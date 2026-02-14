-3°C
Życie Warszawy
Walentynki 2026: Polacy wybierają przyjaźń i wspólne przeżycia

Publikacja: 14.02.2026 07:45

Wyraźnym sygnałem zmian społecznych jest fakt, że Walentynki stają się okazją do celebrowania przyjaźni, co pozwala na większą swobodę w planowaniu tego dnia.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Coraz więcej osób rezygnuje z utartych schematów na rzecz budowania trwałych wspomnień. Według najnowszego sondażu serwisu Prezentmarzeń Polacy świętują w gronie przyjaciół i chętniej stawiają na unikalne doświadczenia niż na drogie prezenty.

Luty w Polsce przestaje kojarzyć się wyłącznie z kolacjami przy świecach i bukietami róż. Wyniki badania pokazują, że obok tradycyjnych planów pojawiają się nowe trendy, w których kluczową rolę odgrywa bliskość w szerszym znaczeniu.

Choć 37 proc. osób wciąż wybiera wyjście do kina, teatru lub restauracji, to aż 29 proc. badanych aktywnie szuka niestandardowych form aktywności. Co czwarty ankietowany preferuje natomiast spokój domowego zacisza. Wyraźnym sygnałem zmian społecznych jest fakt, że Walentynki stają się okazją do celebrowania przyjaźni, co pozwala na większą swobodę w planowaniu tego dnia.

Swoboda zamiast oczekiwań

Zdecydowana większość uczestników sondażu podchodzi do święta miłości z dużym dystansem. Jak wynika z danych przedstawionych przez serwis Prezentmarzeń, aż 57 proc. Polaków nigdy nie odczuwa presji związanej z koniecznością świętowania 14 lutego. Kolejne 28 proc. deklaruje, że takie poczucie towarzyszy im rzadko.

Zaledwie 3 proc. respondentów przyznaje, że często czuje przymus obchodzenia Walentynek. Takie wyniki sugerują, że dla współczesnego Polaka jest to raczej dobrowolna okazja do miłego spędzenia czasu niż społeczny obowiązek.

Wspomnienia cenniejsze niż przedmioty

Analizując oczekiwania względem upominków, można zauważyć rosnącą popularność prezentów w formie przeżyć. Aż 31 proc. ankietowanych chciałoby otrzymać voucher na niestandardowe atrakcje, a 27 proc. marzy o relaksie w SPA. Klasyczne kwiaty wciąż mają swoich zwolenników (25 proc.), jednak to właśnie wspólne doświadczenia są wskazywane jako źródło najpiękniejszych wspomnień przez 34 proc. badanych. Sam moment otrzymywania prezentu budzi głównie pozytywne emocje: 37 proc. osób deklaruje ekscytację, a 32 proc. czuje radość.

Zrozumienie w przypadku braku planów

Ciekawie prezentuje się podejście Polaków do sytuacji, w której wspólne świętowanie z partnerem lub partnerką nie jest możliwe. Aż 65 proc. uczestników badania deklaruje w takim momencie pełne zrozumienie dla okoliczności. Smutek z powodu rozłąki odczuwa 32 proc. osób, natomiast negatywne emocje, takie jak zniechęcenie czy rozczarowanie, są niemal niezauważalne i dotyczą łącznie zaledwie 3 proc. ankietowanych.

Walentynkowy budżet Polaków

Podejście do wydatków jest zróżnicowane i dostosowane do indywidualnych możliwości. Największa grupa, stanowiąca 43 proc. badanych, planuje przeznaczyć na celebrowanie kwotę między 200 a 300 zł. Co czwarty Polak zamierza zmieścić się w budżecie do 100 zł. Grupa osób planująca większe wydatki, rzędu 400-500 zł, stanowi 20 proc. respondentów, natomiast na luksusowe rozwiązania powyżej 500 zł decyduje się 12 proc. uczestników badania. Potwierdza to tezę, że sposób obchodzenia Walentynek zależy przede wszystkim od osobistych preferencji i stylu życia.

Metodyka badania

Artykuł powstał na podstawie wyników badania „Emocje i oczekiwania w Walentynki”, które zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń w styczniu 2026 roku. Badanie przeprowadzono metodą CAWI (samodzielne wypełnianie ankiety online) na próbie 1377 respondentów.

Źródło: zyciewarszawy.pl

