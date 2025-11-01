Warszawska oświata w liczbach. Ile mamy szkół, ile przedszkoli, a ile schronisk?

W stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracuje ponad 30 tys. nauczycieli oraz dyrektorów.
W roku szkolnym 2025/2026 w warszawskich placówkach edukacyjnych uczy się i wychowuje 270,1 tys. dzieci, uczniów oraz słuchaczy. Wśród nich prawie 39,9 tys. dzieci znajduje się w przedszkolach, w tym około 380 w przedszkolach specjalnych.
137,4 tys. dzieci i uczniów uczy się w szkołach podstawowych, w tym 2,9 tys. w oddziałach przedszkolnych oraz niemal 2,7 tys. w szkołach specjalnych. 63,1 tys. uczniów uczęszcza do liceów ogólnokształcących, z czego około 720 to uczniowie szkół specjalnych.
W Warszawie mamy też 24,7 tys. uczniów techników, w tym ok. 60 w szkołach specjalnych, około 3,9 tys. uczniów szkół branżowych I stopnia oraz 690 branżowych II stopnia, prawie 420 słuchaczy szkół policealnych oraz około 320 uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
W stolicy funkcjonuje łącznie 362 przedszkoli, w tym 10 przedszkoli specjalnych. Szkoły dla dzieci i młodzieży to:
Dla dorosłych przygotowano ponadto 3 szkoły podstawowe, 17 liceów ogólnokształcących oraz 30 szkół policealnych, w tym jedną specjalną.
System wsparcia edukacyjnego to m.in.: