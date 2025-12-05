W zabytkowej kamienicy na Powiślu powstaną mieszkania komunalne. Rusza remont za 15 mln zł

Budynek wyposażony będzie w windę, centralne ogrzewanie i zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Zabytkowa, wczesnomodernistyczna kamienica przy ulicy Solec 103 na warszawskim Powiślu, wkracza w nowy rozdział swojej historii. Obiekt ma zostać gruntownie zmodernizowany. Stołeczny ratusz ogłosił rozpoczęcie prac, które nie tylko przywrócą budynkowi dawny blask, ale przede wszystkim stworzą dwadzieścia nowoczesnych mieszkań komunalnych.
Zakres planowanych prac jest kompleksowy i ma potrwać prawie dwa lata, do 2027 roku. Głównym celem modernizacji jest przekształcenie dotychczasowych powierzchni w 20 funkcjonalnych lokali mieszkalnych o metrażach od 33 do 67 m². Projekt zakłada nie tylko przebudowę wewnętrznego układu mieszkań, ale także kompletną wymianę wszystkich instalacji – elektrycznych, sanitarnych oraz węzła cieplnego, co zapewni mieszkańcom komfortowe centralne ogrzewanie.
Jak podkreśla Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy, miasto dba nie tylko o estetykę, ale i o jakość życia. „Staramy się, aby Śródmieście nie tylko wyglądało pięknie, ale było także dobrym miejscem do życia” – przekonuje. Dlatego wszystkie mieszkania zostaną oddane lokatorom w pełni wykończone, z aneksami kuchennymi i łazienkami.
Na parterze kamienicy przewidziano również miejsce na cztery lokale usługowe, które ożywią tę część ulicy Solec. Nowi mieszkańcy będą mogli korzystać z szeregu udogodnień, w tym z nowoczesnej windy, a także z rowerowni, wózkowni i dwudziestu piwnic.
Kluczowym aspektem renowacji jest dbałość o inkluzywność i ekologię. Po remoncie kamienica Solec 103 ma w pełni spełniać warszawskie standardy dostępności. Oznacza to dostosowanie progów, drzwi, klamek i posadzek do potrzeb wszystkich użytkowników. Co istotne, pięć lokali zostanie specjalnie przygotowanych dla osób z niepełnosprawnościami, z szerszymi drzwiami i większą przestrzenią manewrową dla wózków inwalidzkich.
Ponadto, inwestycja wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju miasta, projektując budynek i jego otoczenie zgodnie z Warszawskim Standardem Zielonego Budynku. Obejmie to m.in. projekt podwórza, na którym powstaną estetyczne zieleńce wykorzystujące system retencji wody opadowej, pomagający w zarządzaniu zasobami wodnymi i poprawie mikroklimatu.
Całkowity koszt modernizacji, wraz z pracami projektowymi i nadzorem wykonawczym, sięgnie prawie 15 milionów złotych. Inwestycja uzyskała już kwalifikację Banku Gospodarstwa Krajowego do ubiegania się o wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w wysokości ponad 10 mln zł, co ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu.
Radna Warszawy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, podkreśliła, że remont ten jest częścią „największego od lat programu modernizacji budynków wyłączonych z użytkowania”, który ma docelowo objąć nawet 70 kamienic w stolicy. „Rada Warszawy będzie te działania wspierać, zabiegać o dalsze zwiększenie finansowania” – dodała, wskazując na strategiczne znaczenie zwiększania miejskiego zasobu mieszkaniowego.
Zanim jednak budynek stał się symbolem przyszłości, był świadkiem burzliwej historii Warszawy. Kamienica, wzniesiona w stylu wczesnego modernizmu w latach 1913–1914 wyróżnia się na tle ulicy niesymetryczną elewacją. Jej fasadę urozmaicają eleganckie półkoliste balkony oraz oryginalne wykusze.
W dwudziestoleciu międzywojennym i w trakcie okupacji przy Solec 103 mieszkała Janina Porazińska, wybitna pisarka i autorka lektur dziecięcych, która po upadku Powstania Warszawskiego została stąd wypędzona do obozu w Pruszkowie. Na obszernej działce na tyłach kamienicy działały też liczne zakłady, między innymi warsztaty stolarskie „Ołtarzew”, mechaniczna fabryka wyrobów pończoszniczych „Powiśle” i wytwórnia przyrządów szklanych „Termoareometr”.
Podczas II wojny światowej, w latach 1943–1944 w podziemiach posesji działała Wytwórnia Materiałów Wybuchowych „Kinga”, zorganizowana na potrzeby Komendy Głównej Armii Krajowej przez Janinę Szabatowską. Tajna produkcja amonitu musiała być ściśle chroniona i maskowana. W tym celu w oficjalnym obiegu, częściowo w celu zakamuflowania konspiracji, funkcjonowały tu firmy o niebudzących podejrzeń profilach: wytwórnia słomianych mat ogrodowych oraz wytwórnia środków piorących. Pomimo zaangażowania w walkę, kamienica miała szczęście - przetrwała Powstanie Warszawskie w niemal nienaruszonym stanie.
Po wojnie Solec 103 kontynuowała swój przemysłowy i kulturalny żywot. Przez lata w oficynie znajdowała się siedziba Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków (PPKZ), a od strony ulicy funkcjonowała popularna Księgarnia i Antykwariat Taniej Książki Bibliomania.
W podwórzu kamienicy znajduje się także unikatowa, zabytkowa kapliczka. Ten mały element dziedzictwa, który zgodnie z miejskimi przekazami stanowi sporną rzeźbę – przez jednych uznawaną za Chrystusa dłuta Władysława Ulanowskiego, przez innych za Maryję z kurą i kłosami – został w 2020 roku odrestaurowany właśnie przez PPKZ.
Kamienica jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków od 2012 roku, a co ważniejsze, jest usytuowana na terenie całego układu urbanistycznego ulicy Solec, który wpisano do rejestru zabytków już w 1965 roku.
Remont kamienicy pod adresem Solec 103 to część szeroko zakrojonego planu miasta, mającego na celu konsekwentne zwiększanie zasobu mieszkań społecznych. W ramach ogólnomiejskiego programu planowana jest modernizacja 70 budynków wyłączonych z eksploatacji, co docelowo ma dać Warszawie około 1300 nowych lokali mieszkalnych.
Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Aleksander Ferens, przypomniał, że to nie jedyna udana renowacja w okolicy. Wcześniej, dzięki miejskim funduszom, gruntownie odnowiono kamienicę przy ul. Solec 46, gdzie powstały 44 mieszkania komunalne.