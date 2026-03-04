Tramwajem pod Dworzec Zachodni. Postępy prac w pierwszym takim tunelu

WJazd do tunel na Bitwy Warszawskiej 1920
Prace przy budowie tunelu koncentrują się obecnie w kilku miejscach. Konstrukcja podłogi obiektu jest już niemal gotowa na całej jego długości. Robotnicy skupiają się teraz na pogłębianiu wykopu w rejonie rampy wyjazdowej, która zlokalizowana jest od strony ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Jednocześnie trwają intensywne działania przy łączeniu tunelu z gotową już konstrukcją przystanku podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Na tym odcinku budowniczy wykonują strop górny oraz pogłębiają wykop.
Tramwaje będą dowozić pasażerów do przystanku końcowego położonego na wysokości budynku dworca od strony Alej Jerozolimskich. Plan zagospodarowania przestrzeni przewiduje, że perony tramwajowe zostaną połączone z antresolą na poziomie -1. Do dyspozycji podróżnych zostaną oddane windy, schody stałe oraz podwójne ciągi schodów ruchomych działające w obu kierunkach.
Największym atutem inwestycji jest lokalizacja wyjścia z przystanku, które znajdzie się bezpośrednio przed wejściami na perony kolejowe. Dodatkowo przewidziano wyjścia na powierzchnię, prowadzące na plac między budynkiem West Station a dworcami kolejowym i autobusowym.
Nowa trasa do Dworca Zachodniego to tylko część większego projektu obwodowej linii tramwajowej. Docelowo ma ona spiąć komunikacyjnie Wolę i Ochotę z Mokotowem oraz Wilanowem. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, prace podzielono na kilka etapów.
Niedawno zrobiono kolejny krok w tym kierunku, podpisując umowę na projekt odcinka, który połączy Dworzec Zachodni z ulicą Kasprzaka na Woli. Inwestycja ma status operacji o znaczeniu strategicznym i jest wspierana ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021-2027.