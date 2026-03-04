9.5°C
1024.2 hPa
Życie Warszawy
Przyszłość Lotniska Chopina. Powstaje nowa wizja dla terenów na Okęciu

Publikacja: 04.03.2026 16:25

Obecne plany zakładają całkowite przeniesienie lotów cywilnych do nowego portu centralnego. Nie zapadła jednak ostateczna decyzja w sprawie obecności wojska na Okęciu.

Foto: Maciej Włodarczyk PAŻP

M.B.
Władze Warszawy oraz spółki CPK i PPL rozpoczęły rozmowy o zagospodarowaniu gruntów po przeniesieniu ruchu cywilnego na nowe lotnisko. Eksperci zastanawiają się, jak najlepiej wykorzystać ten cenny obszar dla rozwoju metropolii. Na razie są rozbieżności dotyczące liczby odbytych spotkań.

Powołany został specjalny zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny, Polskich Portów Lotniczych oraz urzędu miasta – donosi rynek-lotniczy.pl.

Celem współpracy jest wypracowanie optymalnego scenariusza dla terenów obecnie zajmowanych przez Lotnisko Chopina. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, podkreśla, że rozmowy toczą się na poziomie eksperckim, co ma zagwarantować sukces inwestycji bez politycznej presji.

Nowoczesna dzielnica zamiast blokowisk

Choć jest jeszcze za wcześnie na konkretne projekty, zarysowują się już pierwsze koncepcje. Maciej Lasek wskazuje, że teren ten jest zbyt wartościowy, aby przeznaczyć go pod zwykłą zabudowę mieszkaniową.

Pod uwagę brane jest stworzenie nowoczesnej dzielnicy biznesowo-naukowej, centrum konferencyjno-wystawienniczego lub ośrodka nowoczesnych technologii. Wciąż aktualny pozostaje również pomysł budowy vertiportu.

Rozbieżności w statystykach spotkań

Interesujący jest fakt, że strony różnią się w ocenie dotychczasowej intensywności prac. Według informacji przekazanych przez urząd miasta, odbyło się dotąd jedno spotkanie robocze o charakterze organizacyjnym.

Z kolei spółka CPK informuje o pięciu spotkaniach stałego zespołu, które dotyczyły między innymi infrastruktury transportowej oraz promocji. Przedstawiciele ratusza zaznaczają, że merytoryczne dyskusje o konkretnych funkcjach terenu są dopiero planowane.

Co z bazą wojskową na Okęciu?

Obecne plany zakładają całkowite przeniesienie lotów cywilnych do nowego portu centralnego. Nie zapadła jednak ostateczna decyzja w sprawie obecności wojska na Okęciu.

Trwają rozmowy z resortem obrony, ponieważ utrzymanie infrastruktury wojskowej wiąże się z wysokimi kosztami. Maciej Lasek zaznacza, że w nowym porcie lotniczym przewidziano odpowiednie miejsce dla armii, ale ostateczne rozstrzygnięcia powinny zapaść w ciągu najbliższych kilku lat.

Źródło: zyciewarszawy.pl

