-15 stopni w Warszawie. Miasto uruchamia pełny system pomocy potrzebującym

Kluczowym elementem tych działań jest jednak postawa zwykłych Warszawiaków. Służby apelują o natychmiastowe zgłaszanie każdego przypadku osoby przebywającej na mrozie pod numerem alarmowym sto dwanaście. Ważnym sygnałem dla mieszkańców jest zapewnienie, że zgłoszenie potencjalnego zagrożenia nigdy nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla dzwoniącego, nawet jeśli interwencja okaże się ostatecznie niepotrzebna.

Mobilny Punkt Poradnictwa, czyli ratunek na kołach

Niezwykle istotnym ogniwem w warszawskim łańcuchu pomocy jest Mobilny Punkt Poradnictwa, czyli specjalnie przystosowany autobus kursujący codziennie po ulicach miasta. Pojazd ten pełni funkcję mobilnego centrum interwencyjnego, oferując osobom w kryzysie bezdomności transport do placówek pomocowych oraz możliwość ogrzania się przy gorącym napoju. Na pokładzie autobusu dostępny jest nowoczesny sprzęt, taki jak tablety i telefony, a obecni na miejscu streetworkerzy pomagają potrzebującym w załatwianiu pilnych spraw urzędowych czy uzyskiwaniu niezbędnych świadczeń.

Autobus MPP kursuje w dwóch turach, rozpoczynając trasę rano o godzinie ósmej oraz wieczorem o siedemnastej z pętli przy Dworcu Wschodnim. W swoim rozkładzie uwzględnia najważniejsze punkty komunikacyjne Warszawy, w tym Dworzec Zachodni, Dworzec Centralny oraz rejony Metra Świętokrzyska i Placu Bankowego, działając nieprzerwanie także w niedziele i święta.

Gdzie szukać schronienia i ciepłego posiłku

System wsparcia w stolicy opiera się na tak zwanej pomocy niskoprogowej, co oznacza, że schronienie i posiłek przysługują każdemu bez względu na jego sytuację materialną czy formalne miejsce zameldowania. Dla osób szukających dachu nad głową miasto przygotowało setki miejsc w placówkach przy ulicach Kupieckiej, Kaczorowej oraz Myśliborskiej, gdzie można bezpiecznie przenocować w godzinach od osiemnastej do ósmej rano. Dodatkowo przy ulicy Grochowskiej działa całodobowa ogrzewalnia oferująca miejsca siedzące dla tych, którzy potrzebują natychmiastowego odpoczynku od mrozu.

Głód pomagają przetrwać liczne jadłodajnie prowadzone przez organizacje religijne i społeczne. Ciepłe dania wydawane są regularnie w punktach przy ulicach Kapucyńskiej, Żytniej czy Sapieżyńskiej, a niektóre placówki, jak ta przy ulicy Azaliowej, dbają o dostarczenie suchego prowiantu również w dni wolne od pracy.

Higiena i opieka medyczna w warunkach ekstremalnych

Mroźne dni to czas, kiedy dbałość o zdrowie i higienę staje się szczególnie trudna, dlatego Warszawa zapewnia dostęp do bezpłatnych łaźni oraz punktów pomocy medycznej. Przy ulicy Wolskiej działa specjalistyczna poradnia, w której osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać z pomocy lekarzy różnych dziedzin, w tym stomatologa, a także wykonać niezbędną diagnostykę laboratoryjną.

W kwestii higieny kluczowe są placówki przy ulicach Sokratesa i Grochowskiej, które oferują nie tylko dostęp do ciepłej wody, ale również do środków czystości, usług fryzjerskich oraz możliwości wymiany odzieży. Miasto pamięta także o grupach wymagających szczególnego traktowania, finansując punkt wsparcia dla kobiet prowadzony przez Fundację Serce Miasta przy ulicy Jagiellońskiej oraz dedykowaną pomoc dla młodych dorosłych przebywających w rejonie Powiśla.