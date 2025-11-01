Warszawska oświata w liczbach. Ile mamy szkół, ile przedszkoli, a ile schronisk?

Ponad 270 tys. uczniów i wychowanków, 224 szkoły podstawowe, 99 liceów, 45 techników – ratusz zaprezentował najnowsze dane za rok szkolny 2025/2026, zaktualizowane na 1 października 2025 r.



W roku szkolnym 2025/2026 w warszawskich placówkach edukacyjnych uczy się i wychowuje 270,1 tys. dzieci, uczniów oraz słuchaczy. Wśród nich prawie 39,9 tys. dzieci znajduje się w przedszkolach, w tym około 380 w przedszkolach specjalnych.

137,4 tys. dzieci i uczniów uczy się w szkołach podstawowych, w tym 2,9 tys. w oddziałach przedszkolnych oraz niemal 2,7 tys. w szkołach specjalnych. 63,1 tys. uczniów uczęszcza do liceów ogólnokształcących, z czego około 720 to uczniowie szkół specjalnych.

W Warszawie mamy też 24,7 tys. uczniów techników, w tym ok. 60 w szkołach specjalnych, około 3,9 tys. uczniów szkół branżowych I stopnia oraz 690 branżowych II stopnia, prawie 420 słuchaczy szkół policealnych oraz około 320 uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Placówki oświatowe w Warszawie

W stolicy funkcjonuje łącznie 362 przedszkoli, w tym 10 przedszkoli specjalnych. Szkoły dla dzieci i młodzieży to: