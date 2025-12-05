W zabytkowej kamienicy na Powiślu powstaną mieszkania komunalne. Rusza remont za 15 mln zł

15 mln zł może wynieć całkowity koszt modernizacji, wraz z pracami projektowymi i nadzorem wykonawczym

Dostępność i ekologia. Kamienica bez barier

Kluczowym aspektem renowacji jest dbałość o inkluzywność i ekologię. Po remoncie kamienica Solec 103 ma w pełni spełniać warszawskie standardy dostępności. Oznacza to dostosowanie progów, drzwi, klamek i posadzek do potrzeb wszystkich użytkowników. Co istotne, pięć lokali zostanie specjalnie przygotowanych dla osób z niepełnosprawnościami, z szerszymi drzwiami i większą przestrzenią manewrową dla wózków inwalidzkich.

Ponadto, inwestycja wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju miasta, projektując budynek i jego otoczenie zgodnie z Warszawskim Standardem Zielonego Budynku. Obejmie to m.in. projekt podwórza, na którym powstaną estetyczne zieleńce wykorzystujące system retencji wody opadowej, pomagający w zarządzaniu zasobami wodnymi i poprawie mikroklimatu.

Inwestycja w liczbach. Koszt, terminy i wsparcie finansowe

Całkowity koszt modernizacji, wraz z pracami projektowymi i nadzorem wykonawczym, sięgnie prawie 15 milionów złotych. Inwestycja uzyskała już kwalifikację Banku Gospodarstwa Krajowego do ubiegania się o wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w wysokości ponad 10 mln zł, co ma kluczowe znaczenie dla realizacji programu.

Radna Warszawy, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, podkreśliła, że remont ten jest częścią „największego od lat programu modernizacji budynków wyłączonych z użytkowania”, który ma docelowo objąć nawet 70 kamienic w stolicy. „Rada Warszawy będzie te działania wspierać, zabiegać o dalsze zwiększenie finansowania” – dodała, wskazując na strategiczne znaczenie zwiększania miejskiego zasobu mieszkaniowego.

Historia kamienicy

Zanim jednak budynek stał się symbolem przyszłości, był świadkiem burzliwej historii Warszawy. Kamienica, wzniesiona w stylu wczesnego modernizmu w latach 1913–1914 wyróżnia się na tle ulicy niesymetryczną elewacją. Jej fasadę urozmaicają eleganckie półkoliste balkony oraz oryginalne wykusze.

W dwudziestoleciu międzywojennym i w trakcie okupacji przy Solec 103 mieszkała Janina Porazińska, wybitna pisarka i autorka lektur dziecięcych, która po upadku Powstania Warszawskiego została stąd wypędzona do obozu w Pruszkowie. Na obszernej działce na tyłach kamienicy działały też liczne zakłady, między innymi warsztaty stolarskie „Ołtarzew”, mechaniczna fabryka wyrobów pończoszniczych „Powiśle” i wytwórnia przyrządów szklanych „Termoareometr”.

Podczas II wojny światowej, w latach 1943–1944 w podziemiach posesji działała Wytwórnia Materiałów Wybuchowych „Kinga”, zorganizowana na potrzeby Komendy Głównej Armii Krajowej przez Janinę Szabatowską. Tajna produkcja amonitu musiała być ściśle chroniona i maskowana. W tym celu w oficjalnym obiegu, częściowo w celu zakamuflowania konspiracji, funkcjonowały tu firmy o niebudzących podejrzeń profilach: wytwórnia słomianych mat ogrodowych oraz wytwórnia środków piorących. Pomimo zaangażowania w walkę, kamienica miała szczęście - przetrwała Powstanie Warszawskie w niemal nienaruszonym stanie.

Lata powojenne

Po wojnie Solec 103 kontynuowała swój przemysłowy i kulturalny żywot. Przez lata w oficynie znajdowała się siedziba Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków (PPKZ), a od strony ulicy funkcjonowała popularna Księgarnia i Antykwariat Taniej Książki Bibliomania.

W podwórzu kamienicy znajduje się także unikatowa, zabytkowa kapliczka. Ten mały element dziedzictwa, który zgodnie z miejskimi przekazami stanowi sporną rzeźbę – przez jednych uznawaną za Chrystusa dłuta Władysława Ulanowskiego, przez innych za Maryję z kurą i kłosami – został w 2020 roku odrestaurowany właśnie przez PPKZ.

Kamienica jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków od 2012 roku, a co ważniejsze, jest usytuowana na terenie całego układu urbanistycznego ulicy Solec, który wpisano do rejestru zabytków już w 1965 roku.

Warszawa zwiększa zasób mieszkań społecznych

Remont kamienicy pod adresem Solec 103 to część szeroko zakrojonego planu miasta, mającego na celu konsekwentne zwiększanie zasobu mieszkań społecznych. W ramach ogólnomiejskiego programu planowana jest modernizacja 70 budynków wyłączonych z eksploatacji, co docelowo ma dać Warszawie około 1300 nowych lokali mieszkalnych.

Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, Aleksander Ferens, przypomniał, że to nie jedyna udana renowacja w okolicy. Wcześniej, dzięki miejskim funduszom, gruntownie odnowiono kamienicę przy ul. Solec 46, gdzie powstały 44 mieszkania komunalne.