Życie Warszawy

Muzeum Niepodległości zaprasza na „Czwartki z Temidą”

Publikacja: 10.12.2025 14:45

Wykład odbędzie się w Pałacu Przebendowskich Radziwiłłów - siedzibie Muzeum Niepodległości

Wykład odbędzie się w Pałacu Przebendowskich Radziwiłłów - siedzibie Muzeum Niepodległości

Foto: Adrian Grycuk

M.B.
Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z Polskim Towarzystwem Wydawców Książek zainaugurowało cykl otwartych prelekcji pod tytułem „Czwartki z Temidą”. W czwartek 18 grudnia o godz. 16 odbędzie się drugi wykład z tego cyklu, poświęcony wyzwaniom karnoprawnej ochrony własności intelektualnej w Internecie.

Tematem przewodnim wystąpienia doktora Dariusza Kuberskiego będzie analiza instrumentów prawnych chroniących prawa autorskie i pokrewne w środowisku cyfrowym. Prelegent skoncentruje się na niedoskonałościach obecnego systemu prawnego w walce z naruszeniami wykorzystującymi środki komunikacji elektronicznej.

Wykład ma zwrócić uwagę na problem nieprzystosowania aktualnych przepisów karnych prawa autorskiego do nowych form przestępczości, takich jak bezprawne rozpowszechnianie utworów w Internecie. Doktor Kuberski przedstawi konkretne propozycje zmian w przepisach prawa autorskiego, mające na celu uszczelnienie systemu.

Foto: mat. pras.

Ściganie naruszeń i jurysdykcja transgraniczna

Istotnym elementem prelekcji będą praktyczne aspekty ścigania naruszeń praw autorskich w ujęciu transgranicznym. Omówiony zostanie zakres jurysdykcji polskiego systemu prawnego w kontekście terytorialnego zasięgu działania polskich przepisów karnych chroniących własność intelektualną.

Kontynuacja cyklu i patronat środowisk twórczych

Wykład 18 grudnia to druga prelekcja w ramach cyklu „Czwartki z Temidą”, który będzie kontynuowany w każdy ostatni czwartek miesiąca. Celem przedsięwzięcia jest omówienie rozmaitych problemów prawnych, z którymi mierzą się twórcy, artyści wykonawcy oraz producenci kultury w dobie cyfrowej rewolucji, konfrontacji z masowymi mediami, a zwłaszcza w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji.

Wykłady będą prowadzone przez wybitnych prawników z całego kraju. Przedsięwzięciu patronują znaczące organizacje branżowe: Związek Artystów Scen Polskich ZASP, Stowarzyszenie Artystów SAWP oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP-ZAPA.

Zainteresowanych uczestnictwem w wykładzie stacjonarnym w Muzeum Niepodległości prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 17 grudnia 2025 roku drogą mailową na adres: [email protected]. Spotkanie będzie również transmitowane online na kanale YouTube Muzeum Niepodległości.

Źródło: zyciewarszawy.pl

