Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował o ogłoszeniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową ulic Szamocin i Wałuszewskiej na Białołęce. Mieszkańcy od lat zabiegali o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.



Przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej to dopiero początek drogi do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców Białołęki inwestycji. Prace projektowe mają potrwać dwa lata.

Apele mieszkańców przyniosły efekt

Mieszkańcy warszawskiej Białołęki od lat upominali się o modernizację ulicy Szamocin w Warszawie. Głównym postulatem była budowa chodnika. Jego brak powoduje zagrożenie m.in. dla dzieci, które chodzą poboczem drogi do szkoły. W tej sprawie odbywały się protesty, mieszkańcy wywieszali na swoich posesjach banery z apelem do władz miasta. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że ulica jest wąska i ruchliwa.

Starania mieszkańców przyniosły efekt w marcu tego roku. Rada Warszawy zdecydowała o przyznaniu 1,5 miliona złotych na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Szamocin i biegnącej dalej ulicy Wałuszewskiej. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował właśnie o ogłoszeniu przetargu.