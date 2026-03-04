Przyszłość Lotniska Chopina. Powstaje nowa wizja dla terenów na Okęciu

Obecne plany zakładają całkowite przeniesienie lotów cywilnych do nowego portu centralnego. Nie zapadła jednak ostateczna decyzja w sprawie obecności wojska na Okęciu.
Powołany został specjalny zespół roboczy, w skład którego weszli przedstawiciele spółki Centralny Port Komunikacyjny, Polskich Portów Lotniczych oraz urzędu miasta – donosi rynek-lotniczy.pl.
Celem współpracy jest wypracowanie optymalnego scenariusza dla terenów obecnie zajmowanych przez Lotnisko Chopina. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, podkreśla, że rozmowy toczą się na poziomie eksperckim, co ma zagwarantować sukces inwestycji bez politycznej presji.
Choć jest jeszcze za wcześnie na konkretne projekty, zarysowują się już pierwsze koncepcje. Maciej Lasek wskazuje, że teren ten jest zbyt wartościowy, aby przeznaczyć go pod zwykłą zabudowę mieszkaniową.
Pod uwagę brane jest stworzenie nowoczesnej dzielnicy biznesowo-naukowej, centrum konferencyjno-wystawienniczego lub ośrodka nowoczesnych technologii. Wciąż aktualny pozostaje również pomysł budowy vertiportu.
Interesujący jest fakt, że strony różnią się w ocenie dotychczasowej intensywności prac. Według informacji przekazanych przez urząd miasta, odbyło się dotąd jedno spotkanie robocze o charakterze organizacyjnym.
Z kolei spółka CPK informuje o pięciu spotkaniach stałego zespołu, które dotyczyły między innymi infrastruktury transportowej oraz promocji. Przedstawiciele ratusza zaznaczają, że merytoryczne dyskusje o konkretnych funkcjach terenu są dopiero planowane.
Obecne plany zakładają całkowite przeniesienie lotów cywilnych do nowego portu centralnego. Nie zapadła jednak ostateczna decyzja w sprawie obecności wojska na Okęciu.
Trwają rozmowy z resortem obrony, ponieważ utrzymanie infrastruktury wojskowej wiąże się z wysokimi kosztami. Maciej Lasek zaznacza, że w nowym porcie lotniczym przewidziano odpowiednie miejsce dla armii, ale ostateczne rozstrzygnięcia powinny zapaść w ciągu najbliższych kilku lat.