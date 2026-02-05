Jechał mimo trzech zakazów. Policjanci z Mokotowa zatrzymali 30-latka

Po zatrzymaniu 30-latek usłyszał zarzut złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją prokuratury został objęty policyjnym dozorem.
Policjanci regularnie trafiają na kierowców, którzy ignorują sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Tak było również podczas rutynowej kontroli na ulicy Podchorążych na Mokotowie. Zatrzymany do sprawdzenia 30-latek szybko wzbudził zainteresowanie funkcjonariuszy – po sprawdzeniu danych okazało się, że nie powinien w ogóle siedzieć za kierownicą.
Mężczyzna miał na swoim koncie aż trzy zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co więcej, dwa z nich miały charakter dożywotni. Mimo to zdecydował się wsiąść do samochodu i wyjechać na drogę, narażając innych uczestników ruchu.
Takie zachowanie to nie tylko skrajna nieodpowiedzialność, ale również poważne przestępstwo. Zgodnie z art. 244 Kodeksu karnego, niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu jest zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
Po zatrzymaniu 30-latek usłyszał zarzut złamania sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Decyzją prokuratury został objęty policyjnym dozorem. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
Funkcjonariusze podkreślają, że tego typu kontrole nie są przypadkowe. Kierowcy łamiący sądowe zakazy często mają na koncie wcześniejsze poważne wykroczenia lub przestępstwa drogowe. Eliminowanie ich z ruchu drogowego to realne zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.
Policja zapowiada kolejne działania i kontrole, bo każdy taki przypadek to potencjalne zagrożenie na drodze.