10.6°C
1024.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Tramwajem pod Dworzec Zachodni. Postępy prac w pierwszym takim tunelu

Publikacja: 04.03.2026 07:55

WJazd do tunel na Bitwy Warszawskiej 1920

8 zdjęć

Zobacz

WJazd do tunel na Bitwy Warszawskiej 1920

Foto: mat. pras.

M.B.
Budowa podziemnej trasy tramwajowej w Warszawie wkracza w kluczową fazę. Wykonawca niemal ukończył płytę denną, a pasażerowie mogą już wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać przesiadka z wagonu bezpośrednio do windy prowadzącej na perony kolejowe.

Prace przy budowie tunelu koncentrują się obecnie w kilku miejscach. Konstrukcja podłogi obiektu jest już niemal gotowa na całej jego długości. Robotnicy skupiają się teraz na pogłębianiu wykopu w rejonie rampy wyjazdowej, która zlokalizowana jest od strony ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 

Jednocześnie trwają intensywne działania przy łączeniu tunelu z gotową już konstrukcją przystanku podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Na tym odcinku budowniczy wykonują strop górny oraz pogłębiają wykop.

Komfortowa przesiadka pod ziemią

Tramwaje będą dowozić pasażerów do przystanku końcowego położonego na wysokości budynku dworca od strony Alej Jerozolimskich. Plan zagospodarowania przestrzeni przewiduje, że perony tramwajowe zostaną połączone z antresolą na poziomie -1. Do dyspozycji podróżnych zostaną oddane windy, schody stałe oraz podwójne ciągi schodów ruchomych działające w obu kierunkach.

Polecane
W przyszłości przesiadka za kolei na tramwaj dzięki budowanemu przejściu będzie bezpieczna i komfort
transport szynowy
Podpisano umowę na projekt połączenia Wola - Dworzec Zachodni
Reklama
Reklama

Największym atutem inwestycji jest lokalizacja wyjścia z przystanku, które znajdzie się bezpośrednio przed wejściami na perony kolejowe. Dodatkowo przewidziano wyjścia na powierzchnię, prowadzące na plac między budynkiem West Station a dworcami kolejowym i autobusowym.

Strategiczne połączenie dzielnic

Nowa trasa do Dworca Zachodniego to tylko część większego projektu obwodowej linii tramwajowej. Docelowo ma ona spiąć komunikacyjnie Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, prace podzielono na kilka etapów.

Polecane
Pierwsi pasażerowie skorzystali z nowej hali Dworca Zachodniego w piątek, 28 listopada 2025
kolej
„Otwarty później, ale jest”. Tak wygląda nowa Warszawa Zachodnia

Niedawno zrobiono kolejny krok w tym kierunku, podpisując umowę na projekt odcinka, który połączy Dworzec Zachodni z ulicą Kasprzaka na Woli. Inwestycja ma status operacji o znaczeniu strategicznym i jest wspierana ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Ryanair zwiększy częstotliwość lotów na 29 trasach, co ma podwoić ruch w Modlinie do 3 mln pasażerów
samolot

10 nowych tras z warszawskich lotnisk. Ryanair na lato

Dla mazowieckiego przewoźnika to powrót na trasę do Krakowa po kilkuletniej przerwie. W latach 2015–
kolej

Koleje Mazowieckie ruszają w góry. Piętrusiem prosto do Zakopanego?

– Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach potwierdza, że przebudowa linii kolejowej nr 7 na odcinku
infrastruktura kolejowa

Wycięto tysiące drzew, a uratowano zaledwie kilkadziesiąt. Przygotowania do przebudowy linii otwockiej

O modernizację ulicy Szamocin od lat upominali się mieszkańcy Białołęki.
przebudowa

Wałuszewską i Szamocin czekają wielkie zmiany. SZRM podpisał umowę

W całym ubiegłym roku Modlin obsłużył nieco ponad 1,75 mln pasażerów, co oznaczało spadek o ponad 37
samolot

Modlin wraca do gry. Ogromny wzrost liczby pasażerów w lutym

Jeśli warunki pogodowe będą sprzyjać i wiosna nie okaże się zbyt deszczowa, roboty potrwają do maja.
remonty

Po zimowej przerwie wracają prace na Moście Poniatowskiego

Koniec korków w Rembertowie? Budowa tunelu pod torami rusza
przebudowa

Koniec korków w Rembertowie? Budowa tunelu pod torami rusza

Policjanci sugerują, by do jazdy wracać stopniowo. Zimowa przerwa wpływa na kondycję fizyczną i nawy
bezpieczeństwo ruchu drogowego

Cieplejsza aura uwolniła motocykle. Jak wrócić bezpiecznie na trasę?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA