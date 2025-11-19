1°C
Życie Warszawy

Uniwersytet Warszawski inwestuje w nowoczesne Centrum Sportu na Ochocie. Rektor mówi o olimpijskich aspiracjach

Publikacja: 19.11.2025 14:15

Wizualizacja inwestycji z lotu ptaka - widok od strony południowej w kierunku kampusu

Wizualizacja inwestycji z lotu ptaka - widok od strony południowej w kierunku kampusu

Foto: Wizualizacja projektu pracowni architektonicznych Bureau Babyn Michałowski oraz Biuro Projektów Lewicki Łatak. Źródło: SARP

Kacper Komaiszko
Uniwersytet Warszawski potwierdza realizację jednej z najważniejszych inwestycji ostatnich lat. Na kampusie Ochota powstanie nowoczesne Centrum Sportu Akademickiego i Rekreacji, którego projekt został już zatwierdzony przez władze uczelni.

Uniwersytet Warszawski przygotowuje się do budowy długo zapowiadanego kompleksu sportowego na kampusie Ochota. Inwestycja, planowana w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016–2027”, ma nie tylko zastąpić wysłużone Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Banacha, lecz także stać się jednym z najważniejszych obiektów sportu akademickiego w Polsce. Jak potwierdził rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak, uczelnia ma już gotowy projekt i traktuje inwestycję jako absolutnie konieczną.

Nowe centrum sportowe na Banacha. Projekt zatwierdzony

Władze Uniwersytetu Warszawskiego oficjalnie potwierdziły, że inwestycja nie jest już tylko planem, lecz projektem przechodzącym do fazy realizacji. Jak podkreśla rektor UW, prof. Alojzy Z. Nowak: „Chcemy i musimy zbudować Centrum Sportu Akademickiego i Rekreacji. Mamy piękny projekt, który już został zaakceptowany”. Deklaracja kończy wieloletni etap przygotowań i dyskusji dotyczących przyszłości obiektu.

Nowe centrum ma zajmować teren obecnego CSiR i obejmować nowoczesny kompleks sportowy, zaprojektowany tak, by odpowiadał zarówno na potrzeby studentów rekreacyjnych, jak i zawodników trenujących na poziomie ogólnokrajowym. Projekt przewiduje powstanie pełnowymiarowej hali sportowej, basenu z trybunami, stref treningowych, sal specjalistycznych oraz przestrzeni rekreacyjnych dostępnych dla całej społeczności kampusu. Obiekt ma być również w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami i spełniać współczesne standardy energooszczędności.

Wizualizacja wnętrza hali sportowej

Wizualizacja wnętrza hali sportowej

Foto: Wizualizacja projektu pracowni architektonicznych Bureau Babyn Michałowski oraz Biuro Projektów Lewicki Łatak. Źródło: SARP

Braki infrastrukturalne UW impulsem do działania

Rektor Nowak wyjaśnił, że jednym z głównych powodów rozpoczęcia inwestycji jest niedostateczna infrastruktura sportowa uczelni. Obecna baza, powstała kilkadziesiąt lat temu, nie spełnia już ani norm technicznych, ani oczekiwań środowiska akademickiego.

Według władz uczelni brak odpowiedniego zaplecza ogranicza możliwości rozwoju sekcji sportowych, utrudnia organizację wydarzeń o większej skali i obniża konkurencyjność UW na tle innych europejskich ośrodków akademickich. Nowy obiekt ma być odpowiedzią na te potrzeby i wypełnić lukę, która przez lata stawała się coraz bardziej dotkliwa.

Sport jako fundament wspólnoty akademickiej

Drugi powód budowy centrum ma wymiar społeczny i kulturowy. Profesor Nowak przypomniał, że w wielu krajach sport odgrywa kluczową rolę w budowaniu więzi w środowisku akademickim.

„W wielu miejscach na świecie, przynajmniej w dużych ośrodkach akademickich, sport pomaga budować silną wspólnotę. Grają w piłkę, czy grają w siatkówkę, koszykówkę, czy pływają na basenie i profesorowie, i studenci, i doktoranci, i doktorantki, więc to łączy” – przekonuje rektor UW.

W założeniu nowy obiekt ma stać się przestrzenią integrującą środowisko UW, miejscem spotkań, rekreacji, współzawodnictwa i wspólnego spędzania czasu. To podejście nawiązuje do wzorców uczelni amerykańskich czy zachodnioeuropejskich, gdzie infrastruktura sportowa odgrywa kluczową rolę w życiu kampusu.

Silna pozycja UW w sporcie akademickim

Uniwersytet Warszawski od lat utrzymuje wysoką pozycję w akademickich rywalizacjach sportowych. Studenci UW regularnie biorą udział w mistrzostwach Polski i Europy, a także w uniwersjadach – największych sportowych imprezach akademickich świata.

„Uniwersytet Warszawski jest jedną z silniejszych instytucji sportu akademickiego, które każdego roku bierze udział w różnego rodzaju Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, czy na uniwersjadach” – przypomina rektor.

Jak dodał, sport akademicki to nie tylko kwestia medali i rang turniejów. „Chcemy i musimy młodzieży zapewnić miejsce do studiowania, a na tych uniwersjadach bierze udział około 15–15 tysięcy młodych ludzi z całego świata, pośród których około 30 proc. odnosi sukcesy. Sukcesy polegają na tym, że zostają profesorami po zakończeniu uprawiania sportu akademickiego, zostają prezesami banków, zostają szefami dużych firm, są samorządowcami, są politykami” – wyliczał.

Sport ma więc również wymiar edukacyjny i społeczny, pomagając w budowaniu ścieżek zawodowych studentów.

Wizualizacja budynku od ulicy Banacha w kierunku kampusu

Wizualizacja budynku od ulicy Banacha w kierunku kampusu

Foto: Wizualizacja projektu pracowni architektonicznych Bureau Babyn Michałowski oraz Biuro Projektów Lewicki Łatak. Źródło: SARP

Centrum, które ma łączyć UW z Polską i światem

W nowej inwestycji rektor UW widzi także narzędzie budowania relacji międzyuczelnianych w skali międzynarodowej. „My myślimy o tym, żeby także poprzez sport budować bardzo silny network współpracy zarówno ze studentami, czy z innymi uczelniami w Polsce, ale także w Europie i na świecie” – podkreślał.

W praktyce oznacza to ambicję wykorzystania centrum jako miejsca organizacji zawodów, zgrupowań, wymian akademickich i wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym, które mogłyby przyciągać środowiska sportowe i akademickie z całej Europy.

Rektor Nowak odniósł się również do szerszego kontekstu polityczno-sportowego, przypominając, że rząd coraz częściej mówi o staraniach Polski o organizację igrzysk olimpijskich. W jego ocenie wymaga to odpowiedniej infrastruktury treningowej, a uniwersytety pełnią w tym procesie kluczową rolę. „Jeśli prawdą jest to, co mówi premier, to co mówią ministrowie, że chcemy być organizatorem olimpiady, no to muszą być także warunki spełnione do tego, żeby mieć gdzie ćwiczyć, gdzie uprawiać sport, gdzie można się sprawdzać” – zaznaczył.

Uniwersytety, w tym UW, powinny również organizować uniwersjady, które są naturalnym zapleczem i sprawdzianem przed dużymi wydarzeniami sportowymi. Rektor przypomniał, że na igrzyskach około 30–40 proc. medali zdobywają sportowcy-studenci, co dodatkowo podkreśla rolę środowiska akademickiego w systemie sportu.

Wizualizacja budynku z osi kampusu w kierunku południowym

Wizualizacja budynku z osi kampusu w kierunku południowym

Foto: Wizualizacja projektu pracowni architektonicznych Bureau Babyn Michałowski oraz Biuro Projektów Lewicki Łatak. Źródło: SARP

Obiekt, który ma stać się wizytówką uczelni

Na koniec rektor zwrócił uwagę na wizerunkowy wymiar sportu. Jak powiedział, „sport daje też możliwość popularyzacji i reklamy uczelni”. Nowe centrum ma być więc nie tylko funkcjonalnym obiektem, lecz także symbolem nowoczesności, ambicji i pozycji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wraz z zakończeniem fazy projektowej i potwierdzeniem strategicznej decyzji władz UW, inwestycja wchodzi w kluczowy etap przygotowań do budowy. Jej realizacja może znacząco wpłynąć na rozwój sportu akademickiego w Warszawie i podnieść standard infrastruktury dostępnej dla tysięcy studentów.

Jeśli prace rozpoczną się zgodnie z harmonogramem uczelni, już w najbliższych latach na Banacha powstanie jeden z najnowocześniejszych ośrodków sportowych w stolicy – miejsce, które ma łączyć pokolenia, rozwijać talenty i otwierać Uniwersytet Warszawski na sportowy świat.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

