Komediodramat, który unaocznia ludzkie problemy

Gra aktorska Rose Bryne zachwyciła widzów i filmoznawców
Zainspirowana własną chaotyczną historią, reżyserka Mary Bronstein, razem z producentem Joshem Safdie, postanowiła pokazać swoje doświadczenia na wielkim ekranie.
Pierwszy pokaz trasy Best Film to jeden z najgłośniejszych tytułów tego sezonu – „Kopnęłabym Cię, gdybym mogła”
Film to opowieść o kobiecie, która każdego dnia toczy walkę z rzeczywistością, która nie szczędzi razów. Trudna codzienność rozpadającego się życia testuje wytrzymałość głównej bohaterki Lindy. Jej córka zapada na nieznaną lekarzom chorobę, a ojciec dziewczynki znika, gdy jest im najbardziej potrzebny. To nie koniec wypadków, ponieważ w domu kobiety dochodzi do katastrofy budowalnej – zapada się sufit. Okoliczności zmuszają ją do przeniesienia się z chorą córką do hostelu.
Historia Lindy ukazuje całe spektrum ludzkich zachowań, zwłaszcza tych będących udziałem samotnych matek. Kamera ukrywa wizerunek córki, przedstawiając postać dziecka jako nieodłączny, bezimienny problem, do którego wszystko trzeba dostosować, niezależnie od sytuacji. Poucinane kadry z dzieckiem przeplecione z gniewem, rozpaczą, frustracją pokazują presję oraz granice wytrzymałości psychicznej, którym podlegają matki.
Odegranie skrajnych emocji Lindy wymagało wyjątkowych zdolności aktorskich. Rose Bryne zrobiła to po mistrzowsku. Aktorka została nominowana do Oscara w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa oraz nagrodzona Złotym Globem. Podobnie zaskakuje pozostała część obsady.
W poważnej drugoplanowej roli dozorcy widzimy muzyka ASAP Rocky’ego
Razem ze zdobywczynią Złotego Globu, na ekranie występuje amerykański raper i producent ASAP Rocky, znany z utworów takich jak „Praise The Lord” oraz współpracy z największymi gwiazdami show-biznesu. Jego poprzednie wizyty na dużym ekranie ti były epizody. Pokaz „Kopnęłabym cię, gdybym mogła” to okazja, aby zobaczyć muzyka w poważnej drugoplanowej roli dozorcy. Na ekranie pojawia się również Conana O’Brien, amerykański komik i gospodarz programu „Late Night with Conan O’Brien”, w roli terapeuty.
Poza wcześniejszym udostępnieniem najgłośniejszych produkcji, dodatkową atrakcją są spotkania i panele dyskusyjne po seansach. Wśród gości specjalnych pojawia się między innymi dziennikarka i prezenterka filmowa Anna Lewandowska, a rozmowy poprowadzą dziennikarze filmowi i kulturalni. A to dopiero początek trasy kinowej.