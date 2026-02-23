Wieczór pełen wrażeń w Muzeum Narodowym. Znajdź swoją bratnią duszę wśród obrazów

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na kolejną odsłonę cyklu Muzeum na Wieczór. W piątkowy wieczór na uczestników czekają nietypowe randki z bohaterami dzieł sztuki, warsztaty kreatywne, psychotesty oraz zabawa taneczna w samym sercu galerii.



Piątkowe wydarzenie to propozycja dla każdego, kto chce spędzić czas w nieszablonowy sposób. Hol główny zamieni się w strefę kreatywną, w której będzie można własnoręcznie przygotować kartki pop-up. Do dyspozycji gości zostaną oddane różnorodne materiały dekoracyjne, wzory i instrukcje, dzięki którym powstaną unikalne dowody sympatii lub wdzięczności.

Reklama Reklama

Dla osób szukających podpowiedzi w sprawach sercowych przygotowano psychotest inspirowany latami 90. Dzięki niemu dowiecie się, czy wasz temperament pasuje do porywczego Jacka Malczewskiego, opanowanej Domicji Longiny czy może melancholijnego Stańczyka. Dodatkową atrakcją będzie loteria, w której wylosujecie swoją walentynkę z dawnej epoki. Po losowaniu zadaniem uczestników będzie odnalezienie wybranej postaci na wystawie i poznanie jej miłosnych losów.

Zwieńczeniem wieczoru będzie strefa muzyczna. O odpowiedni nastrój zadba Basia Małecka, a później parkietem zawładnie DJ set.

Ekspertki od miłosnych tajemnic i literackie spotkania

W Galeriach Sztuki XIX Wieku oraz Sztuki Dawnej będzie można spotkać edukatorki MNW. Rozpoznacie je po specjalnych przypinkach. To idealna okazja, by zapytać o sekrety ukryte na obrazach i usłyszeć opowieści o wielkich uczuciach sprzed wieków.