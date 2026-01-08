Cena marzeń i wola przetrwania oraz trzecia część trylogii

Styczniowy repertuar Multikina zaskakuje licznymi długo wyczekiwanymi premierami zachęcając, aby rozpocząć nowy rok od bestsellerów. Dodatkowo, sieć kin udostępnia „Wielki Marty” i „Greenland 2” przedpremierowo.



Styczniowy repertuar Multikina zachęca do odwiedzin licznymi oraz długo wyczekiwanymi premierami. Rok rozpoczyna się od blockbasterów. Dodatkowo, sieć kin pokaże „Wielki Marty” i „Greenland 2” przedpremierowo. Fani polskich produkcji mogą już ostrzyć sobie zęby na nowy film według scenariusza Jana Purzyckiego.

Premiera melodramatu „Dreams” odbędzie się 9 stycznia. W filmie Fernando, młody utalentowany tancerz baletowy z Meksyku marzy o wielkiej karierze i życiu w Stanach Zjednoczonych. Wierzy, że jego ukochana Jennifer, w którą wciela się Jessica Chastain, która jest wpływową filantropką otworzy mu drzwi do nowego życia. Widząc w niej nadzieję, Fernando porzuca wszystko, by dołączyć do świata Jessiki. To opowieść o nierównościach społecznych, władzy i cenie marzeń.

Młody utalentowany tancerz baletowy z Meksyku marzy o wielkiej karierze i życiu w Stanach Zjednoczonych Foto: mat. pras.

16 stycznia ukaże się nowy film „28 lat później Część 2: Świątynia kości” w reżyserii Nia DaCosta, który rozwija świat stworzony przez Danny’ego Boyle’a i Alexa Garlanda w filmie „28 lat później”. Nowa część serii wywraca go do góry nogami znane już widzom uniwersum trylogii. Nie zabraknie niezawodnych aktorów z poprzednich części jak Cilliana Murphy czy Ralpha Fiennesa.

Tego samego dnia premierę ma „Greenland 2” – oszałamiająca wizja końca świata spowodowanego uderzeniem komety. Po katastrofie, która niemal zniszczyła całą Ziemię i doprowadziła do zagłady większość jej mieszkańców, John Garrity wraz z żoną i synem próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania.