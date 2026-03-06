7°C
Życie Warszawy
Rekrutacja na studia wojskowe w WAT ruszyła. Rekordowa liczba miejsc dla przyszłych oficerów

Publikacja: 06.03.2026 17:45

Wojskowa Akademia Techniczna świętowała w zeszłym roku 75-lecie swojego istnienia

Foto: Wojskowa Akademia Techniczna

M.B.
Ruszyła rejestracja na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Na rok akademicki 2026/2027 uczelnia przygotowała aż 1280 miejsc dla kandydatów. Studenci mogą liczyć m.in. na wynagrodzenie już od pierwszego roku.

Od 1 marca można zapisywać się na studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Kandydaci rejestrują się przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego na stronie zostanzolnierzem.pl. W nadchodzącym roku akademickim uczelnia przygotowała rekordową liczbę miejsc – aż 1280 dla przyszłych oficerów.

To największy limit przyjęć w historii tej uczelni. Liczbę miejsc w akademiach wojskowych co roku ustala Minister Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Studia z pensją i gwarancją pracy

Studia wojskowe w WAT to nie tylko wykształcenie techniczne, ale także stabilna ścieżka zawodowa. Każdy podchorąży otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie. Do tego dochodzi miesięczne uposażenie.

Na pierwszym roku wynosi ono 6500 zł i rośnie w kolejnych latach studiów. Po ukończeniu nauki absolwenci rozpoczynają służbę jako oficerowie w Siłach Zbrojnych RP.

Kandydaci mogą wybierać spośród 13 kierunków studiów wojskowych.

Kształcenie odbywa się w formie jednolitych studiów magisterskich i łączy wiedzę politechniczną z przygotowaniem wojskowym.

Największa uczelnia wojskowo-cywilna w Polsce

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie to największa uczelnia wojskowo-cywilna w kraju. Oprócz przyszłych oficerów kształci także cywilnych specjalistów dla gospodarki.

Obecnie na uczelni studiuje ok. 10 tys. osób, w tym prawie 3700 studentów wojskowych. Nauka odbywa się na siedmiu wydziałach, m.in. Cybernetyki, Elektroniki, Inżynierii Mechanicznej czy Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

Wiele kierunków do wyboru

Kandydaci mogą wybierać spośród 13 kierunków studiów wojskowych. Wśród nich są zarówno klasyczne kierunki inżynierskie, jak i te związane z nowoczesnymi technologiami.

Najwięcej miejsc przygotowano na takich kierunkach jak elektronika i telekomunikacja (234 miejsca), mechatronika (210 miejsc) czy lotnictwo i kosmonautyka (137 miejsc).

Popularnością mogą cieszyć się także informatyka, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka czy technologie elektroniczne i telekomunikacyjne. W ofercie są również budownictwo, chemia, geodezja i kartografia oraz mechanika i budowa maszyn.

Jak zapisać się na studia w WAT

Rejestracja kandydatów odbywa się online poprzez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego. To pierwszy krok do rozpoczęcia procedury kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje o kierunkach, limitach miejsc i zasadach rekrutacji można znaleźć na stronie Wojskowej Akademii Technicznej oraz w systemie rekrutacyjnym Wojska Polskiego.

Dla wielu młodych ludzi to szansa na zdobycie nowoczesnego wykształcenia technicznego, stabilnej pracy i rozpoczęcie kariery w mundurze.

