudziła propozycja wydłużenia trasy poza pierwotnie zakładaną stację Myśliborska.
Radni dzielnicy silnie lobbowali za tym, aby pociągi dojeżdżały znacznie głębiej w stronę Nowodworów. Na mapach pojawiły się nowe lokalizacje przystanków w okolicach ulicy Ćmielowskiej, Mehoffera oraz Ordonówny. Całość miała wieńczyć stacja docelowa w Winnicy.
Projektowana linia miała być pokazem najnowocześniejszych technologii w tej części Europy. Zapowiedziano wdrożenie systemu w pełnym standardzie automatyzacji GoA4. Oznacza to pociągi kursujące bez udziału maszynistów, co pozwala na niezwykłą precyzję i zwiększenie częstotliwości przejazdów. Według założeń pociągi miały pojawiać się na peronach nawet co dwie minuty w godzinach największego natężenia ruchu. Takie parametry miały skrócić czas dojazdu do ścisłego centrum miasta do niespełna dwudziestu minut.
Sielankowy obraz inwestycji przerwała złożona pod koniec marca 2026 roku przez radnego Filipa Pelca. Samorządowiec w oficjalnym piśmie do Zarządu Dzielnicy Białołęka postawił kluczowe pytanie o formalne podstawy budowy odcinka do Winnicy. Z analizy radnego wynika, że przedłużenie czwartej linii metra w ogóle nie zostało uwzględnione w Strategii Rozwoju Warszawy 2040+. Jest to najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju stolicy na najbliższe kilkanaście lat.
Okazało się, że choć o metrze do Winnicy mówi się bardzo dużo w kontekście lokalnym, to na poziomie ogólnomiejskim inwestycja ta formalnie nie istnieje.
Brak wpisu w Strategii Rozwoju Warszawy 2040+ to nie tylko formalne niedociągnięcie. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne, w tym kluczowe dotacje z Unii Europejskiej. Bez ujęcia inwestycji w oficjalnym planie miasto nie może skutecznie rezerwować korytarzy terenowych ani wydawać wiążących decyzji środowiskowych dla tego odcinka. Mechanizm planistyczny jest bezlitosny, ponieważ brak zapisu w strategii nadrzędnej blokuje możliwość finansowania budowy z miejskiego budżetu inwestycyjnego.
Obecnie trwają intensywne prace przedprojektowe, które mają zakończyć się raportem w listopadzie 2027 roku. Dokument ten określi precyzyjne mapy i analizy geologiczne, ale dotyczy on głównie zatwierdzonych wcześniej odcinków. Istnieje realne ryzyko, że odcinek do Winnicy zostanie potraktowany jedynie jako opcja teoretyczna. W takim scenariuszu tarcze drążące tunel mogą zatrzymać się na wysokości stacji Myśliborska, zostawiając dalszą część dzielnicy bez bezpośredniego połączenia podziemnego.
Zgodnie z aktualną wiedzą, pierwszy etap budowy linii M4 ma objąć pięć stacji tworzących komunikacyjny kręgosłup Tarchomina. Trasa ta ma prowadzić od Myśliborskiej przez Obrazkową i Płochocińską, a następnie tunelem pod Wisłą do węzła na Marymoncie. Jeśli prace będą przebiegać bez zakłóceń, realne wbicie pierwszej łopaty nastąpi dopiero po 2030 roku. Optymistyczne prognozy mówią o pierwszych pasażerach w roku 2035, choć termin ten wydaje się coraz trudniejszy do utrzymania.