Dokumenty Aleksandra Kwaśniewskiego trafiły do archiwum. Gdzie będzie można je zobaczyć?

Aleksander Kwaśniewski i Paweł Pietrzyk podczas uroczystego przekazania dokumentów
Były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewskie przekazał swoje dokumenty do Archiwum Akt Nowych.
Przekazany do Archiwum Akt Nowych zbiór obejmuje materiały dokumentujące zarówno działalność Aleksandra Kwaśniewskiego przed objęciem urzędu Prezydenta RP, w latach 1995–2005, jak i jego aktywność publiczną po zakończeniu urzędowania. Wśród nich znajdują się m.in. archiwalne fotografie z wizyt zagranicznych i krajowych, listy, zaproszenia, prywatne notatki i materiały dotyczące rozszerzenia NATO, integracji europejskiej i aktywności międzynarodowej po 2005 roku, które dokumentują najważniejsze momenty krajowej i zagranicznej aktywności prezydenta.
– Ciągłość, tradycja, korzystanie z dorobku przeszłości ma sens. Apeluję o przywrócenie szacunku dla ciągłości w polskim życiu, w polskiej polityce, kulturze, architekturze. Archiwa Państwowe spełniają tutaj nadzwyczajną rolę, ponieważ są miejscem materialnego posiadania dokumentów, które pozwalają sensownie myśleć o przeszłości. Cieszę się, że mogę ten zasób, który zgromadziłem przez lata przekazać – powiedział podczas uroczystości Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005.
– Z wielkim uznaniem przyjmujemy decyzję pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o przekazaniu swojej spuścizny do Archiwów Państwowych. To akt o ogromnym znaczeniu dla polskiej kultury, nauki i pamięci narodowej. Dzięki temu krokowi przyszłe pokolenia będą mogły w pełni badać, analizować i rozumieć procesy polityczne, społeczne i międzynarodowe, które kształtowały Polskę przełomu XX i XXI wieku – mówił dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
Wśród przekazanych materiałów znalazła się również korespondencja odsłaniająca kulisy relacji z innymi przywódcami państw i organizacjami międzynarodowymi. Na szczególną uwagę zasługują listy wymieniane z papieżem Janem Pawłem II oraz korespondencja z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, będące świadectwem dialogu na styku państwa i Kościoła w okresie istotnych przemian społecznych.
W archiwum znalazły się także zaproszenia, druki okolicznościowe oraz materiały, obejmujące okres po zakończeniu kadencji prezydenckiej, dokumentujące liczne aktywności publiczne, w tym udział w uroczystościach państwowych, inicjatywach społecznych, debatach międzynarodowych czy konferencjach. Istotną część przekazanych zbiorów stanowi dokumentacja ilustrująca codzienne funkcjonowanie głowy państwa.
Do zasobu Archiwum Akt Nowych trafiły również materiały konferencyjne, raporty, analizy, szczegółowe opracowania oraz książki z dedykacjami autorów, które Prezydent otrzymywał podczas licznych spotkań, debat i wydarzeń publicznych w Polsce i poza jej granicami.
Jak podkreślają przedstawiciele AAN, Wszystkie te dokumenty łącznie tworzą spójny, bogaty i niezwykle cenny obraz dwóch kadencji prezydenckich oraz aktywności międzynarodowej Aleksandra Kwaśniewskiego.
- Decyzja pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego to gest niezwykle doniosły, świadczący o głębokim zrozumieniu roli archiwów jako fundamentu pamięci państwowej. To akt odpowiedzialności wobec historii i wobec przyszłych pokoleń, które dzięki temu będą mogły wnikliwie badać procesy polityczne, społeczne i dyplomatyczne, jakie kształtowały Polskę po 1989 roku. Po przeprowadzeniu konserwacji, opracowaniu i digitalizacji zbiór zostanie udostępniony wszystkim obywatelom na portalu szukajwarchiwach.gov.pl. To jest właśnie misja współczesnych archiwów: budować pamięć publiczną i demokratyzować dostęp do wiedzy o państwie – podkreślał dr Paweł Pietrzyk.
Archiwum Akt Nowych od dekad gromadzi spuścizny kluczowych postaci polskiej polityki – od Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, po gen. Władysława Sikorskiego czy Kazimierza Sosnkowskiego. W ostatnich latach AAN konsekwentnie buduje zasób obejmujący dokumentację liderów lat 80. i 90., m.in. Tadeusza Mazowieckiego, Alicji Grześkowiak, Józefa Zycha, Andrzeja Olechowskiego, prof. Zbigniewa Religi czy Romualda Szeremietiewa.