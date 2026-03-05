Hobby Horse Cup wraca do stolicy. Widowiskowe skoki w Blue City

W najbliższą sobotę fani skoków na imitacjach koni spotkają się w warszawskim centrum handlowym Blue City. Zawody Hobby Horse Cup to propozycja dla całych rodzin, łącząca sportową rywalizację z integracją miłośników tej dyscypliny.



Wydarzenie zaplanowano na 7 marca 2026 roku na poziomie -1 centrum handlowego, w sąsiedztwie fontanny. Hobby horsing, polegający na pokonywaniu przeszkód z głową konia na drewnianym kiju, zyskał w ostatnich latach dużą popularność wśród dzieci i młodzieży.

Nadchodząca impreza to już trzecia edycja tego typu zmagań organizowana w tym miejscu. Udział w wydarzeniu dla widzów jest bezpłatny.

Program przewiduje także widowiskowy konkurs Grand Prryyy w kategorii open

Konkursy dla różnych grup wiekowych

Rywalizacja rozpocznie się o godz. 10 od debiutów dedykowanych najmłodszym uczestnikom do 6. roku życia. W ciągu dnia zawodnicy zmierzą się w kilku kategoriach dostosowanych do wieku i umiejętności, w tym w konkursach Mini LL, LL oraz L.