Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie

Batalionu AK „Bałtyk”

Aleją Polski Walczącej

Ulicą Grupy AK „Północ”

Dzięki tym objazdom, nawet podczas czasowego wyłączenia części Bluszczańskiej z ruchu, ma być możliwe sprawne dotarcie do okolicznych lokalizacji.

Termin zakończenia prac i korzyści dla mieszkańców

Zgodnie z planem, i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, modernizacja ulicy Bluszczańskiej ma zakończyć się do soboty, 20 grudnia, najpóźniej do godz. 16.

Inwestycja przyniesie poprawę bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz ogólnego standardu infrastruktury drogowej w tej części Mokotowa. Jak podkreśla Burmistrz Rafał Miastowski, pomimo konieczności uwzględnienia utrudnień w najbliższych tygodniach, efekty remontu, odczuwalne szybko przez wszystkich użytkowników, będą pozytywne.