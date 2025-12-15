Bezcenne pergaminy krzyżackie po 84 latach na wystawie

Fragment Złotej bulli Fryderyka II
Na wystawie w Archiwum Głównym Akt Dawnych przy ul. Długiej 7 zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt zrabowanych przez niemiecką III Rzeszę dokumentów. Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.
Wystawa prezentuje 73 odzyskane pergaminy z lat 1215–1455, które pierwotnie stanowiły część Archiwum Koronnego Krakowskiego. Dokumenty te, zrabowane przez okupacyjne władze niemieckie w 1939 roku, stanowią kluczowe źródła do badań nad dziejami polsko-krzyżackimi i średniowieczną polityką Europy Środkowej. Ich utrata była jedną z największych strat polskiego dziedzictwa państwowego podczas II wojny światowej.
Dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, podkreślił symboliczne znaczenie ich powrotu: „To nie tylko powrót zrabowanych archiwaliów. To powrót świadectw naszej państwowości, naszych praw i historycznych racji.”
Zwrot pergaminów jest wynikiem starań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a cała akcja jest określana jako najważniejszy i najcenniejszy zwrot obiektów dziedzictwa kultury we współczesnej historii Polski. Minister Marta Cienkowska zaznaczyła, że odzyskane dokumenty są „częścią naszej tożsamości”.
Jeden odzyskanych dokumentów potwierdzający rozejm w Brześciu Kujawski z 26 kwietnia 1418 z piecząciami Władysława, król polski i Aleksandra inaczej Witold, wielki książę litewski przedłużają rozejm zawarty w Brodnicy z Zakonem Krzyżackim o rok licząc od św. Małgorzaty, do 13 lipca 1419
Historia rabunku pergaminów zaczęła się 7 października 1939 roku, kiedy dr Erich Randt, dyrektor Pruskiego Archiwum Państwowego we Wrocławiu, wkroczył do AGAD i zarządził bezwarunkowe przekazanie 74 pergaminów z działu Prussiae. Dokumenty trafiły ostatecznie do Pruskiego Archiwum Państwowego w Królewcu, a po wojnie ich losy były związane z chaosem archiwalnym w Niemczech Zachodnich. Przetrwały 73 z nich.
Mimo licznych interwencji rewindykacyjnych, począwszy od formalnego wniosku w 1949 roku, pergaminy pozostawały poza Polską. Dopiero oficjalny wniosek restytucyjny złożony przez Rząd RP po 2022 roku nadał sprawie realne tempo, doprowadzając do ich powrotu w grudniu 2025 roku.
Pergaminy stanowią nieoceniony zasób dla nauki, dokumentując spory terytorialne, system prawny, stosunki lenne i arbitraże królewskie. Wśród prezentowanych na wystawie aktów znajdują się dokumenty o fundamentalnym znaczeniu historycznym, w tym:
Jak zaznaczył Robert Kostro, Dyrektor AGAD, powrót pergaminów jest również symbolicznym wypełnieniem postanowień traktatu krakowskiego z 1525 roku, który nakazywał przekazanie królowi polskiemu dokumentów dotyczących relacji z zakonem krzyżackim.
Wystawa "Z powrotem w domu. Wystawa odzyskanych przez Polskę pergaminów zakonu krzyżackiego z XIII-XV w.” zostanie otwarta dla publiczności 19 grudnia 2025 roku w historycznych wnętrzach Archiwum Głównego Akt Dawnych przy ul. Długiej 7.
Ekspozycja będzie otwarta:
W ramach wydarzeń towarzyszących, 21 grudnia br. o godz. 14 odbędzie się wykład prof. Janusza Grabowskiego. Zaraz po nim, a także o godz. 16, zaplanowano oprowadzania kuratorskie. Kolejna szansa na zwiedzanie z kuratorem będzie 6 stycznia 2026 r. o godz. 14 i 16.