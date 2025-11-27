1.6°C
1023.5 hPa
Życie Warszawy

Pogoda na weekend w Warszawie szykuje niespodzianki. W niedzielę delikatna zmiana

Publikacja: 27.11.2025 16:25

Pogoda w weekend będzie zmienna. W stolicy pojawią sie rozpogodzenia

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska
Przed nami kolejny chłodny weekend w stolicy. Nadchodzące dni będą raczej pochmurne, ale pojawią się też rozpogodzenia. Mimo przebłysków słońca temperatura będzie niska. Przez chwilę może także popadać śnieg.

Według najnowszych prognoz IMGW w nadchodzący weekend znów trzeba się uzbroić w ciepłe kurtki, czapki i szaliki. Temperatura w Warszawie będzie raczej zimowa. W dzień termometry pokażą niewiele powyżej zera, a noce będą mroźne.

Jaka pogoda czeka nas w piątek? Zimno, ale dość pogodnie

W piątek w okolicach południa zza chmur wyjdzie słońce. Pogodnie ma być przez całe piątkowe popołudnie. Po zachodzie słońca znów zrobi się pochmurnie, ale nie powinno padać. Temperatura w dzień wyniesie maksymalnie około jednego stopnia, ale odczuwalnie będzie około -2 stopni Celsjusza.

Wieczorem temperatura spadnie poniżej zera. Wiatr będzie umiarkowany. W nocy termometry pokażą do -2,6 stopnia Celsjusza.

W sobotę chłodniej. Jest szansa na słońce

W sobotę zrobi się nieco chłodniej. Maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie bliżej zera i nie przekroczy 0,5 stopnia na plusie (odczuwalna -2,5). Poranek będzie mroźny i pochmurny z temperaturą w granicach -1,5 stopnia. Z samego rana, około godziny 8 chwilowo mogą się pojawić niewielkie opady śniegu. Przed południem rozpogodzi się, jednak około godziny 15 na niebie znów pojawią się chmury.

Wiatr będzie słaby. Noc z soboty na niedzielę będzie cieplejsza, z minimalną temperaturą około zera.

Od niedzieli lekkie ocieplenie. Bez opadów

Od niedzieli zacznie się robić nieco cieplej, ale nie będzie to nagła i znacząca zmiana. Temperatura w dzień wyniesie maksymalnie 2 stopnie Celsjusza. Będzie pochmurnie, ale bez opadów.

Podobna pogoda czeka nas na początku tygodnia. W poniedziałek miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu i mżawka oraz mgły ograniczające widoczność.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: rp.pl

