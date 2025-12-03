Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie

W związku z robotami drogowymi kierowcy muszą liczyć się z czasowym zamknięciem fragmentu ulicy i wprowadzeniem objazdów.
Prace drogowe zostaną zainaugurowane w czwartek we wczesnych godzinach porannych. Od godz. 7 planowane jest tymczasowe zamknięcie remontowanego odcinka ulicy Bluszczańskiej.
Jak informują władze dzielnicy, skrzyżowania z ulicami Pułku AK „Waligóra” oraz Grupy AK „Północ” pozostaną przejezdne, co pozwoli mieszkańcom na dojazd do swoich posesji. Największe utrudnienia przewidziane są na etapie finałowym, podczas układania nowej warstwy asfaltu. Burmistrz Dzielnicy, Rafał Miastowski, zaznacza, że w tym czasie przejazd będzie całkowicie wstrzymany na kilka godzin.
W celu minimalizacji niedogodności dla kierowców przygotowano alternatywne trasy objazdowe. Ruch zostanie skierowany ulicami:
Dzięki tym objazdom, nawet podczas czasowego wyłączenia części Bluszczańskiej z ruchu, ma być możliwe sprawne dotarcie do okolicznych lokalizacji.
Zgodnie z planem, i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, modernizacja ulicy Bluszczańskiej ma zakończyć się do soboty, 20 grudnia, najpóźniej do godz. 16.
Inwestycja przyniesie poprawę bezpieczeństwa, komfortu jazdy oraz ogólnego standardu infrastruktury drogowej w tej części Mokotowa. Jak podkreśla Burmistrz Rafał Miastowski, pomimo konieczności uwzględnienia utrudnień w najbliższych tygodniach, efekty remontu, odczuwalne szybko przez wszystkich użytkowników, będą pozytywne.