Komediodramat, który unaocznia ludzkie problemy

Polski dystrybutor filmowy Best Film, rusza w trasę „Best Film on Tour: Dobra strona filmu”. Projekt przedpremierowo udostępnia najlepsze produkcje, w wielu kinach w całej Polsce. Trasa rozpoczyna się od pokazów filmu „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”.



Zainspirowana własną chaotyczną historią, reżyserka Mary Bronstein, razem z producentem Joshem Safdie, postanowiła pokazać swoje doświadczenia na wielkim ekranie.

Pierwszy pokaz trasy Best Film to jeden z najgłośniejszych tytułów tego sezonu – „Kopnęłabym Cię, gdybym mogła” Foto: mat. pras.

Emocje, trudne relacje i poszukiwanie szczęścia

Film to opowieść o kobiecie, która każdego dnia toczy walkę z rzeczywistością, która nie szczędzi razów. Trudna codzienność rozpadającego się życia testuje wytrzymałość głównej bohaterki Lindy. Jej córka zapada na nieznaną lekarzom chorobę, a ojciec dziewczynki znika, gdy jest im najbardziej potrzebny. To nie koniec wypadków, ponieważ w domu kobiety dochodzi do katastrofy budowalnej – zapada się sufit. Okoliczności zmuszają ją do przeniesienia się z chorą córką do hostelu.

Historia Lindy ukazuje całe spektrum ludzkich zachowań, zwłaszcza tych będących udziałem samotnych matek. Kamera ukrywa wizerunek córki, przedstawiając postać dziecka jako nieodłączny, bezimienny problem, do którego wszystko trzeba dostosować, niezależnie od sytuacji. Poucinane kadry z dzieckiem przeplecione z gniewem, rozpaczą, frustracją pokazują presję oraz granice wytrzymałości psychicznej, którym podlegają matki.

Wybitna gra aktorska

Odegranie skrajnych emocji Lindy wymagało wyjątkowych zdolności aktorskich. Rose Bryne zrobiła to po mistrzowsku. Aktorka została nominowana do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz nagrodzona Złotym Globem. Podobnie zaskakuje pozostała część obsady.