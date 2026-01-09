-9.2°C
1003.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Dzień Babci i Dziadka w warszawskim zoo

Publikacja: 09.01.2026 12:20

Uczestnicy będą mieli okazję z bliska poznać wybrane gatunki egzotycznych zwierząt

Uczestnicy będą mieli okazję z bliska poznać wybrane gatunki egzotycznych zwierząt

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawski Ogród Zoologiczny organizuje dwudniowe wydarzenie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

W programie przewidziano spacery w zimowej scenerii oraz wizytę w sali edukacyjnej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję z bliska poznać wybrane gatunki egzotycznych zwierząt. Akcja skierowana jest do seniorów z wnukami oraz osób towarzyszących.

Harmonogram i program wydarzenia

Spotkania odbędą się w dniach 21 i 22 stycznia w godz. 11-12.30. Program każdej tury obejmuje trzy główne punkty:

  • Prelekcję w sali konferencyjnej dotyczącą historii i funkcjonowania warszawskiej placówki połączoną z prezentacją eksponatów.
  • Spacer po wybranych pawilonach ogrodu, dostosowany do zimowych warunków.
  • Wizytę w sali edukacyjnej zlokalizowanej w Ptaszarni, gdzie zaprezentowane zostaną wybrane gady i bezkręgowce.

Punktem zbiórki dla uczestników jest sala konferencyjna przy wejściu od strony ulicy Ratuszowej.

Zasady uczestnictwa i rezerwacja miejsc

Udział w samym spacerze z przewodnikiem jest bezpłatny, jednak uczestnicy są zobowiązani do posiadania ważnego biletu wstępu do ZOO zgodnie z obowiązującym cennikiem. Ze względu na limitowaną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna pod numerami: 22 619 40 41 w. 179 lub 22 619 56 28.

Reklama
Reklama

Zapisy zostaną uruchomione 13 stycznia i będą prowadzone w godz. 8-15. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz liczbę osób, przy czym jedna osoba może zarezerwować maksymalnie cztery miejsca.

Informacje praktyczne dla odwiedzających

Wydarzenie jest dedykowane osobom powyżej 6 roku życia. Organizatorzy podkreślają, że zimowa aura wymaga od uczestników odpowiedniego stroju, a spacer odbywa się bez względu na pogodę. Warszawskie zoo mieści się przy ul. Ratuszowej 1/3 na Pradze, a szczegółowe informacje dotyczące biletów oraz ulg przysługujących seniorom dostępne są na oficjalnej stronie internetowej placówki.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

XV Noc Biologów odbędzie się 16 stycznia (piątek) na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego pr
16 stycznia

Roślinne szepty i ptasi kod. XV Noc Biologów na UW

Niedaleko Warszawy jest kilka miejsc, w których można pojeździć na nartach / zdjęcie ilustracyjne
narciarstwo podmiejskie

Gdzie na narty w pobliżu Warszawy? Nie trzeba jechać aż w Tatry

Eonarium Genesis: An Immersive Light Show to pół godziny wyjątkowych estetycznych wrażeń
od 16 stycznia

Genesis w Warszawie. Immersyjne widowisko światła i dźwięku

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy
poradnik „Życia Warszawy”

Alternatywne sylwestry w Warszawie. Przewodnik koncertowy

Poświąteczny weekend pełen atrakcji. Co będzie się działo w stolicy?
Czas wolny

Gdzie wyjść w Warszawie 27-28 grudnia? Stolica przygotowała coś specjalnego

Łazienki Królewskie, Warszawa
Świąteczny spacer

Zapomnij o Trakcie Królewskim. To tam poczujesz magię Świąt

Fragment ruchomej szopki z Kościóła Przemienienia Pańskiego w Warszawie (Kapucyni)
Tradycja

Trasą szopek. Nowość przed Pałacem Prezydenckim

Już w najbliższy weekend na najmłodszych w Warszawie czeka sporo świątecznych atrakcji / zdjęcie ilu
piątek-niedziela

Przed świętami dzieci się nudzą? Sześć pomysłów last minute

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama