Cena marzeń i wola przetrwania oraz trzecia część trylogii

Kadr z filmu „Dreams” – to opowieść o nierównościach społecznych, władzy i cenie marzeń
Styczniowy repertuar Multikina zachęca do odwiedzin licznymi oraz długo wyczekiwanymi premierami. Rok rozpoczyna się od blockbasterów. Dodatkowo, sieć kin pokaże „Wielki Marty” i „Greenland 2” przedpremierowo. Fani polskich produkcji mogą już ostrzyć sobie zęby na nowy film według scenariusza Jana Purzyckiego.
Premiera melodramatu „Dreams” odbędzie się 9 stycznia. W filmie Fernando, młody utalentowany tancerz baletowy z Meksyku marzy o wielkiej karierze i życiu w Stanach Zjednoczonych. Wierzy, że jego ukochana Jennifer, w którą wciela się Jessica Chastain, która jest wpływową filantropką otworzy mu drzwi do nowego życia. Widząc w niej nadzieję, Fernando porzuca wszystko, by dołączyć do świata Jessiki. To opowieść o nierównościach społecznych, władzy i cenie marzeń.
Młody utalentowany tancerz baletowy z Meksyku marzy o wielkiej karierze i życiu w Stanach Zjednoczonych
16 stycznia ukaże się nowy film „28 lat później Część 2: Świątynia kości” w reżyserii Nia DaCosta, który rozwija świat stworzony przez Danny’ego Boyle’a i Alexa Garlanda w filmie „28 lat później”. Nowa część serii wywraca go do góry nogami znane już widzom uniwersum trylogii. Nie zabraknie niezawodnych aktorów z poprzednich części jak Cilliana Murphy czy Ralpha Fiennesa.
Tego samego dnia premierę ma „Greenland 2” – oszałamiająca wizja końca świata spowodowanego uderzeniem komety. Po katastrofie, która niemal zniszczyła całą Ziemię i doprowadziła do zagłady większość jej mieszkańców, John Garrity wraz z żoną i synem próbuje zacząć nowe życie w spustoszonym świecie. Zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii, wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania.
Na wielkim ekranie nie zabraknie również Timothée Chalameta w filmie „Wielki Marty”. Produkcja była jedną z najlepiej reklamowanych w minionym roku. W akcję marketingową włączone zostały gwiazdy światowej sławy, na przykład Kendall Jenner, Lamine Yamal czy Frank Ocean.
Film „Wielki Marty” to prawdziwa historia Marty’ego Raismana, który nie cofnął się przed niczym, aby zrealizować swoje marzenia i rzucił świat na kolana
Premiery zaplanowanej na 30 stycznia wyczekuje rzesza fanów nie tylko głównego aktora, ale także pozostałych celebrytów zaangażowanych w projekt. To prawdziwa historia Marty’ego Raismana, który nie cofnął się przed niczym, aby zrealizować swoje marzenia i rzucił świat na kolana. W filmie obsadzeni zostali także Gwyneth Paltrow oraz muzyk Tyler The Creator.
Polską propozycją jest „Wielka Warszawska” z Tomaszem Ziętkiem w roli głównej. Bohater – Krzysiek wkracza w rywalizujące środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i wiarą entuzjasty. Po czasie orientuje się, że gonitwy to siatka zależności i potężnych interesów. Film jest zwieńczeniem trylogii autorstwa Jana Purzyckiego, na którą poza „Wielką Warszawską” składają się kultowe już produkcje „Wielki Szu” oraz „Piłkarski poker”. Premiera dramatu zaplanowana jest na 23 stycznia 2026 roku.
Głowny bohater – Krzysiek wkracza w rywalizujące środowisko wyścigów konnych z naiwnością nowicjusza i wiarą entuzjasty.
Fanów gry komputerowej „Silent Hill” ucieszy premiera trzeciej części adaptacji – „Powrót do Silent Hill”. W fikcyjnym miasteczku o tej samej nazwie grasują groteskowe i brutalne potwory będące ucieleśnieniem win oraz grzechów jego mieszkańców. Zaś ci dzień w dzień walczą, aby przeżyć. Mimo zagrożenia, James Sunderland wybiera się tam w poszukiwaniu swojej dawnej miłości Mary Crane, próbując rozwiązać zagadkę przeklętego miejsca. Film zagości w kinach od 23 stycznia.
Nie jest to jednak jedyny horror survivalowy w repertuarze. 30 stycznia na ekranie zagoszczą jeszcze dwie produkcje o podobnej tematyce. Pierwsza to „Pomocy” z Rachel McAdams i Dylanem O'Brienem. Po katastrofie, dwójka współpracowników z burzliwą przeszłością zostaje uwięziona na wyspie, co zmusza ich do wspólnej walki o przetrwanie. Natomiast, druga premiera to „Szympans”. Akcja rozgrywa się na Hawajach w luksusowej willi, gdzie grupa przyjaciół spędza wakacje razem z swoim pupilem szympansem. Wycieczka szybko zamienia się w koszmar, kiedy zwierzę dostaje wścieklizny i staje się śmiertelnie niebezpieczne. Oba filmy grozy wchodzą do kin 30 stycznia.
To oferta, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Trzeba przyznać, że jest to nie lada gratka dla wielbicieli horroru, surviwalu i scen pełnych grozy.
Multikino Warszawa: G City Targówek, G City Reduta, Młociny, Złote Tarasy, Wola Park
Styczniowa oferta Multikina
Przedpremierowo „Marty Supreme”:
Przedpremierowo „Greenland 2”:
Szczegóły dotyczące biletów i godzin seansów znajdują się na stronie sieci.