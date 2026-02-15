Aktywny Dzień Kobiet w OSiR Polna. Darmowe zajęcia z zumby i stretchingu

Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ulicy Polnej zaprasza na sportowe świętowanie 8 marca. W programie znalazły się bezpłatne treningi, które pozwolą mieszkankom Warszawy zadbać o formę i spędzić czas w energetycznej atmosferze.



Wydarzenie zaplanowane na niedzielę, 8 marca 2026 roku. To propozycja dla kobiet, które chcą uczcić swoje święto w sposób aktywny. Organizatorzy przygotowali trzy bloki zajęć o różnym charakterze, zaczynając od dynamicznych ćwiczeń w wodzie, a kończąc na spokojnym wyciszeniu organizmu.

Harmonogram sportowego wieczoru

Program rozpocznie się o godz. 18 od Aqua Zumba Party, czyli połączenia tańca i fitnessu w basenie. Godzinę później, o godz. 19, zabawa przeniesie się na salę, gdzie wystartuje klasyczne Zumba Party. Wieczór zwieńczy sesja stretchingu o godz. 20, która pozwoli rozluźnić mięśnie po intensywnym wysiłku. Wszystkie zajęcia będą trwały po 45 minut.

Zasady wstępu i rezerwacje

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak w przypadku zajęć na pływalni obowiązują pewne ograniczenia. Ze względu na limit miejsc na Aqua Zumba Party konieczne są wcześniejsze zapisy, których można dokonać osobiście w kasie pływalni lub telefonicznie pod numerem (22) 825-38-60 wew. 110.