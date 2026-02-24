„Ukradłem i już”. 23-latek z listem gończym zatrzymany za kradzież 1700 zł

Nie miał stałego adresu, nocował na dworcach i nad Wisłą. 23-latek podejrzany o kradzież niemal 1700 zł wpadł w ręce policji. Był też poszukiwany listem gończym – trafił do aresztu na 180 dni.



prawa zaczęła się od zgłoszenia kradzieży pieniędzy z mieszkania. Pokrzywdzona kobieta poinformowała policję, że zniknęło prawie 1700 złotych. Podejrzenia padły na mężczyznę poznanego w Internecie. Problem w tym, że nie potrafiła powiedzieć o nim zbyt wiele.

Reklama Reklama

Sprawą zajęli się operacyjni z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu. Zbierali informacje, weryfikowali tropy i krok po kroku zbliżali się do celu.

Trop prowadził na dworce i nad Wisłę

Ustalili, że podejrzany 23-latek nie ma stałego miejsca pobytu. Pomieszkiwał tam, gdzie akurat się dało – na dworcach, nad Wisłą, w przypadkowych miejscach. Namierzenie go nie było łatwe, ale funkcjonariusze nie odpuszczali.

Kilka dni temu dotarli do miejsca, w którym aktualnie przebywał. Zatrzymanie było tylko kwestią czasu.