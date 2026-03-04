Dramat psa na Ursynowie. 45-latek z zarzutami znęcania się nad zwierzęciem

Policjanci z Ursynowa zatrzymali 45-latka, który przez długi czas drastycznie zaniedbywał swojego psa. Czworonóg, pozbawiony opieki weterynaryjnej, został odebrany właścicielowi podczas wspólnej akcji służb i organizacji prozwierzęcej.



Interwencja przeprowadzona w ubiegłym tygodniu na terenie warszawskiego Ursynowa odsłoniła kulisy wielomiesięcznego cierpienia czworonoga, który zamiast bezpiecznego schronienia, znalazł u swojego właściciela całkowitą obojętność na pogarszający się stan zdrowia.

Reklama Reklama

Dramatyczna interwencja

Wszystko zaczęło się od sygnału przekazanego przez jedną z organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt. Aktywiści, dysponując informacjami o fatalnej kondycji psa przebywającego w jednym z lokali, poprosili o wsparcie policjantów z ursynowskiego komisariatu. Funkcjonariusze natychmiast udali się pod wskazany adres, aby umożliwić bezpieczne odebranie zwierzęcia. Widok, który zastali na miejscu, nie pozostawiał złudzeń co do skali zaniedbań.

Zwierzę zostało niezwłocznie przekazane pod opiekę specjalistów z organizacji prozwierzęcej, gdzie weterynarze rozpoczęli walkę o jego powrót do zdrowia. Podczas gdy pies otrzymywał pierwszą od dawna fachową pomoc, policjanci przystąpili do zatrzymania 45-letniego właściciela czworonoga. Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, a sprawą zajęli się doświadczeni detektywi z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komisariatu przy ulicy Janowskiego.

Zarzuty i surowe konsekwencje prawne

Policjanci drobiazgowo zbierali materiał dowodowy, który pozwoliłby na pociągnięcie właściciela do odpowiedzialności. Zgromadzone dokumenty oraz opinie biegłych stały się podstawą do sformułowania aktu oskarżenia.