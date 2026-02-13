1.3°C
992.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2026/2027 w Warszawie. Znamy terminy i ofertę

Publikacja: 13.02.2026 18:45

Nabór do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 14 maja i – jak co roku – będzie prowadzony wyłączni

Nabór do szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 14 maja i – jak co roku – będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej

Foto: mat. pras.

M.B.
14 maja startuje rekrutacja do liceów, techników i szkół branżowych w Warszawie. Miasto przygotowało 24,5 tys. miejsc w 161 placówkach. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie. Warto już teraz poznać harmonogram i ofertę.

Tegoroczny terminarz naboru do szkół ponadpodstawowych ogłosiło Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Na jego podstawie Warszawa przygotowała szczegółowy harmonogram rekrutacji do miejskich liceów, techników i szkół branżowych I stopnia na rok szkolny 2026/2027.

Nabór rozpocznie się 14 maja i – jak co roku – będzie prowadzony wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system dostępny pod adresem: rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl. Pełna oferta edukacyjna szkół zostanie opublikowana 30 kwietnia.

24,5 tysiąca miejsc dla ósmoklasistów

W warszawskich szkołach podstawowych uczy się obecnie 19,6 tys. ósmoklasistów, z czego niemal 16 tys. w placówkach samorządowych. Miasto planuje utworzyć łącznie 24,5 tys. miejsc w ponad 800 oddziałach.

– W nadchodzącym roku szkolnym planujemy 817 oddziałów w miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia – informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Miasto zapowiada publikację informatora dla kandydatów. Znajdą się w nim nie opisy szkół i profili klas oraz informacje o dalszych ścieżkach kształcenia

Reklama
Reklama

Oferta obejmuje 161 szkół ponadpodstawowych:

  • 98 liceów ogólnokształcących,
  • 44 technika,
  • 19 branżowych szkół I stopnia.

Podział miejsc wygląda następująco:

  • 16,5 tys. miejsc w 553 oddziałach liceów,
  • 6,5 tys. miejsc w 214 oddziałach techników,
  • 1,5 tys. miejsc w 50 oddziałach szkół branżowych I stopnia.

Dane mogą jeszcze ulec niewielkim zmianom.

Polecane
Rankig liceów i techników może pomóc rodzicom i uczniom w wyborze szkoły
ranking szkół średnich
Oto najlepsze liceum i technikum w Polsce. Oba są w Warszawie
Reklama
Reklama

Ponad 70 zawodów i nowe kierunki

Ósmoklasiści zainteresowani kształceniem zawodowym mają w czym wybierać. W technikach dostępnych będzie 55 zawodów, a w branżowych szkołach I stopnia – 17.

W tym roku pojawią się także nowe kierunki. W technikach będą to: technik gospodarki nieruchomościami oraz technik gospodarki odpadami. Z kolei w szkołach branżowych nowością jest zawód operatora procesów introligatorskich.

Miasto zapowiada również publikację informatora dla kandydatów. Znajdą się w nim nie tylko opisy szkół i profili klas, ale też informacje o dalszych ścieżkach kształcenia po ukończeniu liceum, technikum czy szkoły branżowej.

Polecane
W stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracuje ponad 30 tys. nauczycieli ora
statystyka
Warszawska oświata w liczbach. Ile mamy szkół, ile przedszkoli, a ile schronisk?

Harmonogram rekrutacji 2026/2027

Najważniejsze daty dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych w Warszawie:

  • 14 maja – 27 maja (do godz. 16) – składanie wniosków do klas pierwszych,
  • 3 lipca – 7 lipca (do godz. 16) – składanie kopii świadectw i wyników egzaminu ósmoklasisty,
  • 17 lipca (od godz. 12) – 21 lipca (do godz. 16) – potwierdzanie woli przyjęcia,
  • 22 lipca (do godz. 12) – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Reklama
Reklama

Szczegółowy harmonogram opublikowano na stronie Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz w serwisie edukacja.um.warszawa.pl.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Warszawie tradycyjnie przyciąga nie tylko uczniów stołecznych podstawówek, ale także młodzież ze szkół niepublicznych i spoza miasta. Dlatego warto pilnować terminów i dokładnie zapoznać się z ofertą – wybór szkoły to jedna z pierwszych naprawdę ważnych decyzji w życiu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Krótkie, przewidywalne ciągi znaków i schematy znane od lat nadal wygrywają z rozsądkiem.
e-bezpieczeństwo

„admin” wciąż na topie. Te hasła wybieraliśmy najczęściej w 2025 roku

W ramach inauguracji obchodów jubileuszu Wydziału Farmaceutycznego w auli Centrum Dydaktycznego WUM
jubileusz

Wydział Farmaceutyczny na WUM skończył 100 lat

Pathway to UW to program przygotowawczy dla osób pochodzenia palestyńskiego.
wyróżnienie

Medal palestyńskiego MSZ dla Uniwersytetu Warszawskiego

Porozumienie intencyjne w sprawie realizacji projektu „Bezpieczny Kampus Politechniki Warszawskiej”
porozumienie

Bezpieczny Kampus PW. Nauka i schronienie w jednym

Głównym celem porozumienia jest przygotowanie studentów do realnej pracy na rynku.
nauka zawodu

PKP PLK i PW łączą siły. Nowe perspektywy dla inżynierów

Rada Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej Powstała z inicjatywy rektora prof. Krzysztofa Zarem
szkoły wyższe

„Świeża krew” w Radzie Młodych Uczonych Politechniki Warszawskiej

Modernizacja Muzeum Więzienia Pawiak i czasowe zamknięcie
muzea

Modernizacja Muzeum Więzienia Pawiak i czasowe zamknięcie

Zakończenie budowy planowane jest na październik 2026 roku
infrastruktura edukacyjna

Budowa nowego żłobka na Białołęce ruszyła. Kiedy placówka przyjmie setkę maluchów?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA