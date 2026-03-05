Budowa metra M2 nabiera tempa. Na stacjach pojawiają się schody ruchome i windy

Prace przy budowie kolejnych stacji w zachodniej części drugiej linii metra wchodzą w zaawansowaną fazę. Na placach budowy montowane są już schody ruchome i windy, pojawiają się okładziny ścienne, a w tunelach trwa betonowanie nawierzchni torów.



Budowa kolejnego odcinka linii M2 wyraźnie przyspiesza. Na nowych stacjach widać już nie tylko surowe konstrukcje, ale także pierwsze elementy wyposażenia, które przybliżają inwestycję do momentu oddania jej do użytku pasażerów. Robotnicy prowadzą jednocześnie prace torowe w tunelach oraz prace wykończeniowe na samych stacjach. Dzięki temu kolejne fragmenty inwestycji z tygodnia na tydzień zaczynają przypominać gotową infrastrukturę metra.

Reklama Reklama

Schody ruchome, windy i wykończenia stacji

Na stacjach pojawiają się już pierwsze widoczne dla przyszłych pasażerów elementy. Montowane są schody ruchome oraz windy, które zapewnią wygodne przemieszczanie się między poziomami. Trwają również intensywne prace wykończeniowe. Na ścianach układane są okładziny, a na podłogach powstają posadzki. W wielu miejscach rozpoczął się też montaż sufitów podwieszanych, które będą jednym z elementów ostatecznego wyglądu stacji.

Przygotowania do montażu biletomatów

Roboty prowadzone są także w strefach kontroli pasażerów. Przygotowywane są specjalne wnęki, w których w przyszłości staną biletomaty. To jeden z etapów przygotowania stacji do codziennej obsługi podróżnych. W kolejnych miesiącach pojawią się tam również inne elementy wyposażenia.