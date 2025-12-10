Muzeum Niepodległości zaprasza na „Czwartki z Temidą”

Wykład odbędzie się w Pałacu Przebendowskich Radziwiłłów - siedzibie Muzeum Niepodległości
Tematem przewodnim wystąpienia doktora Dariusza Kuberskiego będzie analiza instrumentów prawnych chroniących prawa autorskie i pokrewne w środowisku cyfrowym. Prelegent skoncentruje się na niedoskonałościach obecnego systemu prawnego w walce z naruszeniami wykorzystującymi środki komunikacji elektronicznej.
Wykład ma zwrócić uwagę na problem nieprzystosowania aktualnych przepisów karnych prawa autorskiego do nowych form przestępczości, takich jak bezprawne rozpowszechnianie utworów w Internecie. Doktor Kuberski przedstawi konkretne propozycje zmian w przepisach prawa autorskiego, mające na celu uszczelnienie systemu.
Istotnym elementem prelekcji będą praktyczne aspekty ścigania naruszeń praw autorskich w ujęciu transgranicznym. Omówiony zostanie zakres jurysdykcji polskiego systemu prawnego w kontekście terytorialnego zasięgu działania polskich przepisów karnych chroniących własność intelektualną.
Wykład 18 grudnia to druga prelekcja w ramach cyklu „Czwartki z Temidą”, który będzie kontynuowany w każdy ostatni czwartek miesiąca. Celem przedsięwzięcia jest omówienie rozmaitych problemów prawnych, z którymi mierzą się twórcy, artyści wykonawcy oraz producenci kultury w dobie cyfrowej rewolucji, konfrontacji z masowymi mediami, a zwłaszcza w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji.
Wykłady będą prowadzone przez wybitnych prawników z całego kraju. Przedsięwzięciu patronują znaczące organizacje branżowe: Związek Artystów Scen Polskich ZASP, Stowarzyszenie Artystów SAWP oraz Stowarzyszenie Filmowców Polskich SFP-ZAPA.
Zainteresowanych uczestnictwem w wykładzie stacjonarnym w Muzeum Niepodległości prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 17 grudnia 2025 roku drogą mailową na adres: [email protected]. Spotkanie będzie również transmitowane online na kanale YouTube Muzeum Niepodległości.