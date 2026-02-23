Wieczór pełen wrażeń w Muzeum Narodowym. Znajdź swoją bratnią duszę wśród obrazów

Piątkowe wydarzenie to propozycja dla każdego, kto chce spędzić czas w nieszablonowy sposób. Hol główny zamieni się w strefę kreatywną, w której będzie można własnoręcznie przygotować kartki pop-up. Do dyspozycji gości zostaną oddane różnorodne materiały dekoracyjne, wzory i instrukcje, dzięki którym powstaną unikalne dowody sympatii lub wdzięczności.
Dla osób szukających podpowiedzi w sprawach sercowych przygotowano psychotest inspirowany latami 90. Dzięki niemu dowiecie się, czy wasz temperament pasuje do porywczego Jacka Malczewskiego, opanowanej Domicji Longiny czy może melancholijnego Stańczyka. Dodatkową atrakcją będzie loteria, w której wylosujecie swoją walentynkę z dawnej epoki. Po losowaniu zadaniem uczestników będzie odnalezienie wybranej postaci na wystawie i poznanie jej miłosnych losów.
W Galeriach Sztuki XIX Wieku oraz Sztuki Dawnej będzie można spotkać edukatorki MNW. Rozpoznacie je po specjalnych przypinkach. To idealna okazja, by zapytać o sekrety ukryte na obrazach i usłyszeć opowieści o wielkich uczuciach sprzed wieków.
Z kolei w muzealnej księgarni odbędzie się spotkanie autorskie poświęcone relacjom łączącym malarza Antoniego Michalaka z Anną i Jarosławem Iwaszkiewiczami. Anna Krawczyk i Sylwia Góra przybliżą kulisy tej bliskiej więzi, opierając się na listach i dokumentach z tamtego okresu.
Dla fanów mocniejszych wrażeń Kino MUZ przygotowało pokazy krótkometrażowych animacji. Wyświetlane filmy to produkcje odważne i bezkompromisowe, które łączą czarny humor z horrorem i erotyką, pokazując różne oblicza ludzkich emocji.
Zwieńczeniem wieczoru będzie strefa muzyczna. O odpowiedni nastrój zadba Basia Małecka, a później parkietem zawładnie DJ set. Co ciekawe, muzyczna oprawa będzie otwarta na życzenia i dedykacje od uczestników, co pozwoli poczuć się na muzealnej imprezie zupełnie swobodnie. Start wydarzenia zaplanowano na piątek 27 lutego.