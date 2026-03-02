Wałuszewską i Szamocin czekają wielkie zmiany. SZRM podpisał umowę

O modernizację ulicy Szamocin od lat upominali się mieszkańcy Białołęki.
Inwestycja obejmie odcinek o długości około 2,4 km – od ul. Płochocińskiej do ul. Żyrardowskiej. Rozbudowa ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.
O modernizację ulicy Szamocin od lat upominali się mieszkańcy Białołęki. Głównym postulatem była budowa chodnika. Jego brak powoduje zagrożenie m.in. dla dzieci, które chodzą poboczem drogi do szkoły. W tej sprawie odbywały się protesty, mieszkańcy wywieszali na swoich posesjach banery z apelem do władz miasta. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że ulica jest wąska i ruchliwa.
Projekt zakłada budowę jednej jezdni z dwoma pasami ruchu, chodnika i infrastruktury rowerowej. Powstaną nowe przystanki komunikacji miejskiej, które poprawią obsługę transportową tej części dzielnicy.
Ulice Szamocin i Wałuszewska zyskają nowe oświetlenie uliczne, a wszystkie przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, a kolidująca infrastruktura podziemna zostanie przebudowana i dostosowana do nowego układu drogowego.
Wzdłuż rozbudowywanego odcinka wygospodarowany zostanie teren pod zieleńce z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, traw i bylin. Zieleń zostanie zaprojektowana w sposób uporządkowany i spójny z układem chodników oraz dróg rowerowych, bez ograniczania funkcjonalności i przepustowości układu komunikacyjnego.
Wykonawca, firma CVTechnologia, będzie miała 24 miesiące na przygotowanie kompletnej dokumentacji. Koszt prac projektowych wynosi ponad 1,5 mln zł.