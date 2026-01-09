Dzień Babci i Dziadka w warszawskim zoo

Uczestnicy będą mieli okazję z bliska poznać wybrane gatunki egzotycznych zwierząt
W programie przewidziano spacery w zimowej scenerii oraz wizytę w sali edukacyjnej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję z bliska poznać wybrane gatunki egzotycznych zwierząt. Akcja skierowana jest do seniorów z wnukami oraz osób towarzyszących.
Spotkania odbędą się w dniach 21 i 22 stycznia w godz. 11-12.30. Program każdej tury obejmuje trzy główne punkty:
Punktem zbiórki dla uczestników jest sala konferencyjna przy wejściu od strony ulicy Ratuszowej.
Udział w samym spacerze z przewodnikiem jest bezpłatny, jednak uczestnicy są zobowiązani do posiadania ważnego biletu wstępu do ZOO zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ze względu na limitowaną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerami: 22 619 40 41 w. 179 lub 22 619 56 28.
Zapisy zostaną uruchomione 13 stycznia i będą prowadzone w godz. 8-15. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz liczbę osób, przy czym jedna osoba może zarezerwować maksymalnie cztery miejsca.
Wydarzenie jest dedykowane osobom powyżej 6 roku życia. Organizatorzy podkreślają, że zimowa aura wymaga od uczestników odpowiedniego stroju, a spacer odbywa się bez względu na pogodę. Warszawskie zoo mieści się przy ul. Ratuszowej 1/3 na Pradze, a szczegółowe informacje dotyczące biletów oraz ulg przysługujących seniorom dostępne są na oficjalnej stronie internetowej placówki.