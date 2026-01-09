Dzień Babci i Dziadka w warszawskim zoo

Warszawski Ogród Zoologiczny organizuje dwudniowe wydarzenie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.



W programie przewidziano spacery w zimowej scenerii oraz wizytę w sali edukacyjnej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję z bliska poznać wybrane gatunki egzotycznych zwierząt. Akcja skierowana jest do seniorów z wnukami oraz osób towarzyszących.

Harmonogram i program wydarzenia

Spotkania odbędą się w dniach 21 i 22 stycznia w godz. 11-12.30. Program każdej tury obejmuje trzy główne punkty:

Prelekcję w sali konferencyjnej dotyczącą historii i funkcjonowania warszawskiej placówki połączoną z prezentacją eksponatów.

Spacer po wybranych pawilonach ogrodu, dostosowany do zimowych warunków.

Wizytę w sali edukacyjnej zlokalizowanej w Ptaszarni, gdzie zaprezentowane zostaną wybrane gady i bezkręgowce.

Punktem zbiórki dla uczestników jest sala konferencyjna przy wejściu od strony ulicy Ratuszowej.

Zasady uczestnictwa i rezerwacja miejsc

Udział w samym spacerze z przewodnikiem jest bezpłatny, jednak uczestnicy są zobowiązani do posiadania ważnego biletu wstępu do ZOO zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ze względu na limitowaną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerami: 22 619 40 41 w. 179 lub 22 619 56 28.