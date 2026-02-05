1.1°C
999.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Komediodramat, który unaocznia ludzkie problemy

Publikacja: 05.02.2026 16:50

Gra aktorska Rose Bryne zachwyciła widzów i filmoznawców

Gra aktorska Rose Bryne zachwyciła widzów i filmoznawców

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Polski dystrybutor filmowy Best Film, rusza w trasę „Best Film on Tour: Dobra strona filmu”. Projekt przedpremierowo udostępnia najlepsze produkcje, w wielu kinach w całej Polsce. Trasa rozpoczyna się od pokazów filmu „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”.

Zainspirowana własną chaotyczną historią, reżyserka Mary Bronstein, razem z producentem Joshem Safdie, postanowiła pokazać swoje doświadczenia na wielkim ekranie.

Pierwszy pokaz trasy Best Film to jeden z najgłośniejszych tytułów tego sezonu – „Kopnęłabym Cię, gd

Pierwszy pokaz trasy Best Film to jeden z najgłośniejszych tytułów tego sezonu – „Kopnęłabym Cię, gdybym mogła”

Foto: mat. pras.

Emocje, trudne relacje i poszukiwanie szczęścia

Film to opowieść o kobiecie, która każdego dnia toczy walkę z rzeczywistością, która nie szczędzi razów. Trudna codzienność rozpadającego się życia testuje wytrzymałość głównej bohaterki Lindy. Jej córka zapada na nieznaną lekarzom chorobę, a ojciec dziewczynki znika, gdy jest im najbardziej potrzebny. To nie koniec wypadków, ponieważ w domu kobiety dochodzi do katastrofy budowalnej – zapada się sufit. Okoliczności zmuszają ją do przeniesienia się z chorą córką do hostelu.

Historia Lindy ukazuje całe spektrum ludzkich zachowań, zwłaszcza tych będących udziałem samotnych matek. Kamera ukrywa wizerunek córki, przedstawiając postać dziecka jako nieodłączny, bezimienny problem, do którego wszystko trzeba dostosować, niezależnie od sytuacji. Poucinane kadry z dzieckiem przeplecione z gniewem, rozpaczą, frustracją pokazują presję oraz granice wytrzymałości psychicznej, którym podlegają matki.

Wybitna gra aktorska

Odegranie skrajnych emocji Lindy wymagało wyjątkowych zdolności aktorskich. Rose Bryne zrobiła to po mistrzowsku. Aktorka została nominowana do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz nagrodzona Złotym Globem. Podobnie zaskakuje pozostała część obsady.

Reklama
Reklama
W poważnej drugoplanowej roli dozorcy widzimy muzyka ASAP Rocky’ego

W poważnej drugoplanowej roli dozorcy widzimy muzyka ASAP Rocky’ego

Foto: mat. pras.

Razem ze zdobywczynią Złotego Globu, na ekranie występuje amerykański raper i producent ASAP Rocky, znany z utworów takich jak „Praise The Lord” oraz współpracy z największymi gwiazdami show-biznesu. Jego poprzednie wizyty na dużym ekranie ti były epizody. Pokaz „Kopnęłabym cię, gdybym mogła” to okazja, aby zobaczyć muzyka w poważnej drugoplanowej roli dozorcy. Na ekranie pojawia się również Conana O’Brien, amerykański komik i gospodarz programu „Late Night with Conan O’Brien”, w roli terapeuty.

Przedpremiery to nie wszystko

Poza wcześniejszym udostępnieniem najgłośniejszych produkcji, dodatkową atrakcją są spotkania i panele dyskusyjne po seansach. Wśród gości specjalnych pojawia się między innymi dziennikarka i prezenterka filmowa Anna Lewandowska, a rozmowy poprowadzą dziennikarze filmowi i kulturalni. A to dopiero początek trasy kinowej. 

Polecane
Film przedstawiający stereotypowych mieszkańców warszawskich dzielnic bije rekordy popularności w me
jak nas widzą
Królowa z Targówka i elita z Wilanowa. Warszawa w zwierciadle AI

Kiedy i gdzie przedpremierowy pokaz w Warszawie?

  • 10 lutego, godz. 18 – Kinoteka Po seansie odbędzie się spotkanie z Anną Lewandowską, które poprowadzi dziennikarka filmowa Anna Tatarska
  • 16 lutego, godz. 19 – Kino Luna. Spotkanie po seansie poprowadzi dziennikarka Anna Tatarska
Reklama
Reklama
  • 18 lutego, godz. 18 – Kino Atlantic. Spotkanie po seansie poprowadzi dziennikarka Anna Tatarska
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Film otwarcia festiwalu w Cannes w warszawskich kinach
od 6 lutego

Film otwarcia festiwalu w Cannes w warszawskich kinach

Oprócz nowości wiedzowie przeglądu będą mogli zobaczyć klasyczny już dziś film Toma Tkwera "Biegnij
do 5 lutego

Tydzień Filmu Niemieckiego. Społeczeństwo na ekranie

Alfred Hitchcock (1899-1980)
od 21 stycznia

Powrót do korzeni thrillerów

Futurystyczny thriller „90 minut do wolności”, w którym Chris Pratt wciela się w rolę detektywa, osk
od 23 stycznia

Weekend pełen najnowszych filmowych produkcji

Najnowszy pełnometrażowy dokument o artyście, którego historia od lat nie schodzi z ust miłośników s
17 stycznia, 2 lutego

Koszmar Zdzisława Beksińskiego na płótnie i poza nim

Styczeń oraz luty, Kino Muranów poświęciło twórczości Jima Jarmuscha
do 2 lutego

Filmy Jima Jarmuscha i urok ludzkiej niepewności

28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy
do 8 lutego

28. Orły – Polskie Nagrody Filmowe w sercu Warszawy

Kadr z filmu „Dreams” – to opowieść o nierównościach społecznych, władzy i cenie marzeń
styczeń

Cena marzeń i wola przetrwania oraz trzecia część trylogii

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA