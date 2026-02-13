Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2026/2027 w Warszawie. Znamy terminy i ofertę

Nabór do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 14 maja i – jak co roku – będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej
Tegoroczny terminarz naboru do szkół ponadpodstawowych ogłosiło Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Na jego podstawie Warszawa przygotowała szczegółowy harmonogram rekrutacji do miejskich liceów, techników i szkół branżowych I stopnia na rok szkolny 2026/2027.
Nabór rozpocznie się 14 maja i – jak co roku – będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system dostępny pod adresem: rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl. Pełna oferta edukacyjna szkół zostanie opublikowana 30 kwietnia.
W warszawskich szkołach podstawowych uczy się obecnie 19,6 tys. ósmoklasistów, z czego niemal 16 tys. w placówkach samorządowych. Miasto planuje utworzyć łącznie 24,5 tys. miejsc w ponad 800 oddziałach.
– W nadchodzącym roku szkolnym planujemy 817 oddziałów w miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia – informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.
Oferta obejmuje 161 szkół ponadpodstawowych:
Podział miejsc wygląda następująco:
Dane mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom.
Ósmoklasiści zainteresowani kształceniem zawodowym mają w czym wybierać. W technikach dostępnych będzie 55 zawodów, a w branżowych szkołach I stopnia – 17.
W tym roku pojawią się także nowe kierunki. W technikach będą to: technik gospodarki nieruchomościami oraz technik gospodarki odpadami. Z kolei w szkołach branżowych nowością jest zawód operatora procesów introligatorskich.
Miasto zapowiada również publikację informatora dla kandydatów. Znajdą się w nim nie tylko opisy szkół i profili klas, ale też informacje o dalszych ścieżkach kształcenia po ukończeniu liceum, technikum czy szkoły branżowej.
Najważniejsze daty dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Warszawie:
Szczegółowy harmonogram opublikowano na stronie Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz w serwisie edukacja.um.warszawa.pl.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Warszawie tradycyjnie przyciąga nie tylko uczniów stołecznych podstawówek, ale także młodzież ze szkół niepublicznych i spoza miasta. Dlatego warto pilnować terminów i dokładnie zapoznać się z ofertą – wybór szkoły to jedna z pierwszych naprawdę ważnych decyzji w życiu.