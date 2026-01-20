Zatrzymania i przejęte narkotyki przy ulicy 11 Listopada

Skoordynowane uderzenie miało na celu nie tylko zatrzymanie osób odpowiedzialnych za dystrybucję substancji zabronionych, ale także likwidację punktów ich przechowywania. Na zdjęciu przejęta gotówka.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a główny zatrzymany trafił już do tymczasowego aresztu.
Działania w rejonie ulicy 11 Listopada były wynikiem wcześniejszej analizy zagrożeń oraz pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Pragi Północ. W akcji wzięli udział policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego i Wydziału Kryminalnego komendy rejonowej, wspierani przez mundurowych z komisariatów na Targówku i Białołęce. Skoordynowane uderzenie miało na celu nie tylko zatrzymanie osób odpowiedzialnych za dystrybucję substancji zabronionych, ale także likwidację punktów ich przechowywania.
Pierwszy z mężczyzn, 48-latek pełniący rolę pomocnika, został ujęty na klatce schodowej kamienicy. Niedługo potem funkcjonariusze zatrzymali 32-latka podejrzanego o bezpośredni handel narkotykami. Na najwyższym piętrze budynku policjanci odnaleźli materiałowy woreczek zawierający ponad 100 przygotowanych do sprzedaży zawiniątek z folii aluminiowej. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do jednostki policji przy ulicy Jagiellońskiej, a następnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.
Oprócz narkotyków w pomieszczeniach znajdowała się waga cyfrowa, telefony komórkowe, zapiski dokumentujące handel oraz 23 tys. zł w gotówce.
Ważnym elementem działań było siłowe wejście do jednego z pustostanów, który według wiedzy operacyjnej służył jako magazyn narkotyków. W czynnościach uczestniczył przewodnik z psem wyspecjalizowanym w wykrywaniu środków odurzających. Zwierzę wskazało miejsca przechowywania kolejnych partii substancji. Policjanci zabezpieczyli mefedron, heroinę, marihuanę, kokainę oraz amfetaminę. Oprócz narkotyków w pomieszczeniach znajdowała się waga cyfrowa, telefony komórkowe, zapiski dokumentujące handel oraz 23 tys. zł w gotówce.
Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty. 32-latek, podejrzany o odpłatne udzielanie środków odurzających, został decyzją sądu tymczasowo aresztowany. Wobec 48-letniego pomocnika zastosowano dozór policji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich dystrybucję obu mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Obecnie śledczy weryfikują pochodzenie zabezpieczonych substancji.