Życie Warszawy

Awaria ciepłownicza podmyła tory w al. Niepodległości. Tramwaje jadą wolniej

Publikacja: 01.12.2025 07:55

Na obydwu torach w al. Niepodległości na wysokości gmachy Ministerstwa Obrony Narodwoej tramwaje muszą zwalniać do 20 km/h

Foto: mat. pras.

M.B.
W związku z awarią ciepłowniczą, która miała miejsce w sobotę 29 listopada w alei Niepodległości, Tramwaje Warszawskie wprowadziły ograniczenie prędkości dla tramwajów do 20 km/h na odcinku od Nowowiejskiej do Trasy Łazienkowskiej.

Ruch tramwajowy na tym fragmencie trasy został wznowiony 1 grudnia, zgodnie z wcześniejszym planem.

Podmycie torowiska i doraźne naprawy

Do awarii, za którą odpowiada firma Veolia, doszło na czasowo wyłączonym z ruchu odcinku torowiska w al. Niepodległości w pobliżu ulicy Filtrowej. Skutkiem zdarzenia było podmycie torów. Mimo to, awaria nie spowodowała natychmiastowych utrudnień w kursowaniu tramwajów, ponieważ w miniony weekend ruch na tym odcinku był wstrzymany z powodu prac sieciowych związanych z podłączaniem nowej trasy na Rakowieckiej.

Po zlokalizowaniu źródła problemu, pracownicy Tramwajów Warszawskich niezwłocznie przystąpili do kontroli i doraźnych napraw. W niedzielę na miejscu wykorzystano specjalistyczną maszynę Plasser, której zadaniem było podbicie torowiska. Maszyna ta podnosi tory wraz z podkładami, a następnie zagęszcza tłuczeń, co umożliwia regulację torowiska zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Wznowienie ruchu z ograniczeniami

Zgodnie z planem, ruch tramwajów został wznowiony w poniedziałek 1 grudnia. Ze względów bezpieczeństwa i w trosce o stan torowiska, na całym odcinku od Nowowiejskiej do Trasy Łazienkowskiej wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h na obydwu torach.

Na miejscu awarii wykorzystano specjalistyczną maszynę Plasser, której zadaniem było podbicie torowiska i zagęszczenie pod nim gruntu.

Foto: mat. pras.

Dalsze prace remontowe

W najbliższym czasie ekipy remontowe Tramwajów Warszawskich będą kontynuować prace naprawcze w porze nocnej, po zakończeniu kursowania tramwajów. Ich celem jest usunięcie największych uszkodzeń torowiska, tzw. wychlapów. Prace te będą polegały na wymianie kilkudziesięciu metrów torowiska w kilku lokalizacjach.

Planowany remont główny w przyszłym roku

W perspektywie przyszłego roku konieczny okaże się jednak poważniejszy remont komory ciepłowniczej należącej do Veolii. Ta operacja wymusi dłuższe wstrzymanie ruchu tramwajów w al. Niepodległości. Tramwajarze zapowiadają, że wykorzystają tę niezbędną przerwę do przeprowadzenia gruntownego remontu głównego torowiska. Uruchomienie nowego odcinka torowiska na ulicy Rakowieckiej, planowane na najbliższy czas, ma przyczynić się do zminimalizowania utrudnień dla pasażerów w trakcie przyszłych prac.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

