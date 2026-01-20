Agresja wobec kierownika sklepu. Napastnikowi grozi wieloletnie więzienie

Ze względu na fakt, że mężczyzna dopuścił się przestępstwa w warunkach powrotu do więzienia, górna granica kary została zwiększona. Obecnie podejrzanemu grozi do 7,5 roku pozbawienia wolności.
Agresor, będący pod wpływem alkoholu, usłyszał już zarzuty w warunkach recydywy, co znacząco wpływa na wymiar grożącej mu kary.
Zdarzenie rozpoczęło się ok. godz. 11, gdy pracownik monitoringu zauważył klienta chowającego produkty do kieszeni oraz rękawów kurtki. Mężczyzna opuścił sklep, nie uiszczając opłaty za towar, a następnie ukrył skradzione przedmioty w zaspach śniegu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. O fakcie tym niezwłocznie poinformowano kierownika placówki.
Kierownik podjął próbę rozmowy z mężczyzną w celu polubownego wyjaśnienia sytuacji. Podczas wymiany zdań 40-latek zareagował agresją fizyczną, zadając poszkodowanemu kilka uderzeń w głowę. Wezwani na miejsce funkcjonariusze z żoliborskiego komisariatu zatrzymali napastnika. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W wyniku pobicia kierownik doznał złamania nosa, co lekarze zakwalifikowali jako naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni.
W trakcie weryfikacji danych zatrzymanego okazało się, że 40-latek zaledwie dzień przed incydentem opuścił zakład karny. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi z Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz na przedstawienie sprawcy zarzutu spowodowania uszczerbku na zdrowiu.
Postępowanie w tej sprawie jest kontynuowane przez policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego. Służby zabezpieczyły nagrania z monitoringu oraz zeznania świadków, które stanowią kluczowy dowód w nadchodzącym procesie. Sprawa ta podkreśla determinację organów ścigania w zwalczaniu agresji w miejscach publicznych oraz skuteczność działań operacyjnych podejmowanych wobec osób naruszających porządek prawny bezpośrednio po odbyciu wcześniejszych kar.