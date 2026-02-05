1.1°C
999.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Jechał mimo trzech zakazów. Policjanci z Mokotowa zatrzymali 30-latka

Publikacja: 05.02.2026 19:30

Po zatrzymaniu 30-latek usłyszał zarzut złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją prok

Po zatrzymaniu 30-latek usłyszał zarzut złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją prokuratury został objęty policyjnym dozorem.

Foto: policja

M.B.
Policyjna kontrola na Mokotowie zakończyła się poważnymi konsekwencjami. 30-letni kierowca wsiadł za kółko mimo trzech sądowych zakazów, w tym dwóch dożywotnich. Teraz grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Policjanci regularnie trafiają na kierowców, którzy ignorują sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Tak było również podczas rutynowej kontroli na ulicy Podchorążych na Mokotowie. Zatrzymany do sprawdzenia 30-latek szybko wzbudził zainteresowanie funkcjonariuszy – po sprawdzeniu danych okazało się, że nie powinien w ogóle siedzieć za kierownicą.

Trzy zakazy, w tym dwa dożywotnie

Mężczyzna miał na swoim koncie aż trzy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co więcej, dwa z nich miały charakter dożywotni. Mimo to zdecydował się wsiąść do samochodu i wyjechać na drogę, narażając innych uczestników ruchu.

Polecane
Bezpieczeństwo na ul. Grochowskiej było tematem wtorkowego posiedzenia Komisji Zagospodarowania Prze
bezpieczeństwo ruchu drogowego
Jak zwiększyć bezpieczeństwo na ulicy Grochowskiej? Pomysły mieszkańców i radnych

Takie zachowanie to nie tylko skrajna nieodpowiedzialność, ale również poważne przestępstwo. Zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego, niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Zarzuty i decyzja prokuratury

Po zatrzymaniu 30-latek usłyszał zarzut złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją prokuratury został objęty policyjnym dozorem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Reklama
Reklama
Polecane
Władze warszawskich dzielnic wyraziły opinie na temat zaostrzenia przepisów dla użytkowników e-hulaj
ruch drogowy
Koniec „hulajnogowej partyzantki” w Warszawie? ZDM szykuje nowe restrykcje

Policyjne kontrole ratują życie

Funkcjonariusze podkreślają, że tego typu kontrole nie są przypadkowe. Kierowcy łamiący sądowe zakazy często mają na koncie wcześniejsze poważne wykroczenia lub przestępstwa drogowe. Eliminowanie ich z ruchu drogowego to realne zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Policja zapowiada kolejne działania i kontrole, bo każdy taki przypadek to potencjalne zagrożenie na drodze.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W czasie ferii funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 13 kilogramów substancji narkotycznych i psychotr
bezpieczeństwo

„Czyste Ferie 2026” w Warszawie. Tysiące policjantów, setki kontroli

Radni Targówka w sprawie Mostu Krasińskiego byli jednomyślni
planowanie miasta

Radni Targówka za Mostem Krasińskiego. W opozycji tylko Żoliborz

Nowe oznakowanie pojawiło się w 350 punktach na terenie całej Warszawy.
przestrzeń miejska

Kod QR w sprawach niecierpiących zwłoki. Którędy do toalety?

Badania wykazały, że pierwotnie budynek miał odcień kremowo-beżowy, imitujący dolomit wenecki.
remont

Wielki remont Muzeum Etnograficznego czas zacząć

Robotnicy pojawią się na terenie gminy Łomianki, gdzie zajmą się usuwaniem drzew znajdujących się mi
drogi

S7 pod Warszawą: rusza kolejny etap prac

Jeszcze w połowie stycznia powiatowy inspektorat w Garwolinie przekonywał, że psy w Sobolewie są w b
zwierzę warszawskie

„Mogliśmy zostać wprowadzeni w błąd”. Wojewoda i lekarze weterynarii po aferze w Sobolewie

Ptasi Punkt Przyjęć to ocieplony, w pełni wyposażony budynek zaprojektowany specjalnie dla potrzeb P
zwierzę warszawskie

Ptasi Punkt Przyjęć już działa. Pomoc dla dzikich ptaków 24 h/dobę

Prognozowany jest marznący deszcz, który szybko zamienia nawierzchnie w lodowisko.
prognoza

Gołoledź nie odpuszcza. Ostrzeżenie IMGW przedłużone

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA