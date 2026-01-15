Podpisano umowę na projekt połączenia tramwajowego między Wolą a Dworcem Zachodnim

Przebieg nowej trasy i rozwiązania techniczne

Planowany odcinek o długości około 1,4 km połączy Wolę z Ochotą. Znaczna część trasy, bo aż 0,9 km, zostanie poprowadzona pod ziemią. Tory będą biec w istniejącym już tunelu pod stacją kolejową, a następnie w nowym obiekcie podziemnym wzdłuż ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego.

Połączenie z istniejącą siecią nastąpi w rejonie przystanku Szpital Wolski przy ulicy Kasprzaka. Inwestycja została podzielona na dwa zadania, co pozwoli na ewentualne etapowanie prac budowlanych.

Nowoczesna infrastruktura przystankowa

W ramach inwestycji zaplanowano powstanie trzech nowych zespołów przystankowych, które mają zapewnić pasażerom komfortowe przesiadki:

Podziemny przystanek przy peronie 9 stacji Warszawa Zachodnia, wyposażony w schody ruchome i windy, zintegrowany z przejściem podziemnym dworca.

Podziemny przystanek w rejonie ulicy Tunelowej, obsługujący ruch tranzytowy oraz linie kończące trasę na dworcu.

Przystanek w rejonie ulicy Prądzyńskiego, którego forma (naziemna lub podziemna) zostanie określona po analizie wariantów projektowych.

Dodatkowo przewidziano modernizację istniejących przystanków przy ulicy Kasprzaka, aby dostosować je do nowego układu komunikacyjnego.

Reklama Reklama

Znaczenie inwestycji dla komunikacji miejskiej

Nowa trasa jest częścią szerszego projektu budowy połączenia tramwajowego do Wilanowa. Celem inwestycji jest stworzenie szybkiego połączenia między Wolą, Ochotą, Mokotowem i Wilanowem. Realizacja tego odcinka ułatwi dostęp do Dworca Zachodniego, pełniącego funkcję jednego z najważniejszych węzłów przesiadkowych w stolicy. Projektant został zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni i zaplanowania infrastruktury w sposób minimalizujący ingerencję w środowisko naturalne.