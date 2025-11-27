Pogoda na weekend w Warszawie szykuje niespodzianki. W niedzielę delikatna zmiana

Przed nami kolejny chłodny weekend w stolicy. Nadchodzące dni będą raczej pochmurne, ale pojawią się też rozpogodzenia. Mimo przebłysków słońca temperatura będzie niska. Przez chwilę może także popadać śnieg.



Według najnowszych prognoz IMGW w nadchodzący weekend znów trzeba się uzbroić w ciepłe kurtki, czapki i szaliki. Temperatura w Warszawie będzie raczej zimowa. W dzień termometry pokażą niewiele powyżej zera, a noce będą mroźne.

Reklama Reklama

Jaka pogoda czeka nas w piątek? Zimno, ale dość pogodnie

W piątek w okolicach południa zza chmur wyjdzie słońce. Pogodnie ma być przez całe piątkowe popołudnie. Po zachodzie słońca znów zrobi się pochmurnie, ale nie powinno padać. Temperatura w dzień wyniesie maksymalnie około jednego stopnia, ale odczuwalnie będzie około -2 stopni Celsjusza.

Wieczorem temperatura spadnie poniżej zera. Wiatr będzie umiarkowany. W nocy termometry pokażą do -2,6 stopnia Celsjusza.

W sobotę chłodniej. Jest szansa na słońce

W sobotę zrobi się nieco chłodniej. Maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie bliżej zera i nie przekroczy 0,5 stopnia na plusie (odczuwalna -2,5). Poranek będzie mroźny i pochmurny z temperaturą w granicach -1,5 stopnia. Z samego rana, około godziny 8 chwilowo mogą się pojawić niewielkie opady śniegu. Przed południem rozpogodzi się, jednak około godziny 15 na niebie znów pojawią się chmury.