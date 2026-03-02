11.1°C
Życie Warszawy
Wałuszewską i Szamocin czekają wielkie zmiany. SZRM podpisał umowę

Publikacja: 02.03.2026 17:25

O modernizację ulicy Szamocin od lat upominali się mieszkańcy Białołęki.

Foto: SZRM

rbi
Dwie kolejne ulice na Białołęce czeka znacząca metamorfoza. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ciągu ulic Wałuszewskiej i Szamocin.

Inwestycja obejmie odcinek o długości około 2,4 km – od ul. Płochocińskiej do ul. Żyrardowskiej. Rozbudowa ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Nowe oświetlenie i kanalizacja

O modernizację ulicy Szamocin od lat upominali się mieszkańcy Białołęki. Głównym postulatem była budowa chodnika. Jego brak powoduje zagrożenie m.in. dla dzieci, które chodzą poboczem drogi do szkoły. W tej sprawie odbywały się protesty, mieszkańcy wywieszali na swoich posesjach banery z apelem do władz miasta. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że ulica jest wąska i ruchliwa.

Projekt zakłada budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, chodnika i infrastruktury rowerowej. Powstaną nowe przystanki komunikacji miejskiej, które poprawią obsługę transportową tej części dzielnicy.

Ulice Szamocin i Wałuszewska zyskają nowe oświetlenie uliczne, a wszystkie przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a kolidująca infrastruktura podziemna zostanie przebudowana i dostosowana do nowego układu drogowego.

Zieleń na ulicach Szamocin i Wałuszewskiej

Wzdłuż rozbudowywanego odcinka wygospodarowany zostanie teren pod zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, traw i bylin. Zieleń zostanie zaprojektowana w sposób uporządkowany i spójny z układem chodników oraz dróg rowerowych, bez ograniczania funkcjonalności i przepustowości układu komunikacyjnego.

Wykonawca, firma CVTechnologia, będzie miała 24 miesiące na przygotowanie kompletnej dokumentacji. Koszt prac projektowych wynosi ponad 1,5 mln zł.

