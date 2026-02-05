1.1°C
3 koncerty, 10 seansów, 5 prelekcji i potańcówka – Festiwal KinoBrzmienia

Publikacja: 05.02.2026 17:30

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Dla wielu, muzyka filmowa jest drugoplanowym elementem całego dzieła. Festiwal KinoBrzmienia jednocześnie docenia sztukę obrazu jak i muzykę filmową sprawiając, że stają się one tak samo istotne dla widza. Z tego względu, tegoroczny dobór seansów uwzględnia filmy od kina niemego aż po współczesne musicale.

Repertuar jest połączeniem pokazów filmowych, koncertów i prelekcji, poświęconych relacjom między obrazem a dźwiękiem. Każdy dzień festiwalu przypisany został innej epoce kina i muzyki.

Brzmienie kina przez dekady

Pierwszy dzień wydarzenia, zatytułowany „Muzyka w starym kinie” rozpocznie się prezentując początki kinematografii, czyli filmy nieme z lat 20. i 30. Mianowicie „Brzdąc” z muzyką na żywo oraz „Dzisiejsze czasy” w reżyserii Charliego Chaplina.

Drugi wieczór przeniesie widzów do „Nowoczesnego kina muzycznego” podczas pokazów kultowych, współczesnych produkcji „La La Land” i „Priscilli”, które zakończą się koncertem polskiego wokalisty, kompozytora i aktora dubbingowego Stanisława Uniatowskiego.

Podążając za muzyką, trzeci dzień zatytułowano „Gwiazdy muzyki na dużym ekranie”. Obejrzymy dokumenty o wokalistach wszechczasów jak: „Pavarotti” i „Dalida. Skazana na miłość”. Wraz z klimatycznym powrotem lat 60-tych i 70-tych wybrzmią także hity Elvisa Presleya, podczas koncertu GraceBand ELVIS – Legend. Polski zespół słynie z rock’n’rollowych widowisk muzycznych inspirowanych twórczością „Króla Rock’n’Rolla”.

Przedostatni „Wieczór musicalowy”, zabierze nas do początków gatunku seansami legendarnych „Hair” z 1979 i „Chicago” z 2002 roku.

Nie zapominając o historii polskiego kina, po projekcjach rodzimych hitów „Piętro wyżej” z 1937 oraz „Szpicbródka” z 1978, ostatni wieczór „Lata 20-te i 30-te przebojowe polskie kino” zakończony zostanie finałową potańcówką w rytmie kultowych polskich przebojów filmowych.

Codziennie zaplanowana jest także prelekcja adekwatna do tematyki wyświetlanych filmów.

Tematyka adekwatna do miejsca

Warszawska Praga nie przestaje zaskakiwać kulturalnymi perełkami, nic więc dziwnego, że została wybrana na lokalizację wydarzenia. KinoBrzmienia tworzy przestrzeń dla filmu oraz muzyki, przypisując taką samą wagę wszystkim aspektom kinematografii i pokazując jak bardzo są one ze sobą związane, w oprawie jednej z najciekawszych a jednocześnie najbardziej niedocenianych dzielnic stolicy.

Gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie?

Fundacja Rozwoju Kinematografii oraz Fundacja Unikultura zapraszają na festiwal w terminie 6-10 lutego 2026 r., w Kulturze Wysokiej i Stalowni przy ul. Szwedzkiej 2.

Pokazy festiwalowe udostępniane są w formie stacjonarnej oraz hybrydowej umożliwiając dostęp osobom niepełnosprawnym. 

Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie KinoBrzmienia.

