Walentynki 2026: Polacy wybierają przyjaźń i wspólne przeżycia

Coraz więcej osób rezygnuje z utartych schematów na rzecz budowania trwałych wspomnień. Według najnowszego sondażu serwisu Prezentmarzeń Polacy świętują w gronie przyjaciół i chętniej stawiają na unikalne doświadczenia niż na drogie prezenty.



Luty w Polsce przestaje kojarzyć się wyłącznie z kolacjami przy świecach i bukietami róż. Wyniki badania pokazują, że obok tradycyjnych planów pojawiają się nowe trendy, w których kluczową rolę odgrywa bliskość w szerszym znaczeniu.

Choć 37 proc. osób wciąż wybiera wyjście do kina, teatru lub restauracji, to aż 29 proc. badanych aktywnie szuka niestandardowych form aktywności. Co czwarty ankietowany preferuje natomiast spokój domowego zacisza. Wyraźnym sygnałem zmian społecznych jest fakt, że Walentynki stają się okazją do celebrowania przyjaźni, co pozwala na większą swobodę w planowaniu tego dnia.

43 proc. badanych, planuje przeznaczyć na celebrowanie kwotę między 200 a 300 złotych

Swoboda zamiast oczekiwań

Zdecydowana większość uczestników sondażu podchodzi do święta miłości z dużym dystansem. Jak wynika z danych przedstawionych przez serwis Prezentmarzeń, aż 57 proc. Polaków nigdy nie odczuwa presji związanej z koniecznością świętowania 14 lutego. Kolejne 28 proc. deklaruje, że takie poczucie towarzyszy im rzadko.

Zaledwie 3 proc. respondentów przyznaje, że często czuje przymus obchodzenia Walentynek. Takie wyniki sugerują, że dla współczesnego Polaka jest to raczej dobrowolna okazja do miłego spędzenia czasu niż społeczny obowiązek.