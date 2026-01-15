Podpisano umowę na projekt połączenia tramwajowego między Wolą a Dworcem Zachodnim

W przyszłości przesiadka za kolei na tramwaj dzięki budowanemu przejściu będzie bezpieczna i komfortowa
Inwestycja stanowi kluczowy element obwodowego połączenia szynowego, mającego usprawnić komunikację między dzielnicami Warszawy z pominięciem centrum miasta.
Wykonawcą dokumentacji projektowej została firma Databout, wybrana w drodze postępowania przetargowego. Wartość podpisanego kontraktu wynosi 14,4 mln zł brutto. Projektant ma 43 miesiące na przygotowanie kompletnej dokumentacji, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz niezbędnych uzgodnień administracyjnych.
Zgodnie ze wstępnymi założeniami, prace budowlane na tym odcinku mogą rozpocząć się po 2030 roku, przy czym ostateczny termin realizacji będzie uzależniony od dostępności środków finansowych.
Planowany odcinek o długości około 1,4 km połączy Wolę z Ochotą. Znaczna część trasy, bo aż 0,9 km, zostanie poprowadzona pod ziemią. Tory będą biec w istniejącym już tunelu pod stacją kolejową, a następnie w nowym obiekcie podziemnym wzdłuż ulic Prądzyńskiego i Krzyżanowskiego.
Połączenie z istniejącą siecią nastąpi w rejonie przystanku Szpital Wolski przy ulicy Kasprzaka. Inwestycja została podzielona na dwa zadania, co pozwoli na ewentualne etapowanie prac budowlanych.
W ramach inwestycji zaplanowano powstanie trzech nowych zespołów przystankowych, które mają zapewnić pasażerom komfortowe przesiadki:
Dodatkowo przewidziano modernizację istniejących przystanków przy ulicy Kasprzaka, aby dostosować je do nowego układu komunikacyjnego.
Nowa trasa jest częścią szerszego projektu budowy połączenia tramwajowego do Wilanowa. Celem inwestycji jest stworzenie szybkiego połączenia między Wolą, Ochotą, Mokotowem i Wilanowem. Realizacja tego odcinka ułatwi dostęp do Dworca Zachodniego, pełniącego funkcję jednego z najważniejszych węzłów przesiadkowych w stolicy. Projektant został zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni i zaplanowania infrastruktury w sposób minimalizujący ingerencję w środowisko naturalne.