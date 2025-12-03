5.1°C
Życie Warszawy

Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie

Publikacja: 03.12.2025 13:15

Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie

Foto: mat. pras.

M.B.
W czwartek, 4 grudnia, rozpoczną się długo oczekiwane prace modernizacyjne na odcinku ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie, w rejonie Siekierek. Inwestycja, realizowana dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskiego i inicjatywie mieszkańców, ma na celu poprawę jakości lokalnej infrastruktury drogowej.

W związku z robotami drogowymi kierowcy muszą liczyć się z czasowym zamknięciem fragmentu ulicy i wprowadzeniem objazdów.

Harmonogram i organizacja ruchu podczas modernizacji

Prace drogowe zostaną zainaugurowane w czwartek we wczesnych godzinach porannych. Od godz. 7 planowane jest tymczasowe zamknięcie remontowanego odcinka ulicy Bluszczańskiej.

Foto: mat. pras.

Jak informują władze dzielnicy, skrzyżowania z ulicami Pułku AK „Waligóra” oraz Grupy AK „Północ” pozostaną przejezdne, co pozwoli mieszkańcom na dojazd do swoich posesji. Największe utrudnienia przewidziane są na etapie finałowym, podczas układania nowej warstwy asfaltu. Burmistrz Dzielnicy, Rafał Miastowski, zaznacza, że w tym czasie przejazd będzie całkowicie wstrzymany na kilka godzin.

Wyznaczone trasy objazdowe

W celu minimalizacji niedogodności dla kierowców przygotowano alternatywne trasy objazdowe. Ruch zostanie skierowany ulicami:

  • Batalionu AK „Bałtyk”
  • Aleją Polski Walczącej
  • Ulicą Grupy AK „Północ”

Dzięki tym objazdom, nawet podczas czasowego wyłączenia części Bluszczańskiej z ruchu, ma być możliwe sprawne dotarcie do okolicznych lokalizacji.





