Przyszłość Lotniska Chopina. Powstaje nowa wizja dla terenów na Okęciu

Pod uwagę brane jest stworzenie nowoczesnej dzielnicy biznesowo-naukowej, centrum konferencyjno-wystawienniczego lub ośrodka nowoczesnych technologii. Wciąż aktualny pozostaje również pomysł budowy vertiportu.

Rozbieżności w statystykach spotkań

Interesujący jest fakt, że strony różnią się w ocenie dotychczasowej intensywności prac. Według informacji przekazanych przez urząd miasta, odbyło się dotąd jedno spotkanie robocze o charakterze organizacyjnym.

Z kolei spółka CPK informuje o pięciu spotkaniach stałego zespołu, które dotyczyły między innymi infrastruktury transportowej oraz promocji. Przedstawiciele ratusza zaznaczają, że merytoryczne dyskusje o konkretnych funkcjach terenu są dopiero planowane.

Co z bazą wojskową na Okęciu?

Obecne plany zakładają całkowite przeniesienie lotów cywilnych do nowego portu centralnego. Nie zapadła jednak ostateczna decyzja w sprawie obecności wojska na Okęciu.

Trwają rozmowy z resortem obrony, ponieważ utrzymanie infrastruktury wojskowej wiąże się z wysokimi kosztami. Maciej Lasek zaznacza, że w nowym porcie lotniczym przewidziano odpowiednie miejsce dla armii, ale ostateczne rozstrzygnięcia powinny zapaść w ciągu najbliższych kilku lat.