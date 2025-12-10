Muzeum Niepodległości zaprasza na „Czwartki z Temidą”

Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek zainaugurowało cykl otwartych prelekcji pod tytułem „Czwartki z Temidą”. W czwartek 18 grudnia o godz. 16 odbędzie się drugi wykład z tego cyklu, poświęcony wyzwaniom karnoprawnej ochrony własności intelektualnej w Internecie.



Tematem przewodnim wystąpienia doktora Dariusza Kuberskiego będzie analiza instrumentów prawnych chroniących prawa autorskie i pokrewne w środowisku cyfrowym. Prelegent skoncentruje się na niedoskonałościach obecnego systemu prawnego w walce z naruszeniami wykorzystującymi środki komunikacji elektronicznej.

Wykład ma zwrócić uwagę na problem nieprzystosowania aktualnych przepisów karnych prawa autorskiego do nowych form przestępczości, takich jak bezprawne rozpowszechnianie utworów w Internecie. Doktor Kuberski przedstawi konkretne propozycje zmian w przepisach prawa autorskiego, mające na celu uszczelnienie systemu.

Foto: mat. pras.

Ściganie naruszeń i jurysdykcja transgraniczna

Istotnym elementem prelekcji będą praktyczne aspekty ścigania naruszeń praw autorskich w ujęciu transgranicznym. Omówiony zostanie zakres jurysdykcji polskiego systemu prawnego w kontekście terytorialnego zasięgu działania polskich przepisów karnych chroniących własność intelektualną.