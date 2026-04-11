Białołęccy radni walczą o przedłużenie czwartej linii metra do Winnicy. Tymczasem oficjalne dokumenty warszawskiego ratusza milczą na temat tej inwestycji. Brak kluczowych zapisów w strategii miasta może opóźnić budowę o dekady.



Mieszkańcy Białołęki, liczący na szybką rozbudowę linii M4, mogą czuć się rozczarowani. Choć niedawne spotkania z ekspertami kreśliły wizję metra dojeżdżającego aż do Winnicy, rzeczywistość dokumentów urzędowych jest znacznie mniej łaskawa.

Reklama Reklama

Najnowsze analizy Strategii Rozwoju Warszawy 2040+ ujawniły kluczowy brak: przedłużenie czwartej linii poza Tarchomin nie zostało ujęte w oficjalnych planach inwestycyjnych miasta. To formalne przeoczenie stawia pod znakiem zapytania realizację postulatów radnych i może odsunąć budowę północnego odcinka o kolejne dekady.

Obietnice nowoczesnej komunikacji na Tarchominie

W styczniu 2026 roku opinia publiczna poznała szczegóły, które miały zrewolucjonizować podróżowanie po lewobrzeżnej części miasta. Plan zakładał, że linia M4 połączy Białołękę z kluczowymi punktami przesiadkowymi. Największe emocje wzbudziła propozycja wydłużenia trasy poza pierwotnie zakładaną stację Myśliborska.

Okazało się, że choć o metrze do Winnicy mówi się bardzo dużo w kontekście lokalnym, to na poziomie ogólnomiejskim inwestycja ta formalnie nie istnieje.

Radni dzielnicy silnie lobbowali za tym, aby pociągi dojeżdżały znacznie głębiej w stronę Nowodworów. Na mapach pojawiły się nowe lokalizacje przystanków w okolicach ulicy Ćmielowskiej, Mehoffera oraz Ordonówny. Całość miała wieńczyć stacja docelowa w Winnicy.

Projektowana linia miała być pokazem najnowocześniejszych technologii w tej części Europy. Zapowiedziano wdrożenie systemu w pełnym standardzie automatyzacji GoA4. Oznacza to pociągi kursujące bez udziału maszynistów, co pozwala na niezwykłą precyzję i zwiększenie częstotliwości przejazdów. Według założeń pociągi miały pojawiać się na peronach nawet co dwie minuty w godzinach największego natężenia ruchu. Takie parametry miały skrócić czas dojazdu do ścisłego centrum miasta do niespełna dwudziestu minut.

Interpelacja ujawnia luki w planowaniu

Sielankowy obraz inwestycji przerwała złożona pod koniec marca 2026 roku przez radnego Filipa Pelca. Samorządowiec w oficjalnym piśmie do Zarządu Dzielnicy Białołęka postawił kluczowe pytanie o formalne podstawy budowy odcinka do Winnicy. Z analizy radnego wynika, że przedłużenie czwartej linii metra w ogóle nie zostało uwzględnione w Strategii Rozwoju Warszawy 2040+. Jest to najważniejszy dokument wyznaczający kierunki rozwoju stolicy na najbliższe kilkanaście lat.

Dokumenty ważniejsze od deklaracji

Brak wpisu w Strategii Rozwoju Warszawy 2040+ to nie tylko formalne niedociągnięcie. Dokument ten jest podstawą do ubiegania się o fundusze zewnętrzne, w tym kluczowe dotacje z Unii Europejskiej. Bez ujęcia inwestycji w oficjalnym planie miasto nie może skutecznie rezerwować korytarzy terenowych ani wydawać wiążących decyzji środowiskowych dla tego odcinka. Mechanizm planistyczny jest bezlitosny, ponieważ brak zapisu w strategii nadrzędnej blokuje możliwość finansowania budowy z miejskiego budżetu inwestycyjnego.

Obecnie trwają intensywne prace przedprojektowe, które mają zakończyć się raportem w listopadzie 2027 roku. Dokument ten określi precyzyjne mapy i analizy geologiczne, ale dotyczy on głównie zatwierdzonych wcześniej odcinków. Istnieje realne ryzyko, że odcinek do Winnicy zostanie potraktowany jedynie jako opcja teoretyczna. W takim scenariuszu tarcze drążące tunel mogą zatrzymać się na wysokości stacji Myśliborska, zostawiając dalszą część dzielnicy bez bezpośredniego połączenia podziemnego.

Harmonogram pełen znaków zapytania

Zgodnie z aktualną wiedzą, pierwszy etap budowy linii M4 ma objąć pięć stacji tworzących komunikacyjny kręgosłup Tarchomina. Trasa ta ma prowadzić od Myśliborskiej przez Obrazkową i Płochocińską, a następnie tunelem pod Wisłą do węzła na Marymoncie. Jeśli prace będą przebiegać bez zakłóceń, realne wbicie pierwszej łopaty nastąpi dopiero po 2030 roku. Optymistyczne prognozy mówią o pierwszych pasażerach w roku 2035, choć termin ten wydaje się coraz trudniejszy do utrzymania.