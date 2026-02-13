Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2026/2027 w Warszawie. Znamy terminy i ofertę

14 maja startuje rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych w Warszawie. Miasto przygotowało 24,5 tys. miejsc w 161 placówkach. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie. Warto już teraz poznać harmonogram i ofertę.



Tegoroczny terminarz naboru do szkół ponadpodstawowych ogłosiło Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Na jego podstawie Warszawa przygotowała szczegółowy harmonogram rekrutacji do miejskich liceów, techników i szkół branżowych I stopnia na rok szkolny 2026/2027.

Nabór rozpocznie się 14 maja i – jak co roku – będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system dostępny pod adresem: rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl. Pełna oferta edukacyjna szkół zostanie opublikowana 30 kwietnia.

24,5 tysiąca miejsc dla ósmoklasistów

W warszawskich szkołach podstawowych uczy się obecnie 19,6 tys. ósmoklasistów, z czego niemal 16 tys. w placówkach samorządowych. Miasto planuje utworzyć łącznie 24,5 tys. miejsc w ponad 800 oddziałach.

– W nadchodzącym roku szkolnym planujemy 817 oddziałów w miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia – informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.