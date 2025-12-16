0.7°C
Życie Warszawy

Chcieli zmusić warszawskiego dewelopera do przepisania na nich działki wartości 12 mln zł

Publikacja: 16.12.2025 11:05

Zatrzymani to pięciu mężczyzn w wieku od 33 do 70 lat / zdjęcie ilustracyjne

Zatrzymani to pięciu mężczyzn w wieku od 33 do 70 lat / zdjęcie ilustracyjne

Foto: CBŚP

Maria Krzos
Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych o próbę zmuszenia przedsiębiorcy z branży deweloperskiej do przepisania na nich nieruchomości wartej 12 milionów zł. Zatrzymani w wieku od 33 do 70 lat to obywatele Polski, Rosji, Mołdawii i Ukrainy.

„Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mieli podjąć próbę wymuszenia rozbójniczego na przedsiębiorcy prowadzącym działalność w sektorze deweloperskim. Działając wspólnie i w porozumieniu, mieli grozić pokrzywdzonemu i podejmować działania mające na celu zmuszenie go do przepisania na ich rzecz działki budowlanej wartej około 12 milionów złotych” – informuje CBŚP.

Broń i jej związki

Funkcjonariusze CBŚP w miejscu przebywania zatrzymanych znaleźli siedem jednostek broni. „Wszystkie odnalezione przedmioty zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi procedurami, a następnie przekazane do dalszych, szczegółowych badań. Funkcjonariusze prowadzący sprawę będą teraz wyjaśniać okoliczności, w jakich zatrzymani weszli w posiadanie zabezpieczonej broni, a także sprawdzać, czy mężczyźni nie są powiązani z innymi czynami zabronionymi” – czytamy w komunikacie.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Na wniosek prokuratory sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Jak podaje RMF FM, jeden z zatrzymanych to Mirosław D., znany jako Misiek z Nadarzyna, w przeszłości związany m.in. z gangiem pruszkowskim.

Mirosław D. jest jedną z najszerzej opisywanych postaci związanych ze środowiskiem przestępczym, wymienianych obok takich osób jak Andrzej Zieliński ps. Słowik czy Jarosław Sokołowski ps. Masa. Kilka lat temu ukazały się jego dwie autobiograficzne książki. Próbował też swoich sił w MMA.

