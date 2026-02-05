3 koncerty, 10 seansów, 5 prelekcji i potańcówka – Festiwal KinoBrzmienia

Podążając za muzyką, trzeci dzień zatytułowano „Gwiazdy muzyki na dużym ekranie”. Obejrzymy dokumenty o wokalistach wszechczasów jak: „Pavarotti” i „Dalida. Skazana na miłość”. Wraz z klimatycznym powrotem lat 60-tych i 70-tych wybrzmią także hity Elvisa Presleya, podczas koncertu GraceBand ELVIS – Legend. Polski zespół słynie z rock’n’rollowych widowisk muzycznych inspirowanych twórczością „Króla Rock’n’Rolla”.

Przedostatni „Wieczór musicalowy”, zabierze nas do początków gatunku seansami legendarnych „Hair” z 1979 i „Chicago” z 2002 roku.

Nie zapominając o historii polskiego kina, po projekcjach rodzimych hitów „Piętro wyżej” z 1937 oraz „Szpicbródka” z 1978, ostatni wieczór „Lata 20-te i 30-te przebojowe polskie kino” zakończony zostanie finałową potańcówką w rytmie kultowych polskich przebojów filmowych.

Codziennie zaplanowana jest także prelekcja adekwatna do tematyki wyświetlanych filmów.

Tematyka adekwatna do miejsca

Warszawska Praga nie przestaje zaskakiwać kulturalnymi perełkami, nic więc dziwnego, że została wybrana na lokalizację wydarzenia. KinoBrzmienia tworzy przestrzeń dla filmu oraz muzyki, przypisując taką samą wagę wszystkim aspektom kinematografii i pokazując jak bardzo są one ze sobą związane, w oprawie jednej z najciekawszych a jednocześnie najbardziej niedocenianych dzielnic stolicy.

Gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie?

Fundacja Rozwoju Kinematografii oraz Fundacja Unikultura zapraszają na festiwal w terminie 6-10 lutego 2026 r., w Kulturze Wysokiej i Stalowni przy ul. Szwedzkiej 2.

Pokazy festiwalowe udostępniane są w formie stacjonarnej oraz hybrydowej umożliwiając dostęp osobom niepełnosprawnym.

Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie KinoBrzmienia.