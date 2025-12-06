Dokumenty Aleksandra Kwaśniewskiego trafiły do archiwum. Gdzie będzie można je zobaczyć?

Listy Aleksandra Kwaśniewskiego do Jana Pawła II, prywatne notatki byłego prezydenta i materiały dotyczące rozszerzenia NATO – to tylko niektóre dokumenty, które trafiły do Archiwum Akt Nowych.



Były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewskie przekazał swoje dokumenty do Archiwum Akt Nowych.

Reklama Reklama

Dokumenty Aleksandra Kwaśniewskiego w Archiwum Akt Nowych

Przekazany do Archiwum Akt Nowych zbiór obejmuje materiały dokumentujące zarówno działalność Aleksandra Kwaśniewskiego przed objęciem urzędu Prezydenta RP, w latach 1995–2005, jak i jego aktywność publiczną po zakończeniu urzędowania. Wśród nich znajdują się m.in. archiwalne fotografie z wizyt zagranicznych i krajowych, listy, zaproszenia, prywatne notatki i materiały dotyczące rozszerzenia NATO, integracji europejskiej i aktywności międzynarodowej po 2005 roku, które dokumentują najważniejsze momenty krajowej i zagranicznej aktywności prezydenta.

– Ciągłość, tradycja, korzystanie z dorobku przeszłości ma sens. Apeluję o przywrócenie szacunku dla ciągłości w polskim życiu, w polskiej polityce, kulturze, architekturze. Archiwa Państwowe spełniają tutaj nadzwyczajną rolę, ponieważ są miejscem materialnego posiadania dokumentów, które pozwalają sensownie myśleć o przeszłości. Cieszę się, że mogę ten zasób, który zgromadziłem przez lata przekazać – powiedział podczas uroczystości Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005.

Wśród przekazanych materiałów znalazła się również korespondencja odsłaniająca kulisy relacji z innymi przywódcami państw i organizacjami międzynarodowymi

– Z wielkim uznaniem przyjmujemy decyzję pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego o przekazaniu swojej spuścizny do Archiwów Państwowych. To akt o ogromnym znaczeniu dla polskiej kultury, nauki i pamięci narodowej. Dzięki temu krokowi przyszłe pokolenia będą mogły w pełni badać, analizować i rozumieć procesy polityczne, społeczne i międzynarodowe, które kształtowały Polskę przełomu XX i XXI wieku – mówił dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.