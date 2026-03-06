Rekrutacja na studia wojskowe w WAT ruszyła. Rekordowa liczba miejsc dla przyszłych oficerów

Wojskowa Akademia Techniczna świętowała w zeszłym roku 75-lecie swojego istnienia
Od 1 marca można zapisywać się na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Kandydaci rejestrują się przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego na stronie zostanzolnierzem.pl. W nadchodzącym roku akademickim uczelnia przygotowała rekordową liczbę miejsc – aż 1280 dla przyszłych oficerów.
To największy limit przyjęć w historii tej uczelni. Liczbę miejsc w akademiach wojskowych co roku ustala Minister Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych RP.
Studia wojskowe w WAT to nie tylko wykształcenie techniczne, ale także stabilna ścieżka zawodowa. Każdy podchorąży otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie. Do tego dochodzi miesięczne uposażenie.
Na pierwszym roku wynosi ono 6500 zł i rośnie w kolejnych latach studiów. Po ukończeniu nauki absolwenci rozpoczynają służbę jako oficerowie w Siłach Zbrojnych RP.
Kształcenie odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich i łączy wiedzę politechniczną z przygotowaniem wojskowym.
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to największa uczelnia wojskowo-cywilna w kraju. Oprócz przyszłych oficerów kształci także cywilnych specjalistów dla gospodarki.
Obecnie na uczelni studiuje ok. 10 tys. osób, w tym prawie 3700 studentów wojskowych. Nauka odbywa się na siedmiu wydziałach, m.in. Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Mechanicznej czy Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.
Kandydaci mogą wybierać spośród 13 kierunków studiów wojskowych. Wśród nich są zarówno klasyczne kierunki inżynierskie, jak i te związane z nowoczesnymi technologiami.
Najwięcej miejsc przygotowano na takich kierunkach jak elektronika i telekomunikacja (234 miejsca), mechatronika (210 miejsc) czy lotnictwo i kosmonautyka (137 miejsc).
Popularnością mogą cieszyć się także informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka czy technologie elektroniczne i telekomunikacyjne. W ofercie są również budownictwo, chemia, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn.
Rejestracja kandydatów odbywa się online poprzez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego. To pierwszy krok do rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej.
Szczegółowe informacje o kierunkach, limitach miejsc i zasadach rekrutacji można znaleźć na stronie Wojskowej Akademii Technicznej oraz w systemie rekrutacyjnym Wojska Polskiego.
Dla wielu młodych ludzi to szansa na zdobycie nowoczesnego wykształcenia technicznego, stabilnej pracy i rozpoczęcie kariery w mundurze.