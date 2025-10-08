14.1°C
Życie Warszawy

Wyremontują niebezpieczną ulicę na Białołęce. Mieszkańcy czekali na to od lat

Publikacja: 08.10.2025 12:30

Powstanie projekt rozbudowy ulic Szamocin i Wałuszewskiej na warszawskiej Białołęce

Foto: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Anna Rogalska
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował o ogłoszeniu przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z rozbudową ulic Szamocin i Wałuszewskiej na Białołęce. Mieszkańcy od lat zabiegali o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.

Przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej to dopiero początek drogi do realizacji długo wyczekiwanej przez mieszkańców Białołęki inwestycji. Prace projektowe mają potrwać dwa lata.

Apele mieszkańców przyniosły efekt

Mieszkańcy warszawskiej Białołęki od lat upominali się o modernizację ulicy Szamocin w Warszawie. Głównym postulatem była budowa chodnika. Jego brak powoduje zagrożenie m.in. dla dzieci, które chodzą poboczem drogi do szkoły. W tej sprawie odbywały się protesty, mieszkańcy wywieszali na swoich posesjach banery z apelem do władz miasta. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że ulica jest wąska i ruchliwa.

Starania mieszkańców przyniosły efekt w marcu tego roku. Rada Warszawy zdecydowała o przyznaniu 1,5 miliona złotych na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Szamocin i biegnącej dalej ulicy Wałuszewskiej. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta poinformował właśnie o ogłoszeniu przetargu.

Powstanie projekt rozbudowy ulic Szamocin i Wałuszewskiej

Projekt obejmie odcinek o długości około 2,4 km – od ul. Płochocińskiej do ul. Żyrardowskiej. Powstaną nie tylko chodniki.

„Założenia projektowe uwzględniają budowę jednej jezdni zapewniającej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, jednostronnego chodnika, dróg rowerowych lub pasów rowerowych oraz nowych przystanków komunikacji publicznej. Rozbudowywane ulice zyskają nowe oświetlenie uliczne, a wszystkie przejścia dla pieszych zostaną specjalnie doświetlone” - informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Wzdłuż odcinka ulic Szamocin i Wałuszewska wygospodarowany zostanie teren pod zieleńce, w których powstaną nowe nasadzenia drzew, krzewów, traw i bylin.

Realizacja inwestycji ma wpłynąć na poprawę warunków ruchu na drodze i zwiększyć poziom bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów, a także zapewnić lepszy dostęp do obiektów przyległych do ulicy.

Mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Jak informuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do rozbudowy ciągu ulic Szamocin i Wałuszewskiej można składać do 5 listopada. Projekt ma powstać w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace projektowe będą realizowane w latach 2026-2028.

Źródło: zyciewarszawy.pl

