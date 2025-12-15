Bezcenne pergaminy krzyżackie po 84 latach na wystawie

Po 84 latach nieobecności, bezcenne pergaminy dotyczące relacji polsko-krzyżackich powróciły do Polski i zostaną udostępnione publicznie. Od 19 grudnia 2025 roku do 11 stycznia 2026 roku w Archiwum Głównym Akt Dawnych (AGAD) w Warszawie odbędzie się wystawa „Z powrotem w domu. Wystawa odzyskanych przez Polskę pergaminów zakonu krzyżackiego z XIII-XV w.”



Na wystawie w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt zrabowanych przez niemiecką III Rzeszę dokumentów. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.

Reklama Reklama

Odzyskane świadectwa państwowości

Wystawa prezentuje 73 odzyskane pergaminy z lat 1215–1455, które pierwotnie stanowiły część Archiwum Koronnego Krakowskiego. Dokumenty te, zrabowane przez okupacyjne władze niemieckie w 1939 roku, stanowią kluczowe źródła do badań nad dziejami polsko-krzyżackimi i średniowieczną polityką Europy Środkowej. Ich utrata była jedną z największych strat polskiego dziedzictwa państwowego podczas II wojny światowej.

Dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, podkreślił symboliczne znaczenie ich powrotu: „To nie tylko powrót zrabowanych archiwaliów. To powrót świadectw naszej państwowości, naszych praw i historycznych racji.”

Zwrot pergaminów jest wynikiem starań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a cała akcja jest określana jako najważniejszy i najcenniejszy zwrot obiektów dziedzictwa kultury we współczesnej historii Polski. Minister Marta Cienkowska zaznaczyła, że odzyskane dokumenty są „częścią naszej tożsamości”.