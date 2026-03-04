10.6°C
Dramat psa na Ursynowie. 45-latek z zarzutami znęcania się nad zwierzęciem

Publikacja: 04.03.2026 11:11

45-latek od dłuższego czasu miał pozbawiać psa opieki weterynaryjnej

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Kacper Komaiszko
Policjanci z Ursynowa zatrzymali 45-latka, który przez długi czas drastycznie zaniedbywał swojego psa. Czworonóg, pozbawiony opieki weterynaryjnej, został odebrany właścicielowi podczas wspólnej akcji służb i organizacji prozwierzęcej.

Interwencja przeprowadzona w ubiegłym tygodniu na terenie warszawskiego Ursynowa odsłoniła kulisy wielomiesięcznego cierpienia czworonoga, który zamiast bezpiecznego schronienia, znalazł u swojego właściciela całkowitą obojętność na pogarszający się stan zdrowia.

Dramatyczna interwencja

Wszystko zaczęło się od sygnału przekazanego przez jedną z organizacji działających na rzecz ochrony zwierząt. Aktywiści, dysponując informacjami o fatalnej kondycji psa przebywającego w jednym z lokali, poprosili o wsparcie policjantów z ursynowskiego komisariatu. Funkcjonariusze natychmiast udali się pod wskazany adres, aby umożliwić bezpieczne odebranie zwierzęcia. Widok, który zastali na miejscu, nie pozostawiał złudzeń co do skali zaniedbań.

Zwierzę zostało niezwłocznie przekazane pod opiekę specjalistów z organizacji prozwierzęcej, gdzie weterynarze rozpoczęli walkę o jego powrót do zdrowia. Podczas gdy pies otrzymywał pierwszą od dawna fachową pomoc, policjanci przystąpili do zatrzymania 45-letniego właściciela czworonoga. Mężczyzna został przewieziony do jednostki policji, a sprawą zajęli się doświadczeni detektywi z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komisariatu przy ulicy Janowskiego.

Zarzuty i surowe konsekwencje prawne

Policjanci drobiazgowo zbierali materiał dowodowy, który pozwoliłby na pociągnięcie właściciela do odpowiedzialności. Zgromadzone dokumenty oraz opinie biegłych stały się podstawą do sformułowania aktu oskarżenia.

45-letni mieszkaniec Ursynowa usłyszał zarzut karny dotyczący znęcania się nad psem. Śledczy zakwalifikowali jego działanie jako świadome pozbawienie zwierzęcia niezbędnej opieki weterynaryjnej oraz uporczywe nieleczenie występujących u niego schorzeń, co w konsekwencji doprowadziło czworonoga do stanu skrajnego zaniedbania. Decyzją prokuratora wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie zwierząt, za tego typu przestępstwo podejrzanemu grozi teraz kara do trzech lat pozbawienia wolności. Całość postępowania pozostaje pod ścisłym nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.

Reaguj, gdy widzisz cierpienie sąsiada za ścianą

Opisana historia stanowi bolesne przypomnienie o tym, że zwierzę nie jest rzeczą, lecz istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia. Każdy człowiek jest prawnie i moralnie zobowiązany do zapewnienia swoim podopiecznym ochrony oraz godnych warunków bytowania. Policja przypomina, że brak reakcji na krzywdę zwierząt jest przyzwoleniem na ich ból. W sytuacjach, gdy podejrzewamy, że w naszym najbliższym otoczeniu dochodzi do aktów przemocy, głodzenia lub rażącego zaniedbywania zwierząt, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

Mieszkańcy Warszawy mogą zgłaszać takie przypadki bezpośrednio pod numerem alarmowym 112 lub kontaktując się z najbliższym komisariatem policji. Funkcjonariusze zapewniają, że każdy niepokojący sygnał zostanie dokładnie sprawdzony, a współpraca jest kluczowa w walce o życie i zdrowie tych, którzy sami o pomoc poprosić nie potrafią.

