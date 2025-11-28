-1.5°C
Życie Warszawy

Jest zgoda na budowę nowej obwodnicy. Warszawiacy czekali na to od lat

Publikacja: 28.11.2025 13:00

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował o ważnej decyzji w sprawie drogi 721-bis

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury poinformował o ważnej decyzji w sprawie drogi 721-bis / zdjęcie ilustracyjne

Foto: boguslavus / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli – drogi 721-bis, która połączy Piaseczno z Sękocinem Nowym, a także cztery ważne trasy: S7, S8, DW788 i DK79. Starania o wybudowanie drogi trwały od lat.

„Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności dla budowy obwodnicy Lesznowoli – drogi 721-bis!” – napisał 27 listopada na platformie X Maciej Lasek, ekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dodał, że stało się to „po 17 latach walki, blokad, odwołań i odkładanych decyzji [...]”. Zdaniem wiceministra to przełomowa decyzja, która wpłynie na życie mieszkańców całego regionu, w tym południa Warszawy.

Zalety obwodnicy

Maciej Lasek w swoim poście wymienił korzyści, które – jego zdaniem – przyniesie wybudowanie nowej drogi 721-bis.

W sposób strategiczny połączy ona cztery ważne trasy: S7, S8, DW788 i DK79. Dzięki temu z lokalnych ulic wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy, centra miejscowości i okolice szkół zostaną odciążone oraz powstanie pierwszy w tej części powiatu bezkolizyjny przejazd kolejowy. Ponadto dzięki obwodnicy poprawi się dojazd do Piaseczna i usprawni komunikacja publiczna, a także ⁠zmniejszy się hałas i obciążenie Lasów Sękocińskich.

Problemy z wydaniem zezwolenia na budowę drogi 721-bis

Jak informowała we wrześniu „Gazeta Wyborcza”, w trakcie oczekiwania na wydanie zezwolenia na budowę drogi 721-bis rozpoczął się spór z deweloperem. Dotyczył on pozwolenia wodno-prawnego, które dla planowanego nowego odcinka drogi wydał w listopadzie 2023 roku dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu. Pozwolenie to uchyliły jednak w czerwcu 2025 roku Wody Polskie. W efekcie w połowie sierpnia wojewoda mazowiecki zawiesił postępowanie o zezwolenie na realizację inwestycji dla drogi nr 721. Niedługo później uchylone pozwolenie wodno-prawne zaczęły podważać dwie spółki związane z firmą Patio Deweloper, a sprawa trafiła do sądu.

