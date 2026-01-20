Zatrzymania i przejęte narkotyki przy ulicy 11 Listopada

Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI przeprowadzili skuteczną operację wymierzoną w lokalny handel środkami odurzającymi. W wyniku działań przy ulicy 11 Listopada 26 zatrzymano dwóch mężczyzn oraz zabezpieczono znaczną ilość poporcjowanych narkotyków, w tym heroinę i kokainę, a także gotówkę w kwocie 23 tys. zł.



Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a główny zatrzymany trafił już do tymczasowego aresztu.

Reklama Reklama

Wspólna operacja jednostek operacyjnych i kryminalnych

Działania w rejonie ulicy 11 Listopada były wynikiem wcześniejszej analizy zagrożeń oraz pracy operacyjnej funkcjonariuszy z Pragi Północ. W akcji wzięli udział policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego i Wydziału Kryminalnego komendy rejonowej, wspierani przez mundurowych z komisariatów na Targówku i Białołęce. Skoordynowane uderzenie miało na celu nie tylko zatrzymanie osób odpowiedzialnych za dystrybucję substancji zabronionych, ale także likwidację punktów ich przechowywania.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich dystrybucję obu mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Przebieg interwencji i zatrzymanie podejrzanych

Pierwszy z mężczyzn, 48-latek pełniący rolę pomocnika, został ujęty na klatce schodowej kamienicy. Niedługo potem funkcjonariusze zatrzymali 32-latka podejrzanego o bezpośredni handel narkotykami. Na najwyższym piętrze budynku policjanci odnaleźli materiałowy woreczek zawierający ponad 100 przygotowanych do sprzedaży zawiniątek z folii aluminiowej. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do jednostki policji przy ulicy Jagiellońskiej, a następnie doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.