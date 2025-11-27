1.2°C
Życie Warszawy

Noga z gazu, policjantom lżej. Ogólnopolska akcja „Prędkość”

Publikacja: 27.11.2025 10:00

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych o najtragiczniejszych skutkach.

Foto: mat pras.

M.B.
W całej Polsce w czwartek 27 listopada prowadzone są działania policyjne pod kryptonimem „Prędkość”. Ich głównym celem jest skuteczne egzekwowanie od kierujących pojazdami ścisłego przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Policyjna akcja na terenie kraju ma za zadanie bezpośrednio wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Samoograniczenie się ustrzeże kierowców od mandatów, a policji ułatwi wyłapanie najbardziej odpornych na apele i przepisy użytkowników dróg.

Wzmożone kontrole na kluczowych odcinkach dróg

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (KSP), a także jednostek terenowych, koncentrują swoje działania przede wszystkim na tych odcinkach dróg i w tych miejscach, gdzie nadmierna prędkość jest identyfikowana jako główne źródło zagrożeń. Kontrole prędkości są prowadzone zarówno w sposób statyczny, z użyciem specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych na posterunkach, jak i dynamicznie – za pomocą oznakowanych i nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w wideorejestratory.

Przekroczenie limitu w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h jest zagrożone wysoką grzywną i obligatoryjnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy. 

Grupa SPEED w walce z brawurą

W działania „Prędkość” aktywnie zaangażowana jest również grupa SPEED, której zadaniem jest zwalczanie niebezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Przekraczanie dopuszczalnych limitów prędkości jest jednym z kluczowych wykroczeń, na których skupia się uwaga tej wyspecjalizowanej jednostki. Jej obecność ma na celu wyeliminowanie skrajnie niebezpiecznych zachowań kierowców.

Konsekwencje nadmiernej prędkości – aspekt bezpieczeństwa

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych o najtragiczniejszych skutkach. Prowadzenie pojazdu z prędkością wyższą niż dozwolona znacząco skraca czas na reakcję kierowcy w sytuacjach awaryjnych. Ponadto, droga hamowania wydłuża się, często nawet kilkukrotnie, a ocena odległości od innych uczestników ruchu staje się trudniejsza. Wzrost prędkości geometrycznie zwiększa siłę uderzenia, co skutkuje znacznie poważniejszymi obrażeniami zarówno dla kierowców, pasażerów, jak i pieszych w przypadku kolizji.

Sankcje za drastyczne przekroczenie limitów

Należy pamiętać, że drastyczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości pociąga za sobą surowe konsekwencje prawne. Przekroczenie limitu w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h jest zagrożone nie tylko wysoką grzywną, ale także obligatoryjnym zatrzymaniem prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Policja przypomina, że przestrzeganie limitów prędkości jest fundamentalnym elementem odpowiedzialności na drodze i może mieć decydujące znaczenie w ratowaniu ludzkiego życia.

