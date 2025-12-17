4.3°C
Odbudowa hali przy Marywilskiej 44. Start prac planowany na 2026 rok

Publikacja: 17.12.2025 08:30

Mimo, że budowa fizycznie jeszcze się nie rozpoczęła, poziom wynajmu powierzchni w nowej hali osiągnął już ok. 60 procent

M.B.
Spółka zarządzająca kompleksem handlowym przy ulicy Marywilskiej w Warszawie przygotowuje się do rozpoczęcia inwestycji budowlanej. Zgodnie z zapowiedziami, budowa nowej hali ma ruszyć w pierwszej połowie 2026 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnych pozwoleń - informuje propertynews.pl.

Nowy obiekt zaoferuje najemcom zmienioną strukturę lokali oraz znacznie rozbudowaną część gastronomiczną i rekreacyjną. Jak podaje serwis propertynews.pl, proces komercjalizacji nowej powierzchni już się rozpoczął.

Harmonogram prac budowlanych

Plany inwestycyjne dotyczące rejonu ulicy Marywilskiej nabrały tempa po uchwaleniu przez Radę Warszawy planu zagospodarowania przestrzennego w lutym 2025 roku. Dokument ten stał się podstawą do projektowania nowoczesnego centrum, które zastąpi spalony obiekt.

Jak wskazuje Małgorzata Konarska, prezes spółki Marywilska 44, uzyskanie zgody na budowę w pierwszym kwartale 2026 roku pozwoli na rozpoczęcie prac ziemnych w pierwszej połowie tego samego roku.

Komercjalizacja i preferencje dla dotychczasowych najemców

Mimo, że budowa fizycznie jeszcze się nie rozpoczęła, poziom wynajmu powierzchni w nowej hali osiągnął już ok. 60 procent – podaje propertynews.pl. Strategia spółki zakłada w pierwszej kolejności zabezpieczenie potrzeb przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku pożaru i obecnie prowadzą działalność w tymczasowym miasteczku kontenerowym. Większość z nich zdecydowała się na kontynuację współpracy w nowym obiekcie. Podmioty zainteresowane debiutem w tej lokalizacji trafiają obecnie na listę rezerwową, na której znajduje się już około 50 firm.

Zmiany w strukturze powierzchni handlowej

Nowa hala, mimo zachowania powierzchni 65 tys. m2, zostanie dostosowana do aktualnych wymogów rynkowych. Przedsiębiorcy coraz częściej rezygnują z małych boksów o metrażu 20–30 m2 na rzecz lokali przekraczających 50 m2. Pojawiają się również zapytania o duże powierzchnie handlowe sięgające 300 m2. Projekt zakłada elastyczne podejście do tych oczekiwań, oferując większe moduły sklepowe niż w poprzedniej hali.

Rozbudowa strefy gastronomicznej i rekreacyjnej

Kluczowym elementem nowego projektu jest znaczące powiększenie części restauracyjnej. Strefa gastronomiczna ma być trzykrotnie większa niż dawniej, co jest odpowiedzią na wysoką frekwencję, jakiej doświadczał food court w poprzednim obiekcie. Obok popularnej kuchni azjatyckiej, w ofercie znajdą się również lokale serwujące dania europejskie. Inwestor planuje także wprowadzenie rozbudowanej oferty sportowo-rekreacyjnej, prowadząc obecnie rozmowy z zainteresowanymi podmiotami w celu wdrożenia unikalnych rozwiązań na skalę miasta.

Ciągłość handlu w okresie inwestycji

Przez cały czas trwania budowy działalność handlowa przy ulicy Marywilskiej będzie kontynuowana. Tymczasowe miasteczko kontenerowe ma funkcjonować aż do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowej hali. Taki model pozwoli najemcom na płynne przeniesienie towarów do docelowych lokali bez konieczności przerywania sprzedaży.

Tymczasowe kontenery Marywiskiej 44 posłużą kupcom do czasu oddania nowego obiektu

Tymczasowe kontenery Marywiskiej 44 posłużą kupcom do czasu oddania nowego obiektu

Po zakończeniu przeprowadzki kontenery zostaną usunięte, a teren, na którym stoją, zostanie ponownie przekształcony w parking dla klientów.

