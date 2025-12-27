Pożar kontenerów targowiska na Bakalarskiej. Zatrzymano podejrzanego

Akcja gaszenia pożaru na Bakalarskiej trwała pięć godzin
Zatrzymany mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem to 36-letni obywatel Polski.
Pierwsze zgłoszenia o ogniu wpłynęły tuż przed godziną pierwszą w nocy. Po przybyciu na miejsce jednostek straży pożarnej stwierdzono rozwinięty pożar obiektów handlowych. Kierujący Działaniem Ratowniczym podjął decyzję o podziale terenu akcji na dwa odcinki bojowe oraz zadysponował dodatkowe siły i środki. Łącznie w operacji brało udział 12 zastępów, czyli 48 strażaków.
Z wnętrza płonących kontenerów strażacy wynieśli sześć butli gazowych.
W celu opanowania żywiołu wprowadzono cztery prądy wody w natarciu oraz jeden w obronie, co pozwoliło zabezpieczyć sąsiednie zabudowania przed rozprzestrzenieniem się ognia. Linie zasilające zostały sprawione z miejskiej sieci hydrantowej. Na miejscu pracowały również służby techniczne, w tym Pogotowie Energetyczne i Pogotowie Gazowe.
Z wnętrza płonących kontenerów strażacy wynieśli sześć butli gazowych. Wszystkie pojemniki zostały poddane weryfikacji przy użyciu kamer termowizyjnych, które nie wykazały oznak nagrzania. Działania te pozwoliły na wyeliminowanie ryzyka wybuchu w strefie bezpośrednich działań ratowniczych.
W akcję zaangażowano także specjalistyczne jednostki, w tym samochód rozpoznania chemicznego oraz Grupę RIT z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5. Po ugaszeniu płomieni obiekty zostały oddymione i poddane ponownej kontroli urządzeniami termowizyjnymi. Strażacy nie stwierdzili obecności ukrytych zarzewi ognia, co pozwoliło na zakończenie akcji o godzinie 6 rano.
Równolegle z działaniami ratowniczymi pracę rozpoczęli funkcjonariusze policji. W toku podjętych czynności policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Ochota zatrzymali 36-letniego obywatela Polski. Według oficjalnych komunikatów mężczyzna może mieć związek z powstaniem pożaru przy ulicy Bakalarskiej.
Obecnie trwają dalsze czynności procesowe mające na celu dokładne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. Służby nie udzielają na ten moment szczegółowych informacji dotyczących charakteru powiązań zatrzymanego z nocnym incydentem.