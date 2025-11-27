Noga z gazu, policjantom lżej. Ogólnopolska akcja „Prędkość”

W całej Polsce w czwartek 27 listopada prowadzone są działania policyjne pod kryptonimem „Prędkość”. Ich głównym celem jest skuteczne egzekwowanie od kierujących pojazdami ścisłego przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.



Policyjna akcja na terenie kraju ma za zadanie bezpośrednio wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Samoograniczenie się ustrzeże kierowców od mandatów, a policji ułatwi wyłapanie najbardziej odpornych na apele i przepisy użytkowników dróg.

Wzmożone kontrole na kluczowych odcinkach dróg

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (KSP), a także jednostek terenowych, koncentrują swoje działania przede wszystkim na tych odcinkach dróg i w tych miejscach, gdzie nadmierna prędkość jest identyfikowana jako główne źródło zagrożeń. Kontrole prędkości są prowadzone zarówno w sposób statyczny, z użyciem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych na posterunkach, jak i dynamicznie – za pomocą oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

Przekroczenie limitu w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h jest zagrożone wysoką grzywną i obligatoryjnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy.

Grupa SPEED w walce z brawurą

W działania „Prędkość” aktywnie zaangażowana jest również grupa SPEED, której zadaniem jest zwalczanie niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Przekraczanie dopuszczalnych limitów prędkości jest jednym z kluczowych wykroczeń, na których skupia się uwaga tej wyspecjalizowanej jednostki. Jej obecność ma na celu wyeliminowanie skrajnie niebezpiecznych zachowań kierowców.