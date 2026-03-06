Rekrutacja na studia wojskowe w WAT ruszyła. Rekordowa liczba miejsc dla przyszłych oficerów

Ruszyła rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na rok akademicki 2026/2027 uczelnia przygotowała aż 1280 miejsc dla kandydatów. Studenci mogą liczyć m.in. na wynagrodzenie już od pierwszego roku.



Od 1 marca można zapisywać się na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Kandydaci rejestrują się przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego na stronie zostanzolnierzem.pl. W nadchodzącym roku akademickim uczelnia przygotowała rekordową liczbę miejsc – aż 1280 dla przyszłych oficerów.

To największy limit przyjęć w historii tej uczelni. Liczbę miejsc w akademiach wojskowych co roku ustala Minister Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Studia z pensją i gwarancją pracy

Studia wojskowe w WAT to nie tylko wykształcenie techniczne, ale także stabilna ścieżka zawodowa. Każdy podchorąży otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie. Do tego dochodzi miesięczne uposażenie.

Na pierwszym roku wynosi ono 6500 zł i rośnie w kolejnych latach studiów. Po ukończeniu nauki absolwenci rozpoczynają służbę jako oficerowie w Siłach Zbrojnych RP.