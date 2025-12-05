Wojskowa Akademia Techniczna świętuje 75-lecie

– Kompetencje naszych naukowców, unikatowe laboratoria i specjalistyczna aparatura WAT cenione są szczególnie w obszarze Space. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski zrealizował aż dwa eksperymenty kierowane przez badaczki z Instytutu Optoelektroniki w ścisłej współpracy z Polską Agencją Kosmiczną. W ramach misji NASA w przestrzeń kosmiczną wysłany został pierwszy polski instrument do badania wiatru słonecznego, fotometr GLOWS opracowany przez Centrum Badań Kosmicznych PAN we współpracy z Instytutem Optoelektroniki. W sierpniu 2025 r. otworzyliśmy Centrum Kontroli Misji Satelitarnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji – przypominał rektor-komendant WAT.

- Segment naziemny WAT jest kluczowy dla projektu PIAST, ale również dla innych misji satelitarnych m.in. dla rozpoczętego właśnie projektu RAVEN, w ramach którego zbudowany zostanie polski pojazd orbitalny. To pierwsze takie Centrum na potrzeby naszych Sił Zbrojnych – dodał gen. bryg. prof. Wachulak.

Wojskowa Akademia Techniczna realizuje liczne przedsięwzięcia w ścisłej współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim

Zaznaczył, że strategiczne znaczenie mają także osiągnięcia w sferze Quantum, przede wszystkim technologia szyfrowania z kwantową dystrybucją klucza zainaugurowana przez ekspertów z Instytutu Optoelektroniki. Uczelnia pracuje też nad podsystemami optoelektronicznymi polskiego komputera kwantowego. Jak zaakcentował rektor, są to projekty najwyższej rangi dla wypracowania suwerenności technologicznej Polski w zakresie technologii kwantowych.

WAT w liczbach

W roku akademickim 2025/2026 studia rozpoczęła rekordowa liczba przyszłych oficerów Wojska Polskiego. We wszystkich poziomach i formach kształcenia studiuje w Wojskowej Akademii Technicznej ponad 9 tys. studentów: prawie 4 tys. podchorążych i ponad 5,5 tys. studentów cywilnych.

Naukę na pierwszym roku rozpoczęło ponad 3 tys. studentów. W Szkole Doktorskiej uczy się 300 doktorantów, z czego 110 to zawodowi żołnierze. Na kursach oficerskich swoje kompetencje podnosi ponad 400 żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej.

Reklama Reklama

50 projektów badawczych niemal tyle prowadzi ich uczelnia w obszarze bezpieczeństwa i obronności

Inwestycje na Wojskowej Akademii Technicznej

Mówiąc o nowych przedsięwzięciach infrastrukturalnych i rozbudowie Akademii gen. bryg. prof. Wachulak podkreślił, że dzięki nim Wojskowa Akademia Techniczna staje się uczelnią nowej generacji, nowoczesną w każdym aspekcie, kształcącą na najwyższym poziomie przy zwiększanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej potrzebach i rekordowych limitach przyjęć na studia wojskowe.

– Zakończyliśmy w tym roku stołówkę wojskową nr 5, Mikropoligon WAT i tor OPBMR. Kontynuujemy budowę Centrum Innowacji i Cyberbezpieczeństwa, laboratorium badawcze Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji i Wydziału Elektroniki oraz laboratorium nanotechnologii Instytutu Optoelektroniki i budynku Pracowni Zaawansowanych Systemów Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa. Rozpoczęliśmy pracę nad budową dużego budynku dydaktycznego i ośrodka w Zegrzu, uruchamiamy budowę strzelnicy i stołówki nr 6, w grudniu uruchomimy przetarg na akademik wojskowy nr 8 (wraz z ukryciem) i stołówkę nr 4. Dużo przed nami pracy, ale na pewno doprowadzimy te inwestycje do końca – zapewnił rektor.

Rektor przypomniał też, że Wojskowa Akademia Techniczna realizuje liczne przedsięwzięcia w ścisłej współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim, ostatnio na przykład międzynarodowe ćwiczenia CAPABLE DEPLOYER dla żołnierzy z 17 krajów NATO, organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania.

Uczelnia jest liderem w realizacji projektów badawczych w obszarze bezpieczeństwa i obronności, prowadzi ich niemal 50 – finansowanych w ramach NATO, Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej. W ramach Tarczy Wschód rozwijamy technologię UBM służącą do budowy odpornych na ostrzał schronów i magazynów wojskowych. Warto podkreślić, że dzięki unikatowemu Mikropoligonowi WAT oraz Centrum Budownictwa Ochronnego prowadzi też prace na rzecz obrony cywilnej i ochrony obywateli.