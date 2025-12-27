Pożar kontenerów targowiska na Bakalarskiej. Zatrzymano podejrzanego

W nocy z 26 na 27 grudnia doszło do pożaru kontenerów usługowych na terenie targowiska przy ulicy Bakalarskiej 2 we Włochach. Straż pożarna prowadziła działania gaśnicze przez ponad pięć godzin, natomiast policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa Ochota zatrzymali już podejrzanego.



Zatrzymany mężczyzna, który może mieć związek z tym zdarzeniem to 36-letni obywatel Polski.

Reklama Reklama

Przebieg nocnej akcji gaśniczej na Włochach

Pierwsze zgłoszenia o ogniu wpłynęły tuż przed godziną pierwszą w nocy. Po przybyciu na miejsce jednostek straży pożarnej stwierdzono rozwinięty pożar obiektów handlowych. Kierujący Działaniem Ratowniczym podjął decyzję o podziale terenu akcji na dwa odcinki bojowe oraz zadysponował dodatkowe siły i środki. Łącznie w operacji brało udział 12 zastępów, czyli 48 strażaków.

Z wnętrza płonących kontenerów strażacy wynieśli sześć butli gazowych. Foto: asp. Maciej Krysiński

W celu opanowania żywiołu wprowadzono cztery prądy wody w natarciu oraz jeden w obronie, co pozwoliło zabezpieczyć sąsiednie zabudowania przed rozprzestrzenieniem się ognia. Linie zasilające zostały sprawione z miejskiej sieci hydrantowej. Na miejscu pracowały również służby techniczne, w tym Pogotowie Energetyczne i Pogotowie Gazowe.

Ewakuacja materiałów niebezpiecznych i wsparcie specjalistyczne

Z wnętrza płonących kontenerów strażacy wynieśli sześć butli gazowych. Wszystkie pojemniki zostały poddane weryfikacji przy użyciu kamer termowizyjnych, które nie wykazały oznak nagrzania. Działania te pozwoliły na wyeliminowanie ryzyka wybuchu w strefie bezpośrednich działań ratowniczych.