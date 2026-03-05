Hobby Horse Cup wraca do stolicy. Widowiskowe skoki w Blue City

Zabawa z hobby horse odbędzie się wzorem lat ubiegłych w niecce fontanny na pozioie -1
Wydarzenie zaplanowano na 7 marca 2026 roku na poziomie -1 centrum handlowego, w sąsiedztwie fontanny. Hobby horsing, polegający na pokonywaniu przeszkód z głową konia na drewnianym kiju, zyskał w ostatnich latach dużą popularność wśród dzieci i młodzieży.
Nadchodząca impreza to już trzecia edycja tego typu zmagań organizowana w tym miejscu. Udział w wydarzeniu dla widzów jest bezpłatny.
Rywalizacja rozpocznie się o godz. 10 od debiutów dedykowanych najmłodszym uczestnikom do 6. roku życia. W ciągu dnia zawodnicy zmierzą się w kilku kategoriach dostosowanych do wieku i umiejętności, w tym w konkursach Mini LL, LL oraz L.
Program przewiduje także widowiskowy konkurs Grand Prryyy w kategorii open oraz sztafety duetów. Finałowym punktem programu będzie Potęga Skoku o Puchar Blue City, w której wystartują młodzicy oraz juniorzy.
Hobbyhorse'owy parkur podczas zeszłorocznych zawodów w Blue City
Atrakcją dla uczestników będzie obecność Marty Bilewicz, blogerki związanej ze środowiskiem jeździeckim, która pojawi się na zawodach jako gość specjalny.
Oprócz śledzenia wyników sportowych, goście będą mogli odwiedzić stoiska wystawców prezentujących same hobby horsy oraz niezbędne do nich akcesoria. Jest to okazja do poznania społeczności skupionej wokół tej aktywności i wymiany doświadczeń między rodzicami a młodymi sportowcami.
Chłopców skłonnych do zabawy w hobby horse jest zdecydowanie mniej
Gospodarzem zawodów jest Blue City, obiekt łączący funkcje handlowe, rozrywkowe i biurowe. Centrum oferuje szeroką ofertę gastronomiczną oraz liczne punkty usługowe, co pozwala na spędzenie tam całego dnia z rodziną. Strefa rozrywki na najwyższych piętrach pozostaje dostępna dla klientów również we wszystkie niedziele.