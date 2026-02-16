-9.8°C
Życie Warszawy
Tajemnice warszawskich zabytków. Rusza nowy sezon cyklu Apteka Zabytków

Publikacja: 16.02.2026 08:50

Eksperci opowiedzą o zakresie prac finansowanych w ostatnich latach przez wojewódzkiego konserwatora

Foto: mat. pras.

M.B.
Miłośnicy historii i architektury stolicy mogą już szykować kalendarze. Nadchodzi pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu Apteka Zabytków, które odkryje przed uczestnikami kulisy przywracania blasku jednej z najważniejszych warszawskich świątyń.

W czwartek 19 lutego 2026 roku o godzinie 17.30 w siedzibie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy ulicy Nowy Świat 18/20 odbędzie się wydarzenie poświęcone rewitalizacji kościoła Wszystkich Świętych. Świątynia ta, zlokalizowana przy Placu Grzybowskim, jest jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Warszawy, a jej historia i proces odnowy stanowią fascynujący materiał dla każdego, kto interesuje się dziedzictwem kulturowym miasta.

Budowla powstała w 1883 roku według projektu Henryka Marconiego, jednak tragiczne wydarzenia II wojny światowej niemal całkowicie ją zniszczyły. Po Powstaniu Warszawskim, w wyniku niemieckich bombardowań, ocalała jedynie niewielka część murów i wyposażenia. Spotkanie będzie okazją, by dowiedzieć się, jak po dekadach specjaliści radzą sobie z odbudową tych cennych wnętrz.

Eksperci o kulisach prac konserwatorskich

Gośćmi wydarzenia będą osoby bezpośrednio zaangażowane w ochronę mazowieckich zabytków oraz pracownicy naukowi warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W dyskusji wezmą udział Marcin Dawidowicz, dr Mateusz Jasiński oraz Emilia Gdak. Eksperci opowiedzą o zakresie prac finansowanych w ostatnich latach przez wojewódzkiego konserwatora oraz o wieloletnim projekcie odtwarzania zniszczonych malowideł ołtarzowych.

Spotkanie w ramach Apteki Zabytków to doskonała okazja, by z bliska przyjrzeć się warsztatowi konserwatora i zrozumieć, jak nowoczesna nauka pomaga w ratowaniu historii.

Foto: mat. pras.

Uczestnicy dowiedzą się, z jakimi wyzwaniami musieli zmierzyć się konserwatorzy, próbując zrekonstruować obrazy, które zachowały się jedynie na czarno-białych, przedwojennych fotografiach. To żmudna praca wymagająca nie tylko talentu artystycznego, ale i głębokiej analizy historycznej.

Rekonstrukcja dzieła Wojciecha Gersona

Jednym z najciekawszych punktów programu będzie prezentacja powstającej właśnie rekonstrukcji obrazu Chrzest w Jordanie autorstwa Wojciecha Gersona. Oryginalne płótno zostało zniszczone podczas wojny, a trwająca obecnie realizacja jest próbą przywrócenia tego ważnego elementu wyposażenia kościoła Wszystkich Świętych.

Spotkanie w ramach Apteki Zabytków to doskonała okazja, by z bliska przyjrzeć się warsztatowi konserwatora i zrozumieć, jak nowoczesna nauka pomaga w ratowaniu historii. Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką warszawskich renowacji.

Źródło: zyciewarszawy.pl

