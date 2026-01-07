-10°C
1019.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

-15 stopni w Warszawie. Miasto uruchamia pełny system pomocy potrzebującym

Publikacja: 07.01.2026 07:40

Zimowe miesiące dla osób w kryzysie bezdomności to okres szczególnie wymagający

Zimowe miesiące dla osób w kryzysie bezdomności to okres szczególnie wymagający

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Rekordowe opady śniegu i nadchodząca fala od dawna niewidzianego mrozu do -15°C stanowią śmiertelne zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności. Warszawa uruchamia pełny system pomocy, w którym kluczowa jest czujność każdego mieszkańca.

Warszawa zmaga się z zimą, jakiej nie widziano tu od trzynastu lat. Po potężnej śnieżycy, która w pierwszych dniach stycznia 2026 roku pokryła miasto dwudziestocentymetrową warstwą białego puchu, nadeszło kolejne, jeszcze groźniejsze wyzwanie.

Synoptycy zapowiadają uderzenie arktycznego powietrza, które sprawi, że temperatura odczuwalna w Warszawie spadnie do poziomu minus piętnastu stopni Celsjusza. W tych ekstremalnych warunkach każda godzina spędzona na zewnątrz staje się walką o przetrwanie, a sprawnie działający system pomocy miejskiej staje się jedyną barierą chroniącą najsłabszych przed tragedią.

Zgłoszenie potencjalnego zagrożenia nigdy nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla dzwoniącego, nawet jeśli interwencja okaże się ostatecznie niepotrzebna.

Służby w stanie najwyższej gotowości

W obliczu tak drastycznego pogorszenia aury Komenda Stołeczna Policji oraz Straż Miejska postawiły wszystkie podległe im jednostki w stan najwyższej gotowości. Funkcjonariusze prowadzą systematyczne i wzmożone kontrole miejsc, w których tradycyjnie chronią się osoby bezdomne, czyli opuszczonych budynków, altan działkowych oraz klatek schodowych. Policjanci nie tylko monitorują te rejony, ale przede wszystkim oferują realne wsparcie w postaci przewiezienia do ogrzewalni lub noclegowni, gdzie panują bezpieczne warunki.

Polecane
Według prognoz, termometry w stolicy w najcieplejszym momencie dnia wskażą ok. -10 stopni Celsjusza.
prognoza
Pogody dla Warszawy i Mazowsza. Siarczysty mróz i opady śniegu w środę i czwartek
Reklama
Reklama

Kluczowym elementem tych działań jest jednak postawa zwykłych Warszawiaków. Służby apelują o natychmiastowe zgłaszanie każdego przypadku osoby przebywającej na mrozie pod numerem alarmowym sto dwanaście. Ważnym sygnałem dla mieszkańców jest zapewnienie, że zgłoszenie potencjalnego zagrożenia nigdy nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla dzwoniącego, nawet jeśli interwencja okaże się ostatecznie niepotrzebna.

Mobilny Punkt Poradnictwa, czyli ratunek na kołach

Niezwykle istotnym ogniwem w warszawskim łańcuchu pomocy jest Mobilny Punkt Poradnictwa, czyli specjalnie przystosowany autobus kursujący codziennie po ulicach miasta. Pojazd ten pełni funkcję mobilnego centrum interwencyjnego, oferując osobom w kryzysie bezdomności transport do placówek pomocowych oraz możliwość ogrzania się przy gorącym napoju. Na pokładzie autobusu dostępny jest nowoczesny sprzęt, taki jak tablety i telefony, a obecni na miejscu streetworkerzy pomagają potrzebującym w załatwianiu pilnych spraw urzędowych czy uzyskiwaniu niezbędnych świadczeń.

Autobus MPP kursuje w dwóch turach, rozpoczynając trasę rano o godzinie ósmej oraz wieczorem o siedemnastej z pętli przy Dworcu Wschodnim. W swoim rozkładzie uwzględnia najważniejsze punkty komunikacyjne Warszawy, w tym Dworzec Zachodni, Dworzec Centralny oraz rejony Metra Świętokrzyska i Placu Bankowego, działając nieprzerwanie także w niedziele i święta.

Gdzie szukać schronienia i ciepłego posiłku

System wsparcia w stolicy opiera się na tak zwanej pomocy niskoprogowej, co oznacza, że schronienie i posiłek przysługują każdemu bez względu na jego sytuację materialną czy formalne miejsce zameldowania. Dla osób szukających dachu nad głową miasto przygotowało setki miejsc w placówkach przy ulicach Kupieckiej, Kaczorowej oraz Myśliborskiej, gdzie można bezpiecznie przenocować w godzinach od osiemnastej do ósmej rano. Dodatkowo przy ulicy Grochowskiej działa całodobowa ogrzewalnia oferująca miejsca siedzące dla tych, którzy potrzebują natychmiastowego odpoczynku od mrozu.

Głód pomagają przetrwać liczne jadłodajnie prowadzone przez organizacje religijne i społeczne. Ciepłe dania wydawane są regularnie w punktach przy ulicach Kapucyńskiej, Żytniej czy Sapieżyńskiej, a niektóre placówki, jak ta przy ulicy Azaliowej, dbają o dostarczenie suchego prowiantu również w dni wolne od pracy.

Reklama
Reklama
Polecane
Budowa sceny 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na błoniach Stadionu PGE Narodowego
wielka orkiestra Świątecznej pomocy
34. Finał WOŚP. Kto zagra na PGE Narodowym 25 stycznia?

Higiena i opieka medyczna w warunkach ekstremalnych

Mroźne dni to czas, kiedy dbałość o zdrowie i higienę staje się szczególnie trudna, dlatego Warszawa zapewnia dostęp do bezpłatnych łaźni oraz punktów pomocy medycznej. Przy ulicy Wolskiej działa specjalistyczna poradnia, w której osoby w kryzysie bezdomności mogą skorzystać z pomocy lekarzy różnych dziedzin, w tym stomatologa, a także wykonać niezbędną diagnostykę laboratoryjną.

W kwestii higieny kluczowe są placówki przy ulicach Sokratesa i Grochowskiej, które oferują nie tylko dostęp do ciepłej wody, ale również do środków czystości, usług fryzjerskich oraz możliwości wymiany odzieży. Miasto pamięta także o grupach wymagających szczególnego traktowania, finansując punkt wsparcia dla kobiet prowadzony przez Fundację Serce Miasta przy ulicy Jagiellońskiej oraz dedykowaną pomoc dla młodych dorosłych przebywających w rejonie Powiśla.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Jan Rodowicz "Anoda" - zdjęcie z 1945 roku
warszawskie historie...

Jego ostatnie Boże Narodzenie. 79. rocznica śmierci Jana Rodowicza „Anody”

Kultowe galerie handlowe z lat 90. ustępują miejsca nowoczesnym osiedlom
inwestycje

Klif, Galeria Bemowo i Land do wyburzenia. Co powstanie w ich miejscu w 2026 roku?

Według prognoz, termometry w stolicy w najcieplejszym momencie dnia wskażą ok. -10 stopni Celsjusza.
prognoza

Pogody dla Warszawy i Mazowsza. Siarczysty mróz i opady śniegu w środę i czwartek

Głównym punktem obiektu będzie Canopy Central – przestrzeń przeznaczona do pracy, odpoczynku i spotk
inwestycje

Nowy hotel. Budowa Canopy by Hilton zbliża się do końca

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie było o 1,7 proc. wyższe niż w
statystyka

Rosną płace, maleje bezrobocie. W Warszawie znów warto szukać pracy

Zaplanowano szereg pokazów artystycznych, w tym tańce aniołów, musztrę legionistów rzymskich oraz wy
kościół

Orszak Trzech Króli przejdzie przez Warszawę

W barwnym korowodzie nie zabrakło postaci z polskiej tradycji ludowej, takich jak Gwiazdor i Turoń.
tradycja

Orszak Trzech Króli 2026 w Warszawie. Tysiące osób na osiemnastym przemarszu

Funkcjonariusze policji natychmiast przystąpili do reanimacji niemowlęcia
bezpieczeństwo

Tragedia na Mokotowie. Siedmiomiesięczny chłopiec nie żyje

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama