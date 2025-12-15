3.2°C
1022.2 hPa
Życie Warszawy

Bezcenne pergaminy krzyżackie po 84 latach na wystawie

Publikacja: 15.12.2025 14:15

Fragment Złotej bulli Fryderyka II

Fragment Złotej bulli Fryderyka II

Foto: Danuta Matloch

M.B.
Po 84 latach nieobecności, bezcenne pergaminy dotyczące relacji polsko-krzyżackich powróciły do Polski i zostaną udostępnione publicznie. Od 19 grudnia 2025 roku do 11 stycznia 2026 roku w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie odbędzie się wystawa „Z powrotem w domu. Wystawa odzyskanych przez Polskę pergaminów zakonu krzyżackiego z XIII-XV w.”

Na wystawie w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt zrabowanych przez niemiecką III Rzeszę dokumentów. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.

Odzyskane świadectwa państwowości

Wystawa prezentuje 73 odzyskane pergaminy z lat 1215–1455, które pierwotnie stanowiły część Archiwum Koronnego Krakowskiego. Dokumenty te, zrabowane przez okupacyjne władze niemieckie w 1939 roku, stanowią kluczowe źródła do badań nad dziejami polsko-krzyżackimi i średniowieczną polityką Europy Środkowej. Ich utrata była jedną z największych strat polskiego dziedzictwa państwowego podczas II wojny światowej.

Dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, podkreślił symboliczne znaczenie ich powrotu: „To nie tylko powrót zrabowanych archiwaliów. To powrót świadectw naszej państwowości, naszych praw i historycznych racji.”

Zwrot pergaminów jest wynikiem starań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a cała akcja jest określana jako najważniejszy i najcenniejszy zwrot obiektów dziedzictwa kultury we współczesnej historii Polski. Minister Marta Cienkowska zaznaczyła, że odzyskane dokumenty są „częścią naszej tożsamości”.

Reklama
Reklama
Jeden odzyskanych dokumentów potwierdzający rozejm w Brześciu Kujawski z 26 kwietnia 1418 z piecząci

Jeden odzyskanych dokumentów potwierdzający rozejm w Brześciu Kujawski z 26 kwietnia 1418 z piecząciami Władysława, król polski i Aleksandra inaczej Witold, wielki książę litewski przedłużają rozejm zawarty w Brodnicy z Zakonem Krzyżackim o rok licząc od św. Małgorzaty, do 13 lipca 1419

Foto: Danuta Matloch

Historia rabunku i rewindykacji

Historia rabunku pergaminów zaczęła się 7 października 1939 roku, kiedy dr Erich Randt, dyrektor Pruskiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, wkroczył do AGAD i zarządził bezwarunkowe przekazanie 74 pergaminów z działu Prussiae. Dokumenty trafiły ostatecznie do Pruskiego Archiwum Państwowego w Królewcu, a po wojnie ich losy były związane z chaosem archiwalnym w Niemczech Zachodnich. Przetrwały 73 z nich.

Mimo licznych interwencji rewindykacyjnych, począwszy od formalnego wniosku w 1949 roku, pergaminy pozostawały poza Polską. Dopiero oficjalny wniosek restytucyjny złożony przez Rząd RP po 2022 roku nadał sprawie realne tempo, doprowadzając do ich powrotu w grudniu 2025 roku.

Wystawa prezentuje 73 odzyskane pergaminy z lat 1215–1455

Wystawa prezentuje 73 odzyskane pergaminy z lat 1215–1455

Foto: Danuta Matloch

Najcenniejsze dokumenty na wystawie

Pergaminy stanowią nieoceniony zasób dla nauki, dokumentując spory terytorialne, system prawny, stosunki lenne i arbitraże królewskie. Wśród prezentowanych na wystawie aktów znajdują się dokumenty o fundamentalnym znaczeniu historycznym, w tym:

  • Dokument Konrada Mazowieckiego z 1226 r. nadający Ziemię Chełmińską zakonowi krzyżackiemu.
  • Złota bulla cesarza Fryderyka II potwierdzająca nadania księcia mazowieckiego.
  • Dokumenty związane z pokojem kaliskim z 1343 roku.
  • Bulla papieża Aleksandra V z 1410 roku, wzywająca wielkiego mistrza Ulryka von Jungingena do zachowania pokoju z królem Władysławem Jagiełłą.
  • Traktat pokojowy znad jeziora Mełno z 1422 roku.
Reklama
Reklama

Jak zaznaczył Robert Kostro, Dyrektor AGAD, powrót pergaminów jest również symbolicznym wypełnieniem postanowień traktatu krakowskiego z 1525 roku, który nakazywał przekazanie królowi polskiemu dokumentów dotyczących relacji z zakonem krzyżackim.

Minister Marta Cienkowska zaznaczyła, że odzyskane dokumenty są „częścią naszej tożsamości”.

Minister Marta Cienkowska zaznaczyła, że odzyskane dokumenty są „częścią naszej tożsamości”.

Foto: Danuta Matloch

Harmonogram wystawy i wydarzeń towarzyszących

Wystawa "Z powrotem w domu. Wystawa odzyskanych przez Polskę pergaminów zakonu krzyżackiego z XIII-XV w.” zostanie otwarta dla publiczności 19 grudnia 2025 roku w historycznych wnętrzach Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul. Długiej 7.

Ekspozycja będzie otwarta:

  • Weekendowo (sobota, niedziela) i 6 stycznia 2026 r. w godz. 12-18
  • Dni powszednie w godz. 11-16
  • Wystawa będzie zamknięta 24-26 grudnia 2025 r. oraz 1 stycznia 2026 r.

W ramach wydarzeń towarzyszących, 21 grudnia br. o godz. 14 odbędzie się wykład prof. Janusza Grabowskiego. Zaraz po nim, a także o godz. 16, zaplanowano oprowadzania kuratorskie. Kolejna szansa na zwiedzanie z kuratorem będzie 6 stycznia 2026 r. o godz. 14 i 16.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Przestrzeń Galerii Raster na Art Warsaw Miodow., Na I planie rzeźba Janka Simona. fot. Monika Kuc
sobota-niedziela

Art Warsaw Miodowa. Sztuka dostępna dla każdego

Pochód narodowy na Nowym Świecie (róg ul. Foksal), Warszawa, 5 listopada 1905 roku
do 1 marca

Zapomniane widoki Warszawy. Unikalne zdjęcia stolicy

Wystawa „(Re)Made in EU” to „promocja kultury odpowiedzialności za środowisko"
od czwartku

Z Paryża do Warszawy. Wystawa dla miłośników mody. Wstęp darmowy

Marcin Maciejowski „Młodzi nie chcą się uczyć ani pracować”, 2000
do czwartku

Wstęp wolny na wystawy Zachęty

Strzałem w tył głowy zabijano na Wschodzie polskich oficerów. Natomiast po wojnie w całym kraju w te
do kwietnia

Kim byli kaci wykonujący wyroki śmierci na Rakowieckiej?

„Moc słów” – nowa wystawa w Muzeum POLIN
do 8 czerwca

Język to kod, w którym zapisana jest kultura. Wystawa w POLIN

Białe tarcze to papierowe parasole produkowane na Jawie czekające na pomalowanie.
do niedzieli

Niedoskonały, ale piękny świat na fotografiach Piotra Bratosiewicza

Wystawa nie ogranicza się jedynie do prezentacji zbiorów, ale obejmuje także rozbudowany program edu
od soboty

Kolekcjonerstwo i dziedzictwo sztuki w Zachęcie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama