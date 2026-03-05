-1.2°C
1027.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Hobby Horse Cup wraca do stolicy. Widowiskowe skoki w Blue City

Publikacja: 05.03.2026 23:15

Zabawa z hobby horse odbędzie się wzorem lat ubiegłych w niecce fontanny na pozioie -1

Zabawa z hobby horse odbędzie się wzorem lat ubiegłych w niecce fontanny na pozioie -1

Foto: mat. pras.

M.B.
W najbliższą sobotę fani skoków na imitacjach koni spotkają się w warszawskim centrum handlowym Blue City. Zawody Hobby Horse Cup to propozycja dla całych rodzin, łącząca sportową rywalizację z integracją miłośników tej dyscypliny.

Wydarzenie zaplanowano na 7 marca 2026 roku na poziomie -1 centrum handlowego, w sąsiedztwie fontanny. Hobby horsing, polegający na pokonywaniu przeszkód z głową konia na drewnianym kiju, zyskał w ostatnich latach dużą popularność wśród dzieci i młodzieży.

Nadchodząca impreza to już trzecia edycja tego typu zmagań organizowana w tym miejscu. Udział w wydarzeniu dla widzów jest bezpłatny.

Program przewiduje także widowiskowy konkurs Grand Prryyy w kategorii open

Konkursy dla różnych grup wiekowych

Rywalizacja rozpocznie się o godz. 10 od debiutów dedykowanych najmłodszym uczestnikom do 6. roku życia. W ciągu dnia zawodnicy zmierzą się w kilku kategoriach dostosowanych do wieku i umiejętności, w tym w konkursach Mini LL, LL oraz L.

Reklama
Reklama

Program przewiduje także widowiskowy konkurs Grand Prryyy w kategorii open oraz sztafety duetów. Finałowym punktem programu będzie Potęga Skoku o Puchar Blue City, w której wystartują młodzicy oraz juniorzy.

Hobbyhorse'owy parkur podczas zeszłorocznych zawodów w Blue City

Hobbyhorse'owy parkur podczas zeszłorocznych zawodów w Blue City

Foto: mat. pras.

Gość specjalny i strefa akcesoriów

Atrakcją dla uczestników będzie obecność Marty Bilewicz, blogerki związanej ze środowiskiem jeździeckim, która pojawi się na zawodach jako gość specjalny.

Polecane
Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy, a patronat honorowy n
28 marca
"Foki na Start". Mali pływacy ruszają do boju

Oprócz śledzenia wyników sportowych, goście będą mogli odwiedzić stoiska wystawców prezentujących same hobby horsy oraz niezbędne do nich akcesoria. Jest to okazja do poznania społeczności skupionej wokół tej aktywności i wymiany doświadczeń między rodzicami a młodymi sportowcami.

Chłopców skłonnych do zabawy w hobby horse jest zdecydowanie mniej

Chłopców skłonnych do zabawy w hobby horse jest zdecydowanie mniej

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Rozrywka w nowoczesnym wydaniu

Gospodarzem zawodów jest Blue City, obiekt łączący funkcje handlowe, rozrywkowe i biurowe. Centrum oferuje szeroką ofertę gastronomiczną oraz liczne punkty usługowe, co pozwala na spędzenie tam całego dnia z rodziną. Strefa rozrywki na najwyższych piętrach pozostaje dostępna dla klientów również we wszystkie niedziele.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wydarzenie zostało przygotowane z myślą o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy, a patronat honorowy n
28 marca

"Foki na Start". Mali pływacy ruszają do boju

Mistrzostwa Ursynowa to impreza o wieloletniej tradycji, która na stałe wpisała się w kalendarz stoł
14 marca

Pływackie emocje na Koncertowej. Ruszają zapisy na mityng

Organizatorzy postawili na klasyczną formułę gry 5x5, która ma pomóc dzieciom w zdobywaniu pierwszyc
1 marca, zapisy do 26 lutego

Mistrzostwa Ursynowa w koszykówce dla 10-latków

Teatr Baj wystawi spektakl pod tytułem "Nie wywołuj wilka". Jest to przedstawienie pacynkowe opowiad
13, 14 lutego

Urodziny Pragi i walentynki w Galerii Wileńskiej. Spektakl i wspólne malowanie

Jednym z najbardziej wyczekiwanych punktów programu będzie wizyta kultowych postaci z bajek
7 lutego

Karnawałowy bal pełen bajkowych atrakcji w Ursusie

W drugim tygodniu ferii zimowych uczniów z Warszawy czekają m.in. darmowe zajęcia sportowe
poradnik na drugi tydzień ferii

Zimowy wypoczynek nie musi być drogi. Lista darmowych atrakcji

Podczas warsztatów najmłodsi zapoznają się z zasadami programowania
23 stycznia - 8 lutego

Od grania do programowania. Bezpłatne warsztaty technologiczne dla uczniów

Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO
niedziela

Świąteczne warsztaty i konkursy LEGO

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA