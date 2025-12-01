Awaria ciepłownicza podmyła tory w al. Niepodległości. Tramwaje jadą wolniej

W związku z awarią ciepłowniczą, która miała miejsce w sobotę 29 listopada w alei Niepodległości, Tramwaje Warszawskie wprowadziły ograniczenie prędkości dla tramwajów do 20 km/h na odcinku od Nowowiejskiej do Trasy Łazienkowskiej.



Ruch tramwajowy na tym fragmencie trasy został wznowiony 1 grudnia, zgodnie z wcześniejszym planem.

Podmycie torowiska i doraźne naprawy

Do awarii, za którą odpowiada firma Veolia, doszło na czasowo wyłączonym z ruchu odcinku torowiska w al. Niepodległości w pobliżu ulicy Filtrowej. Skutkiem zdarzenia było podmycie torów. Mimo to, awaria nie spowodowała natychmiastowych utrudnień w kursowaniu tramwajów, ponieważ w miniony weekend ruch na tym odcinku był wstrzymany z powodu prac sieciowych związanych z podłączaniem nowej trasy na Rakowieckiej.

Po zlokalizowaniu źródła problemu, pracownicy Tramwajów Warszawskich niezwłocznie przystąpili do kontroli i doraźnych napraw. W niedzielę na miejscu wykorzystano specjalistyczną maszynę Plasser, której zadaniem było podbicie torowiska. Maszyna ta podnosi tory wraz z podkładami, a następnie zagęszcza tłuczeń, co umożliwia regulację torowiska zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Wznowienie ruchu z ograniczeniami

Zgodnie z planem, ruch tramwajów został wznowiony w poniedziałek 1 grudnia. Ze względów bezpieczeństwa i w trosce o stan torowiska, na całym odcinku od Nowowiejskiej do Trasy Łazienkowskiej wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h na obydwu torach.