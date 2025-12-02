Finisz prac na M2 i futurystyczna wizja M4. Metro w Warszawie pojedzie bez maszynistów

Wprowadzenie takiego rozwiązania ma przynieść liczne korzyści eksploatacyjne, takie jak zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów, skrócenie czasu przejazdu, a także poprawę bezpieczeństwa poprzez eliminację błędu ludzkiego. Co równie istotne, pełna automatyzacja ma przyczynić się do wzrostu efektywności energetycznej, umożliwiając redukcję zużycia energii nawet do 30 proc.

Planowany przebieg trasy linii M4 Foto: Metro Warszawskie

Strategiczne węzły przesiadkowe

Linia M4 została zaprojektowana z myślą o maksymalnej integracji z resztą miejskiego systemu transportowego, stanowiąc oś komunikacyjną łączącą najważniejsze punkty w mieście. Zapewni to pięć kluczowych węzłów przesiadkowych metro-metro, przecinając się dwukrotnie z istniejącą Linią M1 (w rejonie Marymontu i Wilanowskiej) oraz Linią M2 (na Rondzie Daszyńskiego). Ponadto, stworzy ona węzły z planowanymi liniami: M3 (na Żwirki i Wigury) oraz M5 (na Placu Narutowicza).

Kolejny ważny aspekt to cztery punkty integracji z transportem kolejowym, zapewniając dogodną przesiadkę na systemy Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich i WKD. Już po wybudowaniu początkowych pięciu stacji (Myśliborska, Obrazkowa, Płochocińska, Ruda i Marymont) mieszkańcy Białołęki i okolic uzyskają możliwość przesiadki na istniejącą linię M1 na Żoliborzu.

Schemat 4 linii metra Foto: Metro Warszawskie

Harmonogram inwestycji i poszukiwanie funduszy

Projekt M4 jest obecnie w fazie prac przedprojektowych, w ramach których prowadzone są szczegółowe badania geologiczne gruntu oraz analizy środowiskowe. Zgodnie z umową, projekt koncepcyjny całej linii ma być gotowy do listopada 2027 roku. Dopiero ten dokument stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu budowlanego i umożliwi ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót.

Prezydent Warszawy podkreśla, że choć budowę planuje się rozpocząć od strony Białołęki, realizacja całego wieloletniego programu rozbudowy metra (w tym Linii M3, M4 i M5 do 2050 roku) jest wprost zależna od uzyskania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej oraz od rządu, ponieważ żaden samorząd nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru inwestycyjnego samodzielnie.

Zaawansowane prace na budowie linii M2 na Bemowie

Podczas gdy inżynierowie wyznaczają trasę przyszłej M4, ekipy budowlane na Bemowie intensywnie pracują nad finalizacją zachodniego odcinka Linii M2. Trzy nowe stacje – Karolin, Chrzanów i Lazurowa – nabierają ostatecznego kształtu. Prace są prowadzone w tunelach oraz na stacjach, koncentrując się na instalacjach, torowisku i wykończeniach.

Nowe stacje metra na Bemowie nabierają ostatecznego kształtu Foto: Metro Warszawskie

Na stacjach gotowe są już perony, a w pomieszczeniach dla dyżurnego ruchu oraz w przestrzeniach technicznych trwają zaawansowane prace murarskie, tynkarskie i malarskie. Symbolicznym momentem jest montaż ruchomych schodów na przystanku Chrzanów, które obecnie pozostają zakryte folią ochronną. Równolegle prowadzone są prace instalacyjne: w pomieszczeniach podstacji energetycznych zamontowano już większość kluczowych urządzeń, a w wentylatorniach, w których ułożono już okładziny akustyczne i posadzki, zainstalowano wentylatory i rozpoczęto montaż głównego systemu wentylacyjnego.

Budowa torowiska

Jednym z najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych etapów jest budowa nawierzchni torowej w tunelach, co obecnie ma miejsce na odcinku łączącym stacje Karolin i Chrzanów. Proces ten jest wielofazowy. Najpierw betonowane są tzw. bankiet dolny (podłoga tunelu) i bankiet boczny, który pełni funkcję korytarza technologicznego. Następnie na oczyszczoną powierzchnię trafia mata wibroizolacyjna, a na niej układane jest zbrojenie płyty torowej (podtorza). Dopiero w kolejnym kroku montowane są specjalne betonowe bloczki z uchwytami na szyny. Po przymocowaniu szyn, cały układ jest precyzyjnie regulowany z dokładnością do 1 milimetra, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Zwieńczeniem prac jest zalanie torowiska betonem, po czym nastąpi jego finalne szlifowanie.