Tramwajem pod Dworzec Zachodni. Postępy prac w pierwszym takim tunelu

Budowa podziemnej trasy tramwajowej w Warszawie wkracza w kluczową fazę. Wykonawca niemal ukończył płytę denną, a pasażerowie mogą już wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać przesiadka z wagonu bezpośrednio do windy prowadzącej na perony kolejowe.



Prace przy budowie tunelu koncentrują się obecnie w kilku miejscach. Konstrukcja podłogi obiektu jest już niemal gotowa na całej jego długości. Robotnicy skupiają się teraz na pogłębianiu wykopu w rejonie rampy wyjazdowej, która zlokalizowana jest od strony ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Jednocześnie trwają intensywne działania przy łączeniu tunelu z gotową już konstrukcją przystanku podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Na tym odcinku budowniczy wykonują strop górny oraz pogłębiają wykop.

Komfortowa przesiadka pod ziemią

Tramwaje będą dowozić pasażerów do przystanku końcowego położonego na wysokości budynku dworca od strony Alej Jerozolimskich. Plan zagospodarowania przestrzeni przewiduje, że perony tramwajowe zostaną połączone z antresolą na poziomie -1. Do dyspozycji podróżnych zostaną oddane windy, schody stałe oraz podwójne ciągi schodów ruchomych działające w obu kierunkach.