Chcieli zmusić warszawskiego dewelopera do przepisania na nich działki wartości 12 mln zł

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych o próbę zmuszenia przedsiębiorcy z branży deweloperskiej do przepisania na nich nieruchomości wartej 12 milionów zł. Zatrzymani w wieku od 33 do 70 lat to obywatele Polski, Rosji, Mołdawii i Ukrainy.



„Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mieli podjąć próbę wymuszenia rozbójniczego na przedsiębiorcy prowadzącym działalność w sektorze deweloperskim. Działając wspólnie i w porozumieniu, mieli grozić pokrzywdzonemu i podejmować działania mające na celu zmuszenie go do przepisania na ich rzecz działki budowlanej wartej około 12 milionów złotych” – informuje CBŚP.

Broń i jej związki

Funkcjonariusze CBŚP w miejscu przebywania zatrzymanych znaleźli siedem jednostek broni. „Wszystkie odnalezione przedmioty zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi procedurami, a następnie przekazane do dalszych, szczegółowych badań. Funkcjonariusze prowadzący sprawę będą teraz wyjaśniać okoliczności, w jakich zatrzymani weszli w posiadanie zabezpieczonej broni, a także sprawdzać, czy mężczyźni nie są powiązani z innymi czynami zabronionymi” – czytamy w komunikacie.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Na wniosek prokuratory sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.

Kim jest Misiek z Nadarzyna?

Jak podaje RMF FM, jeden z zatrzymanych to Mirosław D., znany jako Misiek z Nadarzyna, w przeszłości związany m.in. z gangiem pruszkowskim.