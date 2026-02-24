Awantura w metrze w Warszawie. 25-latek usłyszał poważne zarzuty

Kłótnia w wagonie metra przerodziła się w bójkę i żądanie pieniędzy. 25-latek i 18-latka trafili do policyjnej celi. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia, kobiecie – do roku.



Do zdarzenia doszło w pociągu metra w Warszawie. Między podróżującym 25-latkiem i towarzyszącą mu 18-latką a grupą młodych mężczyzn wywiązała się gwałtowna awantura. Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli.

Według ustaleń, w trakcie sprzeczki jeden z młodych mężczyzn popchnął 18-latkę. W jej obronie stanął 25-latek. Wymiana zdań przerodziła się w agresję. W pewnym momencie mężczyzna miał zażądać od grupy 40 złotych, a następnie uderzyć jednego z nich głową w nos i grozić mu uszkodzeniem ciała.

18-latka również nie pozostała bierna – kilkukrotnie uderzyła dłonią w twarz innego uczestnika zajścia. Na miejsce wezwano patrol.

Szybka interwencja policji

Funkcjonariusze z warszawskich Bielan zatrzymali 25-latka i 18-latkę. Oboje trafili do policyjnej celi. Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej. To poważne przestępstwo, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.