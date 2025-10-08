Powstanie projekt rozbudowy ulic Szamocin i Wałuszewskiej na warszawskiej Białołęce
Przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej to dopiero początek drogi do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców Białołęki inwestycji. Prace projektowe mają potrwać dwa lata.
Mieszkańcy warszawskiej Białołęki od lat upominali się o modernizację ulicy Szamocin w Warszawie. Głównym postulatem była budowa chodnika. Jego brak powoduje zagrożenie m.in. dla dzieci, które chodzą poboczem drogi do szkoły. W tej sprawie odbywały się protesty, mieszkańcy wywieszali na swoich posesjach banery z apelem do władz miasta. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że ulica jest wąska i ruchliwa.
Starania mieszkańców przyniosły efekt w marcu tego roku. Rada Warszawy zdecydowała o przyznaniu 1,5 miliona złotych na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Szamocin i biegnącej dalej ulicy Wałuszewskiej. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował właśnie o ogłoszeniu przetargu.
Projekt obejmie odcinek o długości około 2,4 km – od ul. Płochocińskiej do ul. Żyrardowskiej. Powstaną nie tylko chodniki.
„Założenia projektowe uwzględniają budowę jednej jezdni zapewniającej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, jednostronnego chodnika, dróg rowerowych lub pasów rowerowych oraz nowych przystanków komunikacji publicznej. Rozbudowywane ulice zyskają nowe oświetlenie uliczne, a wszystkie przejścia dla pieszych zostaną specjalnie doświetlone” - informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Wzdłuż odcinka ulic Szamocin i Wałuszewska wygospodarowany zostanie teren pod zieleńce, w których powstaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin.
Realizacja inwestycji ma wpłynąć na poprawę warunków ruchu na drodze i zwiększyć poziom bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów, a także zapewnić lepszy dostęp do obiektów przyległych do ulicy.
Jak informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ciągu ulic Szamocin i Wałuszewskiej można składać do 5 listopada. Projekt ma powstać w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace projektowe będą realizowane w latach 2026-2028.