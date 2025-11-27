Pogoda na weekend w Warszawie szykuje niespodzianki. W niedzielę delikatna zmiana

Pogoda w weekend będzie zmienna. W stolicy pojawią sie rozpogodzenia
Według najnowszych prognoz IMGW w nadchodzący weekend znów trzeba się uzbroić w ciepłe kurtki, czapki i szaliki. Temperatura w Warszawie będzie raczej zimowa. W dzień termometry pokażą niewiele powyżej zera, a noce będą mroźne.
W piątek w okolicach południa zza chmur wyjdzie słońce. Pogodnie ma być przez całe piątkowe popołudnie. Po zachodzie słońca znów zrobi się pochmurnie, ale nie powinno padać. Temperatura w dzień wyniesie maksymalnie około jednego stopnia, ale odczuwalnie będzie około -2 stopni Celsjusza.
Wieczorem temperatura spadnie poniżej zera. Wiatr będzie umiarkowany. W nocy termometry pokażą do -2,6 stopnia Celsjusza.
W sobotę zrobi się nieco chłodniej. Maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie bliżej zera i nie przekroczy 0,5 stopnia na plusie (odczuwalna -2,5). Poranek będzie mroźny i pochmurny z temperaturą w granicach -1,5 stopnia. Z samego rana, około godziny 8 chwilowo mogą się pojawić niewielkie opady śniegu. Przed południem rozpogodzi się, jednak około godziny 15 na niebie znów pojawią się chmury.
Wiatr będzie słaby. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza, z minimalną temperaturą około zera.
Od niedzieli zacznie się robić nieco cieplej, ale nie będzie to nagła i znacząca zmiana. Temperatura w dzień wyniesie maksymalnie 2 stopnie Celsjusza. Będzie pochmurnie, ale bez opadów.
Podobna pogoda czeka nas na początku tygodnia. W poniedziałek miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu i mżawka oraz mgły ograniczające widoczność.