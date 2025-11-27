Noga z gazu, policjantom lżej. Ogólnopolska akcja „Prędkość”

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych o najtragiczniejszych skutkach.
Policyjna akcja na terenie kraju ma za zadanie bezpośrednio wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Samoograniczenie się ustrzeże kierowców od mandatów, a policji ułatwi wyłapanie najbardziej odpornych na apele i przepisy użytkowników dróg.
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (KSP), a także jednostek terenowych, koncentrują swoje działania przede wszystkim na tych odcinkach dróg i w tych miejscach, gdzie nadmierna prędkość jest identyfikowana jako główne źródło zagrożeń. Kontrole prędkości są prowadzone zarówno w sposób statyczny, z użyciem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych na posterunkach, jak i dynamicznie – za pomocą oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.
W działania „Prędkość” aktywnie zaangażowana jest również grupa SPEED, której zadaniem jest zwalczanie niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Przekraczanie dopuszczalnych limitów prędkości jest jednym z kluczowych wykroczeń, na których skupia się uwaga tej wyspecjalizowanej jednostki. Jej obecność ma na celu wyeliminowanie skrajnie niebezpiecznych zachowań kierowców.
Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych o najtragiczniejszych skutkach. Prowadzenie pojazdu z prędkością wyższą niż dozwolona znacząco skraca czas na reakcję kierowcy w sytuacjach awaryjnych. Ponadto, droga hamowania wydłuża się, często nawet kilkukrotnie, a ocena odległości od innych uczestników ruchu staje się trudniejsza. Wzrost prędkości geometrycznie zwiększa siłę uderzenia, co skutkuje znacznie poważniejszymi obrażeniami zarówno dla kierowców, pasażerów, jak i pieszych w przypadku kolizji.
Należy pamiętać, że drastyczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości pociąga za sobą surowe konsekwencje prawne. Przekroczenie limitu w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h jest zagrożone nie tylko wysoką grzywną, ale także obligatoryjnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Policja przypomina, że przestrzeganie limitów prędkości jest fundamentalnym elementem odpowiedzialności na drodze i może mieć decydujące znaczenie w ratowaniu ludzkiego życia.