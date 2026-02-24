1.9°C
Życie Warszawy
„Ukradłem i już”. 23-latek z listem gończym zatrzymany za kradzież 1700 zł

Publikacja: 24.02.2026 16:35

Podczas sprawdzania danych wyszło na jaw, że 23-latek jest poszukiwany nie tylko do ustalenia miejsca pobytu, ale również na podstawie listu gończego.

Foto: policja

M.B.
Nie miał stałego adresu, nocował na dworcach i nad Wisłą. 23-latek podejrzany o kradzież niemal 1700 zł wpadł w ręce policji. Był też poszukiwany listem gończym – trafił do aresztu na 180 dni.

prawa zaczęła się od zgłoszenia kradzieży pieniędzy z mieszkania. Pokrzywdzona kobieta poinformowała policję, że zniknęło prawie 1700 złotych. Podejrzenia padły na mężczyznę poznanego w Internecie. Problem w tym, że nie potrafiła powiedzieć o nim zbyt wiele.

Sprawą zajęli się operacyjni z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu. Zbierali informacje, weryfikowali tropy i krok po kroku zbliżali się do celu.

Trop prowadził na dworce i nad Wisłę

Ustalili, że podejrzany 23-latek nie ma stałego miejsca pobytu. Pomieszkiwał tam, gdzie akurat się dało – na dworcach, nad Wisłą, w przypadkowych miejscach. Namierzenie go nie było łatwe, ale funkcjonariusze nie odpuszczali.

Kilka dni temu dotarli do miejsca, w którym aktualnie przebywał. Zatrzymanie było tylko kwestią czasu.

Był poszukiwany listem gończym

Podczas sprawdzania danych wyszło na jaw, że 23-latek jest poszukiwany nie tylko do ustalenia miejsca pobytu, ale również na podstawie listu gończego. Miał do odbycia karę 180 dni pozbawienia wolności.

Zapytany o kradzież pieniędzy, nie zaprzeczał. – „Nie wiem, po prostu tak wyszło, ukradłem te pieniądze i już” – miał powiedzieć policjantom.

Zarzut i kolejne konsekwencje

Śledczy zebrali materiał dowodowy i przedstawili mężczyźnie zarzut kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

Po zakończeniu czynności 23-latek, zgodnie z dyspozycją listu gończego, trafił do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną wcześniej karę 180 dni pozbawienia wolności.

Postępowanie w sprawie kradzieży nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Źródło: zyciewarszawy.pl

