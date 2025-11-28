Jest zgoda na budowę nowej obwodnicy. Warszawiacy czekali na to od lat

Wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na budowę obwodnicy Lesznowoli – drogi 721-bis, która połączy Piaseczno z Sękocinem Nowym, a także cztery ważne trasy: S7, S8, DW788 i DK79. Starania o wybudowanie drogi trwały od lat.



„Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski wydał decyzję ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności dla budowy obwodnicy Lesznowoli – drogi 721-bis!” – napisał 27 listopada na platformie X Maciej Lasek, ekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dodał, że stało się to „po 17 latach walki, blokad, odwołań i odkładanych decyzji [...]”. Zdaniem wiceministra to przełomowa decyzja, która wpłynie na życie mieszkańców całego regionu, w tym południa Warszawy.

Zalety obwodnicy

Maciej Lasek w swoim poście wymienił korzyści, które – jego zdaniem – przyniesie wybudowanie nowej drogi 721-bis.

W sposób strategiczny połączy ona cztery ważne trasy: S7, S8, DW788 i DK79. Dzięki temu z lokalnych ulic wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy, centra miejscowości i okolice szkół zostaną odciążone oraz powstanie pierwszy w tej części powiatu bezkolizyjny przejazd kolejowy. Ponadto dzięki obwodnicy poprawi się dojazd do Piaseczna i usprawni komunikacja publiczna, a także ⁠zmniejszy się hałas i obciążenie Lasów Sękocińskich.