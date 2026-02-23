4.1°C
Wieczór pełen wrażeń w Muzeum Narodowym. Znajdź swoją bratnią duszę wśród obrazów

Publikacja: 23.02.2026 22:20

Foto: mat. pras.

M.B.
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzeum na Wieczór. W piątkowy wieczór na uczestników czekają nietypowe randki z bohaterami dzieł sztuki, warsztaty kreatywne, psychotesty oraz zabawa taneczna w samym sercu galerii.

Piątkowe wydarzenie to propozycja dla każdego, kto chce spędzić czas w nieszablonowy sposób. Hol główny zamieni się w strefę kreatywną, w której będzie można własnoręcznie przygotować kartki pop-up. Do dyspozycji gości zostaną oddane różnorodne materiały dekoracyjne, wzory i instrukcje, dzięki którym powstaną unikalne dowody sympatii lub wdzięczności.

Dla osób szukających podpowiedzi w sprawach sercowych przygotowano psychotest inspirowany latami 90. Dzięki niemu dowiecie się, czy wasz temperament pasuje do porywczego Jacka Malczewskiego, opanowanej Domicji Longiny czy może melancholijnego Stańczyka. Dodatkową atrakcją będzie loteria, w której wylosujecie swoją walentynkę z dawnej epoki. Po losowaniu zadaniem uczestników będzie odnalezienie wybranej postaci na wystawie i poznanie jej miłosnych losów.

Zwieńczeniem wieczoru będzie strefa muzyczna. O odpowiedni nastrój zadba Basia Małecka, a później parkietem zawładnie DJ set.

Ekspertki od miłosnych tajemnic i literackie spotkania

W Galeriach Sztuki XIX Wieku oraz Sztuki Dawnej będzie można spotkać edukatorki MNW. Rozpoznacie je po specjalnych przypinkach. To idealna okazja, by zapytać o sekrety ukryte na obrazach i usłyszeć opowieści o wielkich uczuciach sprzed wieków.

Foto: mat. pras.

Z kolei w muzealnej księgarni odbędzie się spotkanie autorskie poświęcone relacjom łączącym malarza Antoniego Michalaka z Anną i Jarosławem Iwaszkiewiczami. Anna Krawczyk i Sylwia Góra przybliżą kulisy tej bliskiej więzi, opierając się na listach i dokumentach z tamtego okresu.

Kino z dreszczykiem i taniec do późna

Dla fanów mocniejszych wrażeń Kino MUZ przygotowało pokazy krótkometrażowych animacji. Wyświetlane filmy to produkcje odważne i bezkompromisowe, które łączą czarny humor z horrorem i erotyką, pokazując różne oblicza ludzkich emocji.

